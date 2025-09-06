क्रिकेट की नर्सरी बना भरतपुरः बेटे-बेटियां अब रणजी से लेकर आईपीएल तक चमक रहे

कभी सुविधाओं के अभाव में पिछड़ा भरतपुर आज क्रिकेट की नर्सरी कहलाने लगा है. पेश है भरतपुर से श्यामवीर सिंह की ये खास रिपोर्ट...
Published : September 6, 2025 at 8:59 PM IST
भरतपुरः एक समय था जब भरतपुर की क्रिकेट प्रतिभाओं को अभ्यास और अवसरों के लिए जयपुर, आगरा या दिल्ली जैसे शहरों का रुख करना पड़ता था. इस दौर में जो आर्थिक रूप से सक्षम होते, वे तो किसी तरह आगे बढ़ जाते, लेकिन कई होनहार खिलाड़ी संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों को पूरा करने से पहले ही हाशिए पर चले जाते थे. क्रिकेट प्रेम से लबरेज यह शहर कभी सुविधाओं के अभाव में पीछे छूट गया था, लेकिन पिछले 9 सालों में जिला क्रिकेट संघ की सक्रियता ने यहां की जमीनी हालात बदल दिए हैं.
आज हालात यह है कि भरतपुर से न केवल खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं बल्कि यहां से निकले क्रिकेटर आईपीएल और भारतीय टीम तक में पहुंच रहे हैं. वहीं, महिला खिलाड़ी भी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर रही हैं. यही वजह है कि भरतपुर को अब क्रिकेट की नर्सरी कहा जाने लगा है.
पढ़ेंः रणजी ट्रॉफी कैंप में भरतपुर का जलवा, पहली बार तीन खिलाड़ियों को मिला मौका
सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ती थी प्रतिभाः जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुघ्न तिवारी बताते हैं कि वर्ष 2016 से पहले हालात बेहद निराशाजनक थे. जिले के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए न तो कोई ढंग का अभ्यास स्थल था और न ही सीमेंट विकेट. खिलाड़ी अभ्यास के लिए दूसरे शहरों का रुख करने को मजबूर थे, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे, उनकी प्रतिभा गांव और जिले की गलियों तक ही सीमित रह जाती थी. उन्होंने बताया कि भरतपुर में क्रिकेट सिर्फ शौक तक सीमित हो गया था, करियर की राहें लगभग बंद थीं.
2016 से बदले हालातः वर्ष 2016 में जब शत्रुघ्न तिवारी निर्विरोध जिला क्रिकेट संघ के सचिव बने, तब उन्होंने तय किया कि भरतपुर की स्थिति बदली जाएगी. इस सोच के साथ सबसे पहला कदम राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट ग्राउंड से उठाया गया. यहां दो राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट ग्राउंड का निर्माण कराया गया. खिलाड़ियों को सुबह-शाम अभ्यास और कोचिंग की व्यवस्था दी गई.
ग्रासी टर्फ विकेट, नेट विकेट, सीमेंट विकेट और बॉलिंग मशीन की व्यवस्था कराई गई. साथ ही खिलाड़ियों को आरसीए (राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन) से प्रमाणित कोच उपलब्ध कराए गए. इन सुविधाओं का परिणाम यह हुआ कि भरतपुर के क्रिकेट खिलाड़ी निखर कर सामने आने लगे और धीरे-धीरे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं तक पहुंचने लगे.
पढ़ेंः भरतपुर क्रिकेटरों का जलवा, पहली बार 6 खिलाड़ियों को मिला बड़ा मंच
हर दिन अभ्यास करते हैं 150 से ज्यादाः जिला क्रिकेट संघ के सचिव बताते हैं कि आज भरतपुर के क्रिकेट ग्राउंड पर हर दिन सुबह और शाम 150 से ज्यादा खिलाड़ी अभ्यास करते हैं. इनमें से कई खिलाड़ी बेहद प्रतिभाशाली हैं और भविष्य में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं. बच्चों के उत्साह और अनुशासन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में भरतपुर के खिलाड़ी बड़े स्तर पर दमखम दिखाएंगे. आज भरतपुर जिला क्रिकेट संघ खिलाड़ियों को आधुनिक स्तर की सुविधाएं मुहैया करा रहा है. इन सुविधाओं ने भरतपुर को प्रदेश के चुनिंदा जिलों में शामिल कर दिया है.
बेटियां भी बढ़ा रही हैं भरतपुर का मानः भरतपुर के क्रिकेट मैदानों से सिर्फ लड़के ही नहीं, बल्कि बेटियां भी अपने हुनर का परचम लहरा रही हैं. सचिव शत्रुघ्न तिवारी बताते हैं कि यहां की नीतू शर्मा राजस्थान टीम से रणजी खेल चुकी हैं. वहीं, मनीषा कुंतल अंडर-23 राजस्थान टीम में और खुशी चौधरी व अनुष्का अंडर-15 राजस्थान टीम में खेल चुकी हैं. यह उपलब्धियां इस बात का सबूत हैं कि भरतपुर की बेटियां भी क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बना रही हैं और आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करने को तैयार हैं.
पढ़ेंः Explainer: न्यूजीलैंड के बाद रॉस टेलर अब समोआ देश से खेलेंगे क्रिकेट! लेकिन क्यों, क्या कहता है ICC का नियम?
इन सुविधाओं की है दरकारः शत्रुघ्न तिवारी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो भरतपुर के ही निवासी हैं, अपने गृह जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट सुविधा मुहैया कराएं. भरतपुर में इंटरनेशनल स्टेडियम और उच्च स्तरीय कोचिंग सुविधाएं मिल जाती हैं, तो यहां से दर्जनों खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकते हैं.