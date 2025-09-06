ETV Bharat / sports

क्रिकेट की नर्सरी बना भरतपुरः बेटे-बेटियां अब रणजी से लेकर आईपीएल तक चमक रहे

कभी सुविधाओं के अभाव में पिछड़ा भरतपुर आज क्रिकेट की नर्सरी कहलाने लगा है. पेश है भरतपुर से श्यामवीर सिंह की ये खास रिपोर्ट...

many players played Ranji players played in IPL
क्रिकेट खेलते खिलाड़ी. (ETV Bharat bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 6, 2025 at 8:59 PM IST

4 Min Read

भरतपुरः एक समय था जब भरतपुर की क्रिकेट प्रतिभाओं को अभ्यास और अवसरों के लिए जयपुर, आगरा या दिल्ली जैसे शहरों का रुख करना पड़ता था. इस दौर में जो आर्थिक रूप से सक्षम होते, वे तो किसी तरह आगे बढ़ जाते, लेकिन कई होनहार खिलाड़ी संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों को पूरा करने से पहले ही हाशिए पर चले जाते थे. क्रिकेट प्रेम से लबरेज यह शहर कभी सुविधाओं के अभाव में पीछे छूट गया था, लेकिन पिछले 9 सालों में जिला क्रिकेट संघ की सक्रियता ने यहां की जमीनी हालात बदल दिए हैं.

आज हालात यह है कि भरतपुर से न केवल खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं बल्कि यहां से निकले क्रिकेटर आईपीएल और भारतीय टीम तक में पहुंच रहे हैं. वहीं, महिला खिलाड़ी भी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर रही हैं. यही वजह है कि भरतपुर को अब क्रिकेट की नर्सरी कहा जाने लगा है.

क्रिकेट की नर्सरी बना भरतपुर. (ETV Bharat bharatpur)

पढ़ेंः रणजी ट्रॉफी कैंप में भरतपुर का जलवा, पहली बार तीन खिलाड़ियों को मिला मौका

सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ती थी प्रतिभाः जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुघ्न तिवारी बताते हैं कि वर्ष 2016 से पहले हालात बेहद निराशाजनक थे. जिले के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए न तो कोई ढंग का अभ्यास स्थल था और न ही सीमेंट विकेट. खिलाड़ी अभ्यास के लिए दूसरे शहरों का रुख करने को मजबूर थे, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे, उनकी प्रतिभा गांव और जिले की गलियों तक ही सीमित रह जाती थी. उन्होंने बताया कि भरतपुर में क्रिकेट सिर्फ शौक तक सीमित हो गया था, करियर की राहें लगभग बंद थीं.

many players played Ranji players played in IPL
रणजी से आईपीएल तक खेल चुके खिलाड़ी. (ETV Bharat gfx)

2016 से बदले हालातः वर्ष 2016 में जब शत्रुघ्न तिवारी निर्विरोध जिला क्रिकेट संघ के सचिव बने, तब उन्होंने तय किया कि भरतपुर की स्थिति बदली जाएगी. इस सोच के साथ सबसे पहला कदम राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट ग्राउंड से उठाया गया. यहां दो राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट ग्राउंड का निर्माण कराया गया. खिलाड़ियों को सुबह-शाम अभ्यास और कोचिंग की व्यवस्था दी गई.

many players played Ranji players played in IPL
भरतपुर जिले में हैं ये सुविधाएं. (ETV Bharat gfx)

ग्रासी टर्फ विकेट, नेट विकेट, सीमेंट विकेट और बॉलिंग मशीन की व्यवस्था कराई गई. साथ ही खिलाड़ियों को आरसीए (राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन) से प्रमाणित कोच उपलब्ध कराए गए. इन सुविधाओं का परिणाम यह हुआ कि भरतपुर के क्रिकेट खिलाड़ी निखर कर सामने आने लगे और धीरे-धीरे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं तक पहुंचने लगे.

many players played Ranji players played in IPL
अभी कई हैं चुनौतियां. (ETV Bharat gfx)

पढ़ेंः भरतपुर क्रिकेटरों का जलवा, पहली बार 6 खिलाड़ियों को मिला बड़ा मंच

हर दिन अभ्यास करते हैं 150 से ज्यादाः जिला क्रिकेट संघ के सचिव बताते हैं कि आज भरतपुर के क्रिकेट ग्राउंड पर हर दिन सुबह और शाम 150 से ज्यादा खिलाड़ी अभ्यास करते हैं. इनमें से कई खिलाड़ी बेहद प्रतिभाशाली हैं और भविष्य में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं. बच्चों के उत्साह और अनुशासन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में भरतपुर के खिलाड़ी बड़े स्तर पर दमखम दिखाएंगे. आज भरतपुर जिला क्रिकेट संघ खिलाड़ियों को आधुनिक स्तर की सुविधाएं मुहैया करा रहा है. इन सुविधाओं ने भरतपुर को प्रदेश के चुनिंदा जिलों में शामिल कर दिया है.

many players played Ranji players played in IPL
कार्तिक शर्मा व चेतन शर्मा. (ETV Bharat bharatpur)

बेटियां भी बढ़ा रही हैं भरतपुर का मानः भरतपुर के क्रिकेट मैदानों से सिर्फ लड़के ही नहीं, बल्कि बेटियां भी अपने हुनर का परचम लहरा रही हैं. सचिव शत्रुघ्न तिवारी बताते हैं कि यहां की नीतू शर्मा राजस्थान टीम से रणजी खेल चुकी हैं. वहीं, मनीषा कुंतल अंडर-23 राजस्थान टीम में और खुशी चौधरी व अनुष्का अंडर-15 राजस्थान टीम में खेल चुकी हैं. यह उपलब्धियां इस बात का सबूत हैं कि भरतपुर की बेटियां भी क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बना रही हैं और आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करने को तैयार हैं.

many players played Ranji players played in IPL
बॉलिंग करते आकाश सिंह. (ETV Bharat bharatpur)
many players played Ranji players played in IPL
नीतू शर्मा व मनीषा कुंतल. (ETV Bharat bharatpur)

पढ़ेंः Explainer: न्यूजीलैंड के बाद रॉस टेलर अब समोआ देश से खेलेंगे क्रिकेट! लेकिन क्यों, क्या कहता है ICC का नियम?

इन सुविधाओं की है दरकारः शत्रुघ्न तिवारी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो भरतपुर के ही निवासी हैं, अपने गृह जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट सुविधा मुहैया कराएं. भरतपुर में इंटरनेशनल स्टेडियम और उच्च स्तरीय कोचिंग सुविधाएं मिल जाती हैं, तो यहां से दर्जनों खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकते हैं.

many players played Ranji players played in IPL
अनुष्का सोलंकी व खुशी. (ETV Bharat bharatpur)

For All Latest Updates

TAGGED:

MANY PLAYERS PLAYED RANJIPLAYERS PLAYED IN IPLDISTRICT CRICKET ASSOCIATIONक्रिकेट में भरतपुर के खिलाड़ीBHARATPUR SHINING IN CRICKET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रेबीज एक जानलेवा वायरल बीमारी है, ऐसे पहचान सकते हैं शुरुआती लक्षण, देरी हुई तो बचना मुश्किल

नया राशन कार्ड बनवाने के लिए कैसे करें आवेदन? जानें ऑनलाइन-ऑफलाइन प्रक्रिया

पुष्कर में श्राद्ध के महत्व को जानें, त्रेतायुग में श्रीराम तो द्वापर में श्री कृष्णा-पांडव भी यहां आए

बेटियों के कहने पर 40 साल बाद पकड़ी 'कलम', 67 की उम्र में विधायक कर रहे PHD की तैयारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.