ETV Bharat / sports

इन गेंदबाजों ने IPL के एक ही ओवर में मचा दी तबाही, वो कर डाला जो कोई नहीं कर पाया - IPL

आईपीएल ( IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 11, 2025 at 8:51 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 9:03 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: आईपीएल 2025 का रोमांच इन दिनों फैंस के लिए थम गया है क्योंकि भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच टूर्नामेंट को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया था. ऐसे में इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन के जल्द ही फिर से शुरू होने की उम्मीद फैंस लगाए बैठे है. ऐसे में आज हम आपको उन गेंदबाजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में गेंद के साथ कहर बरपाया है और 1 ओवर में 4 विकेट चटकाने का कारनामा किया है. आईपीएल के इतिहास में अब तक सिर्फ 4 बार ही एक 1 ओवर में 4 विकेट हासिल किए हैं. ऐसा करने वाले सिर्फ 3 गेंदबाज हैं. इनमें दो भारतीय और एक विदेशी गेंदबाज शामिल है. इतना ही नहीं बल्कि एक भारतीय गेंदबाज ने तो यह कारनामा एक बार नहीं बल्कि दो बार किया है. वो आईपीएल इतिहास में एक ओवर में दो बार 4 विकेट चटका चुका है. उसने यह कारनामा हैट्रिक लेने के साथ-साथ किया है. आईपीएल में 1 ओवर में 4 विकेट लेने वाले गेंदबाज 1 - अमित मिश्रा

भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा आईपीएल के 1 ओवर में 4 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज थे. मिश्रा ने आईपीएल 2013 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 1 ओवर में चार विकेट लिए जिसमें हैट्रिक भी शामिल थी. यह मैच हैदराबाद ने 11 रनों से जीता था.

2 - आंद्रे रसेल

वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल भी उन गेंदबाजों में शुमार हैं जिन्होंने आईपीएल में एक ओवर में 4 विकेट हासिल किया है. रसेल ने आईपीएल 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ पारी के अंतिम ओवर में ये कारनामा हासिल किया था. उन्होंने 1 ओवर में 4 विकेट चटकाए थे. आंद्रे रसेल (IANS) 3 - युजवेंद्र चहल

भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल आईपीएल इतिहास के वो गेंदबाज हैं जिन्होंने 1 ओवर में 4 विकेट लेने का कारनामा एक बार नहीं बल्कि दो बार किया है और वो ऐसा करने वाले आईपीएल के अब तक एकमात्र गेंदबाज हैं. चहल ने पहली बार आईपीएल 2022 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 1 ओवर में 4 विकेट लिए थे जिसमें उनकी केकेआर के खिलाफ हैट्रिक भी शामिल थी. ये उनके आईपीएल करियर की पहली हैट्रिक थी. इस मैच में राजस्थान ने 7 रनों से जीत हासिल की थी. युजवेंद्र चहल (IANS) स्टार लेग स्पिनर ने दूसरी बार आईपीएल 2025 पंजाब किंग्स की ओर से चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलते हुए एक ओवर में चार विकेट हासिल किए थे जिसमें उनकी हैट्रिक शामिल थी. ये मैच पंजाब ने 4 विकेट से जीता था और चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर प्लेऑफ की रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया था. ये खबर भी पढ़ें : IPL 2025 के शुरू होने की तारीखों का हो गया ऐलान? जानिए अब किस दिन खेला जाएगा फाइनल

नई दिल्ली: आईपीएल 2025 का रोमांच इन दिनों फैंस के लिए थम गया है क्योंकि भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच टूर्नामेंट को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया था. ऐसे में इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन के जल्द ही फिर से शुरू होने की उम्मीद फैंस लगाए बैठे है. ऐसे में आज हम आपको उन गेंदबाजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में गेंद के साथ कहर बरपाया है और 1 ओवर में 4 विकेट चटकाने का कारनामा किया है. आईपीएल के इतिहास में अब तक सिर्फ 4 बार ही एक 1 ओवर में 4 विकेट हासिल किए हैं. ऐसा करने वाले सिर्फ 3 गेंदबाज हैं. इनमें दो भारतीय और एक विदेशी गेंदबाज शामिल है. इतना ही नहीं बल्कि एक भारतीय गेंदबाज ने तो यह कारनामा एक बार नहीं बल्कि दो बार किया है. वो आईपीएल इतिहास में एक ओवर में दो बार 4 विकेट चटका चुका है. उसने यह कारनामा हैट्रिक लेने के साथ-साथ किया है. आईपीएल में 1 ओवर में 4 विकेट लेने वाले गेंदबाज 1 - अमित मिश्रा

भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा आईपीएल के 1 ओवर में 4 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज थे. मिश्रा ने आईपीएल 2013 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 1 ओवर में चार विकेट लिए जिसमें हैट्रिक भी शामिल थी. यह मैच हैदराबाद ने 11 रनों से जीता था. 2 - आंद्रे रसेल

वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल भी उन गेंदबाजों में शुमार हैं जिन्होंने आईपीएल में एक ओवर में 4 विकेट हासिल किया है. रसेल ने आईपीएल 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ पारी के अंतिम ओवर में ये कारनामा हासिल किया था. उन्होंने 1 ओवर में 4 विकेट चटकाए थे. आंद्रे रसेल (IANS) 3 - युजवेंद्र चहल

भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल आईपीएल इतिहास के वो गेंदबाज हैं जिन्होंने 1 ओवर में 4 विकेट लेने का कारनामा एक बार नहीं बल्कि दो बार किया है और वो ऐसा करने वाले आईपीएल के अब तक एकमात्र गेंदबाज हैं. चहल ने पहली बार आईपीएल 2022 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 1 ओवर में 4 विकेट लिए थे जिसमें उनकी केकेआर के खिलाफ हैट्रिक भी शामिल थी. ये उनके आईपीएल करियर की पहली हैट्रिक थी. इस मैच में राजस्थान ने 7 रनों से जीत हासिल की थी. युजवेंद्र चहल (IANS) स्टार लेग स्पिनर ने दूसरी बार आईपीएल 2025 पंजाब किंग्स की ओर से चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलते हुए एक ओवर में चार विकेट हासिल किए थे जिसमें उनकी हैट्रिक शामिल थी. ये मैच पंजाब ने 4 विकेट से जीता था और चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर प्लेऑफ की रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया था. ये खबर भी पढ़ें : IPL 2025 के शुरू होने की तारीखों का हो गया ऐलान? जानिए अब किस दिन खेला जाएगा फाइनल

Last Updated : May 11, 2025 at 9:03 PM IST