हैदराबाद: BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में शुक्रवार को भारतीय दल को मिली दो निराशाओं के बाद, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने सकारात्मक परिणाम हासिल किया. इन दोनों खिलाड़ियों को अब पदक मिलना कंफर्म हो गया है, क्योंकि इन्होंने क्वार्टर फाइनल में मलेशियाई जोड़ी को 21-12, 21-19 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है.

इसके साथ ये जोड़ी विश्व चैंपियनशिप में कोई पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन जाएंगे. जबकि सिंधु और साइना के बाद BWF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले केवल ये तीसरे भारतीय बन गए हैं. इसके अलावा टोक्यो 2022 में कांस्य पदक जीतने वाली इस भारतीय जोड़ी के लिए यह दूसरा पदक होगा.

पीवी सिंधु वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर

इससे पहले, मिक्स्ड डबल में भारतीय जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा कास्त्रो क्वाडर फाइनल में हार गई थी और दो बार की ओलंपिक विजेता पीवी सिंधु भी विश्व की नौवें नंबर की खिलाड़ी पुत्री कुसुमा से क्वाटर फाइनल हारकर वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हो गई थी.

सात्विक-चिराग की जोड़ी का शानदार प्रदर्शन

मैच की बात करें तो विश्व की नौवें नंबर की जोड़ी सात्विक और चिराग ने शानदार शुरुआत की, उन्होंने 11- 6 की बढ़त के साथ पहला गेम आसानी से जीत लिया. दूसरे गेम में, भारतीयों ने अपने लगातार आक्रमण से मलेशियाई जोड़ी को बैकफुट से खेलने पर मजबूर कर दिया. लेकिन मलेशियाई जोड़ी ने ब्रेक के बाद जवाबी हमला किया, जिससे खेल एक करीबी मुकाबले में बदल गया.

मलेशियाई जोड़ी ने फ्लैट रिटर्न के साथ वापसी की और नेट के पास से अंक अर्जित किए, जब भारतीय जोड़ी 17-11 से खेल में आगे थी. उन्होंने अपने फ्लैट रिटर्न के साथ वापसी की, और जल्द ही स्कोर 19-19 हो गया. हालांकि, भारतीय टीम ने निर्णायक मोड़ पर वापसी की और दो अंक हासिल कर मुकाबला जीत लिया.

सात्विक-चिराग का सेमीफाइनल मैच

सात्विक-चिराग की मलेशियाई जोड़ी पर यह 15 मैचों में चौथी जीत थी. सात्विक और चिराग अब सेमीफाइनल में दुनिया की 11वें नंबर की जोड़ी, चीन के ली यिउ और बो यांग चेन से भिड़ेंगे.