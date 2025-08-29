नई दिल्ली: भारत की स्टार शटलर जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने शानदार जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. उन्होंने राउंड ऑफ 16 यानी प्री-क्वार्टर फाइनल में दुनिया की छठी वरीयता प्राप्त चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग को हराकर बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर ली है.
सात्विक-चिराग की कांटे के मुकाबले में शानदार जीत
सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में गुरुवार को देर रात अपने मैच में जीत दर्ज की. इसके साथ ही महिला सिंग्लस में पीवी सिंधु और मिश्रित युगल जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रैस्टो भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं.
बता दें कि राउंड-ऑफ-16 के अपने मैच में सात्विक-चिराग ने चीनी जोड़ी का 19-21, 21-15,21-17 से हरा दिया. सात्विक-चिराग ने शुरुआती गेम 19-21 से मामूली अंतर से गंवा दिया, लेकिन दूसरे गेम में शानदार वापसी करते हुए 21-15 से जीत दर्ज की. इसके बाद सात्विक-चिराग ने 1 घंटे 6 मिनट में तक चले गेम को तीसरे सेट को 21-17 से जीतकर जीत हासिल कर ली और क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.
Round of 16 action as Rankireddy/Shetty 🇮🇳 square off against Liang/Wang 🇨🇳. #BWFWorldChampionships #Paris2025 pic.twitter.com/qPEtDJgt1l— BWF (@bwfmedia) August 29, 2025
आज भारतीय खिलाड़ी सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए उतरेंगे
आज रात 11:50 सात्विक-चिराग का अगला मुकाबला मलेशिया के दूसरी वरीयता प्राप्त आरोन चिया और सोह वूई यिक से होगा. ऐसे में सात्विक-चिराग का पास इनको हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने का मौका होगा.
पीवी सिंधु ने दूसरी वरीयता चीन की वांग झी यी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया. सिंधु ने सीधे गेमों में 21-19, 21-15 से हराकर जीत हासिल की. अब सिंधु क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज शाम 4:20 बजे से इंडोनेशियाई बैडमिंटन खिलाड़ी पी. के वर्दानी के साथ खेलेंगी.
मिश्रित युगल में तनिषा क्रैस्टो और ध्रुव कपिला ने हांगकांग, चीन की पांचवीं वरीयता प्राप्त तांग चुन मान और त्से यिंग सुएट को 19-21, 21-12, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई. आज यानी शुक्रवार को भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के चेन तांग जी और तोह ई वेई से होगा. ये मुकाबला दोपहर 1 बजे होगा.