ETV Bharat / sports

एशिया कप टी20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में 2 भारतीय बॉलर भी शामिल

Most wickets in Asia Cup T20: आज हम आपको एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों के बारे में बताने वाले हैं.

Most wickets in Asia Cup T20
एशिया कप टी20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2025 at 2:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: क्रिकेट के मैदान पर अक्सर गेंदबाजों की तूती बोलती है. बॉलर सिर्फ एक ही गेंद में बल्लेबाज का काम तमाम कर देते हैं. क्रिकेट के मैदान पर गेंदबाज 'सौ सोनार की एक लोहार की' वाली कहावत को सही साबित करते हैं. बल्लेबाज पूरे मैच में गेंदबाज की पिटाई करता रहता है लेकिन गेंदबाज सिर्फ एक गेंद से बल्लेबाज का काम तमाम कर देता है, तो उसके लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं होती है. ये तब और ज्यादा अहम हो जाता है जब बात टी20 फॉर्मेट की आती है.

टी20 क्रिकेट में अक्सर बल्लेबाजों का बोलबाला होता है. बल्लेबाज गेंदबाजों को लगातार छक्के-चौके लगाते रहते हैं. लेकिन जब गेंदबाज एक गेंद से बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखा देता है तो वो सबसे ज्यादा सुकून का पल होता है. ऐसा ही कुछ मौजूद एशिया कप 2025 में देखने को मिल रहा है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच संघर्ष देखा जा रहा है. तो आज हम आपको एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों के बारे में बताने वाले हैं.

एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों

1 - राशिद खान : इस समय अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले नंबर 1 गेंदबाज हैं. उनके नाम 11 मैचों की 11 पारियों में कुल 14 विकेट दर्ज हैं. इस दौरान उनका 3/22 उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा है.

राशिद खान
राशिद खान (AP)

2 - वानिंदु हसरंगा : श्रीलंका के स्टार लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा मौजूदा समय में एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर में दूसरे स्थान पर बने हुए हैं. हसरंगा ने 10 मैचों की 10 पारियों में 14 विकेट हासिल किए हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन 3/21 रहा है.

वानिंदु हसरंगा
वानिंदु हसरंगा (AP)

3 - भुवनेश्वर कुमार : भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. भुवनेश्वर ने 11 मैचों की 11 पारियों में 13 विकेट हासिल किए हैं.

भुवनेश्वर कुमार
भुवनेश्वर कुमार (ANI)

4 - हार्दिक पांड्या : इस समय हार्दिक पांड्या एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर में चौथे नंबर पर बने हुए हैं. हार्दिक ने 11 मैचों की 11 पारियों में 13 विकेट हासिल किए हैं. पांड्या का बेस्ट प्रदर्शन 3/8 रहा है.

हार्दिक पांड्या
हार्दिक पांड्या (IANS)

5 - अमजद जावेद : यूएई के मीडियम पेसर गेंदबाज अमजद जावेद एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पांचवें गेंदबाज हैं. जावेद ने 7 मैचों की 7 पारियों में 12 विकेट हासिल किए हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन 3/25 रहा है.

अमजद जावेद
अमजद जावेद (AFP)
ये खबर भी पढ़ें : कितना है एशिया कप टी20 के इतिहास का हाईएस्ट और लोएस्ट टोटल, जानिए किस टीम के नाम दर्ज ये रिकॉर्ड

For All Latest Updates

TAGGED:

BOWLERS WITH MOST WICKETS ASIA CUPASIA CUP T20ASIA CUP 2025HARDIK PANDYAMOST WICKETS IN ASIA CUP T20

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, तोड़ा विराट कोहली का महारिकॉर्ड, जो सचिन और धोनी नहीं कर पाए वो कर मचाया धमाल

'तेजस्वी की सभा में PM मोदी की मां को गाली दी गई' बिहार BJP ने शेयर किया वीडियो

अमूल का बड़ा तोहफ़ा, 22 सितंबर से 700 प्रोडक्ट्स होंगे सस्ते, घी 40 रुपये तक सस्ता

ट्रंप ने बगराम एयरबेस को लेकर अफगानिस्तान को चेतावनी दी, परिणाम भुगतने की धमकी दी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.