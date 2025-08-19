मुजफ्फरपुर: 30 साल पहले गुरु दिनेश मिश्रा ने जिस परंपरा की शुरुआत की थी, उनके गुजरने के बाद अब उनकी बेटियां उस 'विरासत' आगे बढ़ा रही हैं. बड़ी बेटी ईशा मिश्रा अपनी बहन अपराजिता के साथ मिलकर पिता के सपनों को उड़ान दे रही हैं. हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर की वुशु प्लेयर ईशा और अपराजिता की. इन दोनों बहनों ने अपने खेल से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है. वहीं प्रशिक्षण देकर खिलाड़ियों की फौज भी तैयार कर रही हैं.

पिता थे शानदार वुशु कोच: मुजफ्फरपुर जिले के गोबरसाही की रहने वाली ईशा मिश्रा और अपराजिता मिश्रा ने वुशु जैसे मार्शल आर्ट खेल में अपनी अलग पहचान बनाई है. दोनों ने अपने पिता और गुरु स्वर्गीय दिनेश मिश्रा के सपनों को भी साकार किया है. उनके पिता दिनेश मिश्रा बिहार वुशु संगठन के संस्थापक रहे हैं. उन्होंने इस खेल को राज्य में नई पहचान दिलाई. वे भारतीय वुशु टीम के कोच भी रह चुके हैं.

वुशु में ईशा मिश्रा और अपराजिता मिश्रा का जलवा (ETV Bharat)

बेटियों ने संभाली पिता की विरासत: यही कारण है कि बेटियों को बचपन से ही वुशु के प्रति रुचि और मार्गदर्शन मिला. पिता का अनुशासन और खेल के प्रति जुनून ही बेटियों के लिए प्रेरणा बना. ईशा मिश्रा बताती हैं कि बचपन से ही वह वुशु खेल रही हैं, 2007 में सब जूनियर नेशनल गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी. वे बताती हैं कि वह मेरे जीवन का अहम मोड़ था. पापा मेरे पहले कोच थे और वे ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा भी थे. वे हमेशा कहते थे कि बेटियां भी इस खेल में आगे बढ़ सकती हैं. आज जो भी हूं, उन्हीं की वजह से हूं.

मां के साथ ईशा मिश्रा और अपराजिता मिश्रा (ETV Bharat)

जीत चुकी हैं कई नेशनल मेडल: ईशा मिश्रा ने नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स (NIS) पटियाला से कोचिंग डिप्लोमा किया है. वह अब एनआईएस कोच भी हैं. ईशा ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल हासिल किए हैं. अब तक वह 20 से अधिक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हैं और तीन बार सीनियर वुशु गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं.

मेडल के साथ ईशा मिश्रा (ETV Bharat)

बिहार सरकार में मिली नौकरी: ईशा बिहार सरकार के 'मेडल लाओ, नौकरी पाओ' कार्यक्रम के तहत सेवाएं दे रही हैं. इसके साथ ही वह वुशु का परीक्षण भी देती हैं. वह खेल को तकनीकी स्तर पर अच्छे से समझती हैं. इसलिए अपने प्रशिक्षण केंद्र में बच्चों को वुशु खेल के लिए तैयार कर रही हैं.

'मेडल लाओ नौकरी पाओ' के साथ तहत मिली (ETV Bharat)

"मुजफ्फरपुर भले ही पटना और अन्य शहरों जैसा विकसित नहीं है लेकिन यहां के लोगों ने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया. परिवार और जिले के सहयोग से ही मैं यहां तक पहुंची हूं."- ईशा मिश्रा, वुशु प्लेयर सह कोच

ईशा मिश्रा और अपराजिता मिश्रा (ETV Bharat)

अपराजिता भी खेलती हैं वुशु: ईशा की छोटी बहन अपराजिता मिश्रा भी अपने पिता और बड़ी बहन के नक्शेकदम पर चलते हुए वुशु को आगे बढ़ा रही हैं. हाल ही में जॉर्जिया में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपराजिता ने एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया. उनकी इस सफलता से न सिर्फ बिहार, बल्कि पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई.

अपराजिता मिश्रा (ETV Bharat)

छोटी बहन को भी दिया प्रशिक्षण: अपराजिता को प्रशिक्षण ईशा और पिता द्वारा स्थापित एकेडमी से ही मिला. पिता के निधन के बाद ईशा ने बड़ी बहन होने के नाते उनकी जिम्मेदारी संभाली और अपराजिता को ट्रेनिंग दी. यही नहीं, पिता के सहयोगी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने भी अपराजिता को आगे बढ़ाने में मदद की.

सम्मान प्राप्त करतीं अपराजिता मिश्रा (ETV Bharat)

वुशु एकेडमी बनी खिलाड़ियों की खदान: मुजफ्फरपुर जिला खेल भवन स्थित गुरु दिनेश मिश्रा वुशु एकेडमी आज वुशु खिलाड़ियों के लिए एक प्रमुख केंद्र है. यहां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मैट और आधुनिक उपकरण मौजूद हैं, जो चीन से मंगाए गए हैं. इस एकेडमी से अब तक कई खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं.

ईशा के ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण हासिल करते बच्चे (ETV Bharat)

पिता के निधन के बाद कितनी चुनौती?: ईशा बताती हैं कि पिता के गुजरने के बाद एकेडमी संभालना आसान नहीं था लेकिन उन्होंने जो भरोसा मुझ पर छोड़ा था, वह मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है. मैंने इसे अपनी जिम्मेदारी माना और पूरी निष्ठा के साथ काम शुरू किया. आज यह एकेडमी खिलाड़ियों के सपनों को पंख दे रही हैं.

पिता दिनेश मिश्रा के साथ ईशा (ETV Bharat)

कठिनाइयों से हार नहीं मानी: बचपन से खेलों में सक्रिय रहने के बावजूद ईशा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. एक छोटे जिले से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना आसान नहीं था लेकिन उनकी मेहनत और परिवार का साथ उनके लिए हौसला बना. वे कहती हैं कि जब भी मैं अच्छा खेलती थी तो लोगों का सहयोग और समर्थन मुझे और मजबूत बना देता था. यही वजह है कि कठिनाइयों के बावजूद मैंने हार नहीं मानी.

दोनों बहनें ईशा और अपराजिता (ETV Bharat)

नए खिलाड़ी को मिलेगा मौका: ईशा और अपराजिता दोनों का सपना है कि बिहार से वुशु में अधिक से अधिक खिलाड़ी निकले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करें. इसके लिए वे न केवल खुद खेल में सक्रिय हैं, बल्कि नए खिलाड़ियों को भी प्रशिक्षित कर रही हैं.

विजयी टीम के साथ ईशा मिश्रा (ETV Bharat)

पिता के सपने को पूरा करना एकमात्र लक्ष्य: ईशा कहती हैं कि मेरी कोशिश है कि पापा की तरह बिहार वुशु को नई ऊंचाई पर ले जाऊं. मैं चाहती हूं कि आने वाले समय में हमारी एकेडमी से कई खिलाड़ी ओलंपिक और एशियाई खेलों में हिस्सा लें और भारत के लिए मेडल जीतें.

अपराजिता के साथ ईशा मिश्रा (ETV Bharat)

क्या होता है वुशु: दरअसल, वूशु एक मार्शल आर्ट है, जो चीन में बहुत फेमस है. वूशु का शाब्दिक अर्थ होता है मार्शल तकनीक. इसका इतिहास हजारों साल पुराना है. वूशु को कभी-कभी कुंग फू भी कहा जाता है. 1990 में अतर्राष्ट्रीय वूशु महासंघ का गठन हुआ था. वूशु के दो मुख्य अनुशासन 'ताओलू'(कोरियोग्राफ किया गया रूटीन) और सांडा (फ्री फाइटिंग) होते हैं. 1991 में बीजिंग में पहली विश्व चैंपियनशिप आयोजित की गई थी.

ईशा मिश्रा (ETV Bharat)

