ETV Bharat / sports

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार - BHIWANI BOXING FAMILY

Bhiwani Boxing Family: भिवानी का बॉक्सर परिवार तीन पीढ़ियों से देश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दे रहा है. नुपुर श्योराण वर्ल्ड चैंपिन बनी हैं.

Bhiwani Boxing Family
Bhiwani Boxing Family (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2025 at 6:31 PM IST

7 Min Read

भिवानी: हरियाणा का भिवानी जिला आज देश में 'मिनी क्यूबा' के नाम से पहचाना जाता है. इस उपाधि के पीछे एक ऐसा परिवार है. जिसने ना सिर्फ शहर में मुक्केबाजी की नींव रखी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों तक खिलाड़ियों को पहुंचाया. भिवानी के उमरवार गांव में बॉक्सर स्वर्गीय हवा सिंह का परिवार तीन पीढ़ियों से मुक्केबाजी की दुनिया में बादशाहत कायम रखे हुए हैं. परिवार की तीनों पीढ़ियों ने बॉक्सिंग में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 60 से ज्यादा मेडल जीते हैं. ये सिलसिला अब भी जारी है.

भिवानी का बॉक्सर परिवार: साल 1965 में हवा सिंह ने भिवानी में बॉक्सिंग की नींव रखी थी. आज उनके परिजन उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं. आज भिवानी से निकलकर देश को सैकड़ों अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज देने वाले इस शहर के खिलाड़ी राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवॉर्ड, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप जैसी प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन कर चुके हैं.

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम (Etv Bharat)

कैप्टन हवा सिंह- एक प्रेरणा और परंपरा की शुरुआत: भिवानी में मुक्केबाजी की शुरुआत कैप्टन हवा सिंह श्योराण ने शुरू की. उन्होंने 1956 में मुक्केबाजी शुरू की और लगातार 11 वर्षों तक राष्ट्रीय चैंपियन रहे. हवा सिंह को 1988 में अर्जुन अवॉर्ड और 2000 में मरणोपरांत द्रोणाचार्य अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. वो दो बार के एशियन चैंपियन भी रहे.

हवा सिंह ने साल 1966 व 1970 एशियन गेम्स (बैंकॉक) में स्वर्ण पदक जीते. इसके बाद उन्होंने साल 1974 में तेहरान एशियन खेलों में हिस्सा लिया, जहां विवादित फैसले के चलते वो तीसरे स्वर्ण पदक से चूक गए. साल 1980 में हवा सिंह ने बॉक्सिंग से संन्यास लेकर भिवानी बॉक्सिंग विंग के मुख्य कोच बने और देश के लिए सेवाएं दीं. इस दौरान उन्होंने कई मुक्कबाजों को तैयार किया. 1986 में उन्होंने भिवानी में मुक्केबाजी को प्रशिक्षण स्तर पर शुरू किया, जिससे शहर की खेल में नई पहचान बनी.

Bhiwani Boxing Family
हवा सिंह की फोटो (Hawa Singh's family shared the picture.)

दूसरी पीढ़ी- संजय श्योराण की मेहनत और उपलब्धियां: हवा सिंह के बेटे संजय श्योराण ने इस विरासत को आगे बढ़ाया. वो खुद एशियन मेडलिस्ट और भीम अवॉर्डी रहे. उन्होंने पूजा बोहरा (ओलंपियन), सचिन (वर्ल्ड चैंपियन), दीया (एशियन मेडलिस्ट), नमन और अक्षय (कॉमनवेल्थ मैडलिस्ट) जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया. 2007 में संजय श्योराण ने खिलाड़ी के रूप में अपने करियर को विराम देकर कोचिंग शुरू की. उनके प्रशिक्षण से आज भिवानी के करीब 1200 युवा खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरियों में चयनित हो चुके हैं. संजय श्योराण अब अकेडमी के जरिए बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं.

"सिर्फ हमारी पीढ़ी ही नहीं हमने बहुत बच्चों को मेडल के लिए तैयार भी किया है. तीन पीढ़ी से हम ये गेम खेल रहे हैं. तीनों ही पीढ़ियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी है. इसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया है. 1986 में जब मेरे पिता रिटायर्ट हुए. तब मैंने बॉक्सिंग शुरू की थी. उस वक्त बॉक्सिंग का क्रेज नहीं था. तब मैं और राजकुमार सांगवान खेला करते थे. देखते ही देखते आज इतना बड़ा हब बन गया कि भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाने लगा है." - संजय श्योराण, नुपुर के पिता

तीसरी पीढ़ी- नुपुर श्योराण की विश्व स्तर पर पहचान: संजय श्योराण की बेटी नुपुर श्योराण इस परंपरा की तीसरी कड़ी हैं. वो ओलंपियन और विश्व चैंपियन मुक्केबाज हैं. 80 किलोग्राम वेट कैटेगरी में खेलने वाली नुपुर इन दिनों लिवरपूल में वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारियों में जुटी हैं. नुपुर ने कहा कि "मैंने बचपन से ही घर में मुक्केबाजी का माहौल देखा और सीखा. दादा और पिता दोनों की छत्रछाया में मुक्केबाजी को अपनाया". आज नुपुर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रतिभा का लोहा मनवा रही है.

Bhiwani boxer family
परिवार की तीनों पीढ़ियों ने बॉक्सिंग में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 60 से ज्यादा मेडल जीते हैं. (Etv Bharat)

हाल ही में नूपुर श्योराण ने प्लस 80 किग्रा भारवर्ग में कजाकिस्तान के अस्थाना में आयोजित विश्व बॉक्सिंग कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया. फाइनल मुकाबले में नूपुर श्योराण ने कजाकिस्तान की बॉक्सर येल्दाना तालिपोवा को 5-0 से हराकर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया. नुपूर का अगला लक्ष्य सीनियर विश्व चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने का है.

नुपुर की मां मुकेश श्योराण की अहम भूमिका: भीम अवॉर्डी कोच संजय श्योराण की पत्नी मुकेश श्योराण भी इस यात्रा में पीछे नहीं रहीं. वो खुद एक राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल खिलाड़ी रही हैं. शादी के बाद उन्होंने अपने खेल अनुभव से परिवार को आगे बढ़ाने में सक्रिय सहयोग दिया. कैप्टन हवा सिंह ने उन्हें हमेशा बेटी की तरह सम्मान दिया और घर की बेटियों को पर्दे में ना रखने की परंपरा शुरू की. आज मुकेश, अपने पति के साथ मुक्केबाजों को प्रशिक्षण देने में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही हैं.

"जब मैं इस फैमिली में आई तो ससुर हवा सिंह कोच थे. जब वो बीमार हुए तो घर में ही बच्चे प्रैक्टिस के लिए आते थे. इनते की अभी गिना नहीं. आज सभी कामयाब हैं. सभी एशियन गेम्स और ओलंपिक में पदक जीत चुके हैं. मैं भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से थी. इसलिए यहां अच्छा लगा. मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई. हवा सिंह ने मुझे हमेशा बेटी की तरह सम्मान दिया. वो कहते थे कि पर्दा करने की जरूरत नहीं. तुम हमारी बेटी हो. इसलिए मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं बहू बन कर इस घर में आई हूं. मुझे बेटी जैसा सम्मान मिला है."- मुकेश, नुपुर की मां

परिवार के सदस्यों का खेल प्रदर्शन:

  • हवा सिंह ने साल 1966 व 1970 एशियन गेम्स (बैंकॉक) में स्वर्ण पदक जीते
  • संजय कुमार (बेटा) एशियन गेम्स में रजत पदक विजेता, हरियाणा सरकार से भीम पुरस्कार मिला
  • मुकेश (बहू): बास्केटबॉल की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी
  • नूपुर श्योराण (पोती): हाल ही में बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन बनी

खिलाड़ियों की राय: बॉक्सर अंजलि ने कहा "मैं कैप्टन हवा सिंह बॉक्सिंग अकादमी भिवानी में कोचिंग करती हूं. द्रोणाचार्य अवार्डी हवा सिंह जिले में बॉक्सिंग लेकर आए थे. उनके बेटे संजय श्योराण भीम अवार्डी हैं. मैं उनकी देखरेख में प्रैक्टिस करती हूं. इस अकेडमी से निकले खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और ओलंपिक में मेडल जीते हैं."

Bhiwani boxer family
हवा सिंह के बेटे संजय श्योराण अब खिलाड़ियों को प्रैक्टिस कराते हैं. (Etv Bharat)

अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज अमित ने बताया कि "उन्होंने खेल कोटे में नौकरी मिली है. इसके पीछे इस परिवार की बड़ी भूमिका रही है. कैप्टन हवा सिंह श्योराण परिवार का ना सिर्फ खिलाड़ियों को प्रेरणा दे रहा है, बल्कि उन्हें मार्गदर्शन और अवसर भी दे रहा हैं. इनकी तीसरी पीढ़ी भी अच्छा कर रही है. नुपुर श्योराण विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत कर इतिहास रच चुकी है. आगे भी उनसे बेहतर की उम्मीद है."

ये भी पढ़ें- नूंह के लाल शाह हुसैन का कमाल, यूथ कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक - YOUTH COMMONWEALTH WEIGHTLIFTING

ये भी पढ़ें- विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025: ओलंपिक विजेता नीरज चौपड़ा के साथ हिस्सा लेंगे भिवानी के यशवीर सिंह, पिता बोले- "गोल्ड जीतेगा बेटा" - WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIP

भिवानी: हरियाणा का भिवानी जिला आज देश में 'मिनी क्यूबा' के नाम से पहचाना जाता है. इस उपाधि के पीछे एक ऐसा परिवार है. जिसने ना सिर्फ शहर में मुक्केबाजी की नींव रखी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों तक खिलाड़ियों को पहुंचाया. भिवानी के उमरवार गांव में बॉक्सर स्वर्गीय हवा सिंह का परिवार तीन पीढ़ियों से मुक्केबाजी की दुनिया में बादशाहत कायम रखे हुए हैं. परिवार की तीनों पीढ़ियों ने बॉक्सिंग में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 60 से ज्यादा मेडल जीते हैं. ये सिलसिला अब भी जारी है.

भिवानी का बॉक्सर परिवार: साल 1965 में हवा सिंह ने भिवानी में बॉक्सिंग की नींव रखी थी. आज उनके परिजन उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं. आज भिवानी से निकलकर देश को सैकड़ों अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज देने वाले इस शहर के खिलाड़ी राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवॉर्ड, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप जैसी प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन कर चुके हैं.

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम (Etv Bharat)

कैप्टन हवा सिंह- एक प्रेरणा और परंपरा की शुरुआत: भिवानी में मुक्केबाजी की शुरुआत कैप्टन हवा सिंह श्योराण ने शुरू की. उन्होंने 1956 में मुक्केबाजी शुरू की और लगातार 11 वर्षों तक राष्ट्रीय चैंपियन रहे. हवा सिंह को 1988 में अर्जुन अवॉर्ड और 2000 में मरणोपरांत द्रोणाचार्य अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. वो दो बार के एशियन चैंपियन भी रहे.

हवा सिंह ने साल 1966 व 1970 एशियन गेम्स (बैंकॉक) में स्वर्ण पदक जीते. इसके बाद उन्होंने साल 1974 में तेहरान एशियन खेलों में हिस्सा लिया, जहां विवादित फैसले के चलते वो तीसरे स्वर्ण पदक से चूक गए. साल 1980 में हवा सिंह ने बॉक्सिंग से संन्यास लेकर भिवानी बॉक्सिंग विंग के मुख्य कोच बने और देश के लिए सेवाएं दीं. इस दौरान उन्होंने कई मुक्कबाजों को तैयार किया. 1986 में उन्होंने भिवानी में मुक्केबाजी को प्रशिक्षण स्तर पर शुरू किया, जिससे शहर की खेल में नई पहचान बनी.

Bhiwani Boxing Family
हवा सिंह की फोटो (Hawa Singh's family shared the picture.)

दूसरी पीढ़ी- संजय श्योराण की मेहनत और उपलब्धियां: हवा सिंह के बेटे संजय श्योराण ने इस विरासत को आगे बढ़ाया. वो खुद एशियन मेडलिस्ट और भीम अवॉर्डी रहे. उन्होंने पूजा बोहरा (ओलंपियन), सचिन (वर्ल्ड चैंपियन), दीया (एशियन मेडलिस्ट), नमन और अक्षय (कॉमनवेल्थ मैडलिस्ट) जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया. 2007 में संजय श्योराण ने खिलाड़ी के रूप में अपने करियर को विराम देकर कोचिंग शुरू की. उनके प्रशिक्षण से आज भिवानी के करीब 1200 युवा खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरियों में चयनित हो चुके हैं. संजय श्योराण अब अकेडमी के जरिए बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं.

"सिर्फ हमारी पीढ़ी ही नहीं हमने बहुत बच्चों को मेडल के लिए तैयार भी किया है. तीन पीढ़ी से हम ये गेम खेल रहे हैं. तीनों ही पीढ़ियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी है. इसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया है. 1986 में जब मेरे पिता रिटायर्ट हुए. तब मैंने बॉक्सिंग शुरू की थी. उस वक्त बॉक्सिंग का क्रेज नहीं था. तब मैं और राजकुमार सांगवान खेला करते थे. देखते ही देखते आज इतना बड़ा हब बन गया कि भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाने लगा है." - संजय श्योराण, नुपुर के पिता

तीसरी पीढ़ी- नुपुर श्योराण की विश्व स्तर पर पहचान: संजय श्योराण की बेटी नुपुर श्योराण इस परंपरा की तीसरी कड़ी हैं. वो ओलंपियन और विश्व चैंपियन मुक्केबाज हैं. 80 किलोग्राम वेट कैटेगरी में खेलने वाली नुपुर इन दिनों लिवरपूल में वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारियों में जुटी हैं. नुपुर ने कहा कि "मैंने बचपन से ही घर में मुक्केबाजी का माहौल देखा और सीखा. दादा और पिता दोनों की छत्रछाया में मुक्केबाजी को अपनाया". आज नुपुर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रतिभा का लोहा मनवा रही है.

Bhiwani boxer family
परिवार की तीनों पीढ़ियों ने बॉक्सिंग में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 60 से ज्यादा मेडल जीते हैं. (Etv Bharat)

हाल ही में नूपुर श्योराण ने प्लस 80 किग्रा भारवर्ग में कजाकिस्तान के अस्थाना में आयोजित विश्व बॉक्सिंग कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया. फाइनल मुकाबले में नूपुर श्योराण ने कजाकिस्तान की बॉक्सर येल्दाना तालिपोवा को 5-0 से हराकर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया. नुपूर का अगला लक्ष्य सीनियर विश्व चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने का है.

नुपुर की मां मुकेश श्योराण की अहम भूमिका: भीम अवॉर्डी कोच संजय श्योराण की पत्नी मुकेश श्योराण भी इस यात्रा में पीछे नहीं रहीं. वो खुद एक राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल खिलाड़ी रही हैं. शादी के बाद उन्होंने अपने खेल अनुभव से परिवार को आगे बढ़ाने में सक्रिय सहयोग दिया. कैप्टन हवा सिंह ने उन्हें हमेशा बेटी की तरह सम्मान दिया और घर की बेटियों को पर्दे में ना रखने की परंपरा शुरू की. आज मुकेश, अपने पति के साथ मुक्केबाजों को प्रशिक्षण देने में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही हैं.

"जब मैं इस फैमिली में आई तो ससुर हवा सिंह कोच थे. जब वो बीमार हुए तो घर में ही बच्चे प्रैक्टिस के लिए आते थे. इनते की अभी गिना नहीं. आज सभी कामयाब हैं. सभी एशियन गेम्स और ओलंपिक में पदक जीत चुके हैं. मैं भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से थी. इसलिए यहां अच्छा लगा. मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई. हवा सिंह ने मुझे हमेशा बेटी की तरह सम्मान दिया. वो कहते थे कि पर्दा करने की जरूरत नहीं. तुम हमारी बेटी हो. इसलिए मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं बहू बन कर इस घर में आई हूं. मुझे बेटी जैसा सम्मान मिला है."- मुकेश, नुपुर की मां

परिवार के सदस्यों का खेल प्रदर्शन:

  • हवा सिंह ने साल 1966 व 1970 एशियन गेम्स (बैंकॉक) में स्वर्ण पदक जीते
  • संजय कुमार (बेटा) एशियन गेम्स में रजत पदक विजेता, हरियाणा सरकार से भीम पुरस्कार मिला
  • मुकेश (बहू): बास्केटबॉल की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी
  • नूपुर श्योराण (पोती): हाल ही में बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन बनी

खिलाड़ियों की राय: बॉक्सर अंजलि ने कहा "मैं कैप्टन हवा सिंह बॉक्सिंग अकादमी भिवानी में कोचिंग करती हूं. द्रोणाचार्य अवार्डी हवा सिंह जिले में बॉक्सिंग लेकर आए थे. उनके बेटे संजय श्योराण भीम अवार्डी हैं. मैं उनकी देखरेख में प्रैक्टिस करती हूं. इस अकेडमी से निकले खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और ओलंपिक में मेडल जीते हैं."

Bhiwani boxer family
हवा सिंह के बेटे संजय श्योराण अब खिलाड़ियों को प्रैक्टिस कराते हैं. (Etv Bharat)

अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज अमित ने बताया कि "उन्होंने खेल कोटे में नौकरी मिली है. इसके पीछे इस परिवार की बड़ी भूमिका रही है. कैप्टन हवा सिंह श्योराण परिवार का ना सिर्फ खिलाड़ियों को प्रेरणा दे रहा है, बल्कि उन्हें मार्गदर्शन और अवसर भी दे रहा हैं. इनकी तीसरी पीढ़ी भी अच्छा कर रही है. नुपुर श्योराण विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत कर इतिहास रच चुकी है. आगे भी उनसे बेहतर की उम्मीद है."

ये भी पढ़ें- नूंह के लाल शाह हुसैन का कमाल, यूथ कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक - YOUTH COMMONWEALTH WEIGHTLIFTING

ये भी पढ़ें- विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025: ओलंपिक विजेता नीरज चौपड़ा के साथ हिस्सा लेंगे भिवानी के यशवीर सिंह, पिता बोले- "गोल्ड जीतेगा बेटा" - WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIP

For All Latest Updates

TAGGED:

CAPTAIN HAWA SINGH SHEORANBOXER NUPUR SHEORANनुपुर श्योराणभिवानी बॉक्सिंग परिवारBHIWANI BOXING FAMILY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

हरियाणा में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, 25 सितंबर से हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.