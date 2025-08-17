ETV Bharat / sports

पद्मश्री और मेडल चोरी का मामला CID को सौंपा गया, पुरस्कार विजेता ने रो रो कर मदद की लगाई थी गुहार - MEDAL THEFT CASE

Bula Chowdhury medal theft case: पुरस्कार विजेता बुला चौधरी और उनके परिवार के सदस्यों ने स्थानीय पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया

गोल्ड मेडल चोरी का मामला CID को सौंपा गया
गोल्ड मेडल चोरी का मामला CID को सौंपा गया (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2025 at 10:34 AM IST

कोलकाता: पश्चिम बंगाल पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट (CID) को पूर्व भारतीय तैराक और अर्जुन पुरस्कार विजेता बुला चौधरी के पद्मश्री पुरस्कार की चोरी की जांच का जिम्मा सौंपा गया है. उनके प्रतिष्ठित पुरस्कार के साथ-साथ उनके कुछ और पुरस्कार, ट्रॉफियां और पदक शुक्रवार, 15 अगस्त को हुगली जिले के पैतृक घर हिंद-मोटर से चोरी हो गए थे.

आईएनएएस की रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक जांच के बाद, जांच अधिकारियों का मानना है कि चोरी किसी स्थानीय व्यक्ति या व्यक्तियों का काम हो सकती है, जिन्होंने कुछ समय से घर पर लगातार नजर रखी थी और चोरी करने का सही समय तलाश रहा था. राज्य पुलिस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि इस मामले में पूछताछ के लिए पहले ही कुछ लोगों को बुलाया जा चुका है.

बुला चौधरी दक्षिण कोलकाता के कस्बा में रहती हैं
हालांकि बुला चौधरी, जो 2026 और 2011 में सीपीआई-एम की पूर्व विधायक भी रहीं, वर्तमान में दक्षिण कोलकाता के कस्बा में रहती हैं, लेकिन उनके तैराकी करियर के दौरान अर्जित सभी पुरस्कार, ट्रॉफियां और पदक, हिंद-मोटर स्थित उनके पैतृक निवास पर प्रदर्शित किए गए थे. वह हर हफ्ते अपने पैतृक निवास पर आती थी और देखती थीं कि उनके पुरस्कार, ट्रॉफियां और पदक ठीक से संरक्षित और रखरखाव किए गए हैं या नहीं. शुक्रवार को पता चला कि उनकी पद्मश्री पुरस्कार शील्ड उस जगह से गायब थी जहां उसे प्रदर्शित किया गया था.

अर्जुन पुरस्कार विजेता बुला चौधरी के पद्मश्री पुरस्कार की चोरी
अर्जुन पुरस्कार विजेता बुला चौधरी के पद्मश्री पुरस्कार की चोरी (Etv Bhrat)

बुला चौधरी ने स्थानीय पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया
बाद में, पता चला कि उनके कुछ और पुरस्कार, ट्रॉफियां और पदक भी चोरी हो गए थे. चौधरी और उनके परिवार के सदस्यों ने दावा किया है कि अगर स्थानीय पुलिस ने घर की सुरक्षा सुनिश्चित करने में थोड़ी ईमानदारी दिखाई होती, तो प्रतिष्ठित पुरस्कार की चोरी रोकी जा सकती थी, क्योंकि वहां इतने सारे पुरस्कार संरक्षित थे. चौधरी ने शुक्रवार को कहा, 'मैंने कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद ये पदक हासिल किए थे. अब उनमें से ज्यादातर चोरी हो चुके हैं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मेरा सवाल है कि पुलिस उस डकैती को रोकने में क्यों कामयाब नहीं हो पाई?'

आवास पर तीन बार डकैती की कोशिशें हुई थीं
हिन्द-मोटर स्थित उस आवास पर रहने वाले चैंपियन तैराक के भाई मिलन चौधरी ने बताया कि इससे पहले उनके आवास पर तीन बार डकैती की कोशिशें हुई थीं. उन्होंने कहा, "हर बार पुलिस में शिकायत दर्ज की गई और नियमित जांच की गई. हालांकि, उसके बाद डकैती की कोशिशें नहीं रुकीं. कुछ समय के लिए वहां एक पुलिस चौकी भी लगाई गई थी, जिसे एक निश्चित समय के बाद हटा लिया गया.'

