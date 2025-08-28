नई दिल्ली: बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय शटलर्स के लिए बुधवार का दिन काफी खास रहा, जहां पेरिस के एडिडास एरिना में भारतीय खिलाड़ियों ने राउंड ऑफ 32 के अपने-अपने मुकाबले में जीत दर्ज कर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है. अब उनके पास मौका होगा कि वो गुरुवार को प्री-क्वार्टर फाइनल में जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर सकें.

सात्विकसाईराज और चिराग शेट्टी को मिली जीत

भारत की मेंस डबल्स जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने राउंड ऑफ 32 के अपने मैच में जीत दर्ज की. दुनिया की 9वीं वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने 43 मिनट तक चले मुकाबले में चीनी ताइपे के लियू कुआंग हेंग और यांग पो हान को 22-20, 21-13 से हरा दिया. अब उनका मुकाबला प्री-क्वार्टर फाइनल में छठी वरीयता प्राप्त चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग की जोड़ी से होगा.

पीवी सिंधु ने भी धमाकेदार जीत दर्ज कर मारी बाजी

पीवी सिंधु ने महिला एकल के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मलेशिया की करुपाथेवन लेत्शाना को 21-19, 21-15 से हराकर जीत दर्ज कर ली. सिंधु ने सीधे सेटों में मैच जीत लिया.विश्व में 15वें नंबर की खिलाड़ी सिंधु पहले गेम में 12-18 से पिछड़ ने के बाद छह लगातार अंकों के साथ वापसी कर सेट 21-19 से जीत लिया. भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता ने दूसरे करुपाथेवन लेत्शाना को 21-15 से हराकर जीत दर्ज की. अब उनका मुकाबला चीन की प्लेयर वांग झीयी से होगा.

ध्रुव कपिला और तनिषा क्रैस्टो ने मचाया धमाल

भारत के लिए मिश्रित युगल में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रैस्टो की 16वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी ने धमाकेदार प्रदर्शन किया और राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है. भारतीय जोड़ी ने आयरलैंड के जोशुआ मैगी और मोया रयान को 21-11, 21-16 से हराकर मुकाबाला अपने नाम किया. अब उनका सामना हांगकांग, चीन के तांग चुन मान और त्से यिंग सुएट से होगा, जिसे जीतकर वो क्वार्टर फाइनल में जगह बनना चाहेंगे.

एच.एस. प्रणय को कड़े मुकाबले में मिली हार

भारत के लिए बुधवार का दिन टूर्नामेंट में निराशाजनक खबर भी लेकर आया. पुरुष एकल में भारतीय एच.एस. प्रणय को डेनिश बैडमिंटन खिलाड़ी एंडर्स एंटोनसेन के हाथों कड़े मुकाबले में हार मिली. प्रणय ये मुकाबला 21-7, 17-21, 21,23 से हार गए. इसके साथ ही टूर्नामेंट में मेंस सिंग्लस में भारत की चुनौती खत्म हो गई है.