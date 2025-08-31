अलप्पुझा: ढोल की गर्जना, चप्पुओं की गड़गड़ाहट और दिल थाम देने वाले फाइनल के साथ पुन्नमदा झील में आयोजित 71वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का समापन हुआ. इस रेस को कैनाकारी विलेज बोट क्लब के वीयापुरम चुंदन (स्नेक बोट) ने नादुभागम से बेहद कम अंतर से जीत छीन ली, जिससे दर्शकों में जश्न की लहर दौड़ गई.

0.698 सेकंड के अंतर से हुआ फैसला

वीयापुरम ने 4 मिनट 21.084 सेकंड में रेस पूरी की, जबकि नादुभागम 4:21.782 सेकंड के साथ दूसरे नंबर पर रहा. मेलपदम 4:21.933 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे, और निरनम 4:22.035 सेकंड के साथ उनसे थोड़ा पीछे रहे. यह वीयापुरम के लिए एक बड़ी राहत थी, जिसने पिछले साल मामूली अंतर से खिताब गंवा दिया था. इस साल एक स्पष्ट परिणाम सुनिश्चित करने के लिए, आयोजकों ने एक डिजिटल फिनिश-लाइन प्रणाली शुरू की, जिससे इन रेसों में अक्सर कम अंतर से होने वाले फैसलों पर विवाद से बचा जा सके.

वीयापुरम स्नेक बोट ने जीती नेहरू ट्रॉफी (Etv Bharat)

बोट रेस को देखने पहुंचे हजारों लोग

इस रेस को देखने के लिए पुन्नमदा झील के किनारे कतार में हजारों लोग खड़े थे. जो अलप्पुझा, कोट्टायम, पथानामथिट्टा और कोल्लम से आए थे. इसके अलावा इसमें पर्यटक और दिल्ली तथा विदेश से पहली बार आने वाले लोग भी शामिल हुए. एक दर्शक देवदास ने कहा, 'वे इतनी लय में नाव चलाते हैं कि अंत तक पता ही नहीं चलता कि आगे कौन है.' दो स्कूली बच्चे, अन्ना और आर्य, जिन्होंने लंबे समय से इस जल कार्निवल को देखने का सपना देखा था, ने कहा कि यह अनुभव इंतजार के लायक और शानदार था.

बोट रेस को देखने पहुंचे हजारों लोग (Etv Bharat)

बोट क्लबों पर लगे आरोप

इस प्रतियोगिता में नाटकीयता का भी अपना हिस्सा था. कुछ प्रतिद्वंद्वी क्लबों ने आरोप लगाया कि नादुभागम ने केरल के बाहर से नाविकों को मैदान में उतारा था और आयोजकों से शिकायत भी की. लेकिन तट पर मौजूद ज्यादातर लोगों के लिए, सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, सैकड़ों नाविकों का उन मंत्रों और गीतों के साथ पूर्ण सामंजस्य में नाचना जो पीढ़ियों से इस उत्सव की पहचान रहे हैं.

पुन्नमदा झील में आयोजित 71वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस (Etv Bharat)

नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का इतिहास

नेहरू ट्रॉफी की शुरुआत 1952 में हुई थी, जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अलप्पुझा आए थे. विशाल नावों को देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए और नाविकों की खुशी का ठिकाना न रहा. बाद में, उन्होंने चुंदन वल्लम के आकार की एक चांदी की ट्रॉफी भी वापस भेजी. सात दशक बाद भी, यह दौड़ परंपरा, खेल और सामुदायिक गौरव का मिश्रण बनी हुई है, और इस साल, वीयापुरम की रोमांचक जीत ने उस विरासत में एक और अध्याय जोड़ दिया.