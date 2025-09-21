ETV Bharat / sports

एशिया कप टी20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में 2 भारतीय बॉलर भी शामिल

नई दिल्ली: क्रिकेट के मैदान पर अक्सर गेंदबाजों की तूती बोलती है. बॉलर सिर्फ एक ही गेंद में बल्लेबाज का काम तमाम कर देते हैं. क्रिकेट के मैदान पर गेंदबाज 'सौ सोनार की एक लोहार की' वाली कहावत को सही साबित करते हैं. बल्लेबाज पूरे मैच में गेंदबाज की पिटाई करता रहता है लेकिन गेंदबाज सिर्फ एक गेंद से बल्लेबाज का काम तमाम कर देता है, तो उसके लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं होती है. ये तब और ज्यादा अहम हो जाता है जब बात टी20 फॉर्मेट की आती है.

टी20 क्रिकेट में अक्सर बल्लेबाजों का बोलबाला होता है. बल्लेबाज गेंदबाजों को लगातार छक्के-चौके लगाते रहते हैं. लेकिन जब गेंदबाज एक गेंद से बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखा देता है तो वो सबसे ज्यादा सुकून का पल होता है. ऐसा ही कुछ मौजूद एशिया कप 2025 में देखने को मिल रहा है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच संघर्ष देखा जा रहा है. तो आज हम आपको एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों के बारे में बताने वाले हैं.

एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों

1 - राशिद खान : इस समय अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले नंबर 1 गेंदबाज हैं. उनके नाम 11 मैचों की 11 पारियों में कुल 14 विकेट दर्ज हैं. इस दौरान उनका 3/22 उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा है.