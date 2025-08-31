पेरिस: सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया. क्योंकि उन्हों सेमीफाइनल में चीन के चेन बो यांग लियू यी की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा. जिसकी वजह से इस जोड़ी को कांस्य पदक के साथ संतोष करना पड़ा.
एक घंटे सात मिनट तक चले सेमीफाइनल मैच में नौवीं वरीयता प्राप्त सात्विक-चिराग को चीन के चेन बोयांग- लियू यी ने 19-21, 21-18 और 12-21 से हारा दिया.
मैच की बात करें तो
भारतीय जोड़ी ने पहले गेम में शानदार शुरुआत की और 4-0 की बढ़त भी बना ली, उसके बाद ये बढ़त 11-5 तक पहुंच गई, लेकिन चीनी जोड़ी ने ब्रेक के बाद जोरदार वापसी की और 14-13 से बढ़त बना ली और फिर अपने तीसरे गेम पॉइंट पर पहला गेम 21-19 से अपने नाम कर लिया.
Finals up for grabs as Chen/Liu 🇨🇳 take on Rankireddy/Shetty 🇮🇳. #BWFWorldChampionships #Paris2025 pic.twitter.com/u3vV4y9QJh— BWF (@bwfmedia) August 31, 2025
दूसरे गेम में, सात्विक और चिराग शेट्टी ने फिर से 5-1 की बढ़त बना ली, हालांकि मध्यांतर तक उनकी बढ़त 11-9 रह गई. लेकिन दूसरा गेम उन्होंने 21-18 से अपने नाम कर लिया. तीसरे और निर्णायक गेम में, चेन बोयांग और लियू यी ने शानदार अंदाज में बाजी पलट दी, 9-0 की बढ़त बना ली और भारतीय जोड़ी को 21-12 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.
दूसरा कांस्य पदक
सात्विक-चिराग की सेमीफाइनल हार के साथ ही विश्व चैंपियनशिप में भारत का अभियान समाप्त हो गया. सेमीफाइनल तक पहुंचने के साथ ही उन्हें कांस्य पदक मिल गया और 2011 के बाद से हर बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में कम से कम एक पदक जीतने का भारत का सिलसिला भी बरकरार रहा. इसके अलावा यह सात्विक-चिराग का बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में दूसरा कांस्य पदक है, इससे पहले उन्होंने 2022 में टोक्यो में कांस्य पदक जीता था.
पांचवीं सेमीफाइनल हार
चीनी जोड़ी के खिलाफ दो मैचों में यह भारतीय जोड़ी की पहली हार थी, इससे पहले पिछले साल थाईलैंड ओपन के फाइनल में उन्हें हराया था. भारतीय, सिंगापुर, मलेशियाई और चीन ओपन के बाद, यह सात्विक-चिराग की इस साल की पांचवीं सेमीफाइनल हार भी थी.