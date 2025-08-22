नई दिल्ली: फ्लूमिनेंस के गोलकीपर फैबियो ने मंगलवार को कोपा सुदामेरिकाना के माराकाना स्टेडियम में कोलंबिया के अमेरिका डे कैली पर टीम की 2-0 की जीत के साथ रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अपने 1391वें पेशेवर मैच के साथ वह पीटर शिल्टन को पीछे छोड़ते हुए पुरुष फुटबॉल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए.
पुर्तगाली फॉरवर्ड और सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो सर्वकालिक मैचों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने स्पोर्टिंग लिस्बन, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, जुवेंटस और अब अल नासर के साथ अपने कार्यकाल के दौरान कुल 1283 मैच खेले हैं.
फैबियो ने बनाया विश्व रिकॉर्ड
फीफा और कॉनमेबोल ने अभी तक इस रिकॉर्ड को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है, लेकिन फ्लूमिनेंस और ब्राजीलियाई मीडिया ने इस मैच को उनके 1391वें पेशेवर मैच के आधार पर उन्हें फुटबॉल का नया 'बादशाह' करार दिया है.
44 year old Fábio became the player with the most appearances in the history of the sport with 1391.
30 União Bandeirante
150 Vasco da Gama
976 Cruzeiro
235 Fluminense
फैबियो ने क्लीन शीट के साथ इस अवसर का जश्न मनाने के बाद कहा, 'कभी-कभी हमें इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के महत्व का एहसास नहीं होता, जैसे कि इस रिकॉर्ड को तोड़ना, जो कई सालों से कायम है'. इस दौरान घरेलू दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं और चिल्लाया कि, 'फैबियो ब्राजील के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर हैं.
क्लब के कोच रेनाटो गाउचो ने 44 वर्षीय खिलाड़ी की लंबी अवधि के खेल और खेल में उनके द्वारा दिखाए गए पेशेवरपन की प्रशंसा की. उन्होंने कहा, 'कोई भी उनके जैसे पेशेवर स्तर के बिना इतने सारे मैच नहीं खेलता. वह निस्संदेह लंबे समय तक खेलते रहेंगे. किसी अन्य खिलाड़ी के लिए उनके रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल होगा'.
फैबियो कौन हैं?
ब्राजीलियाई गोलकीपर का करियर तीन दशकों तक फैला है. गौरतलब है कि उन्होंने अपना सारा फुटबॉल ब्राजील में खेला है. इस अनुभवी गोलकीपर ने 1997 में यूनियाओ बांडीरांटे के साथ शुरुआत की थी. इसके बाद वह वास्को दा गामा चले गए, जहां उन्होंने 150 मैच खेले. उनका अगला पड़ाव क्रूजेरो था, जहां उन्होंने 2005 और 2022 के बीच 976 मैच खेले.
इसके बाद वे फ़्लुमिनेंस चले गए और अमेरिका डे कैली के खिलाफ मैच क्लब के लिए उनका 235वां मैच था. उन्होंने 2023 में क्लब के साथ कोपा लिबर्टाडोरेस जीता और टीम को क्लब विश्व कप के सेमीफाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.