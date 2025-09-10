ETV Bharat / sports

'दुनिया जीतने से पहले आइए एशिया करें फतह'... BCCI ने वीडियो जारी कर दिया बड़ा संदेश

हैदराबाद: एशिया कप 2025 के दूसरे मैच आज 10 सितंबर को भारत और यूएई आमने सामने होंगे. ये मैच दुबई में खेला जाएगा जो भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा. ये ग्रुप 'ए' का पहला मैच है जिसमें भारत, यूएई के अलावा पाकिस्तान और ओमान भी शामिल हैं. ग्रुप बी का पहला मैच 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला गया था, जिसमें अफगानिस्तान ने 94 रनों से बड़ी जीत दर्ज की थी.

भारत के अपना अभियान शुरू करने से पहले बीसीसीआई ने एक वीडियो शेयर की है जिसमें कप्तान सूर्यकुमार यादव कह रहे हैं कि दुनिया पर जीत हासिल करने से पहले आइए एशिया फतह करते हैं. सबसे से ज्यादा 8 बार एशिया कप का खिताब जीतने पर टीम इंडिया के उप-कप्तान शुभमन गिल ने कहा, 'सटीक तौर पर कहें तो आठ बार.' वीडियो में आगे बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा को ये कहते हुए भी सुना जा सकता है कि टूर्नामेंट में किसी भी प्रतिद्वंद्वी को हल्के में नहीं लिया जा सकता.

एशिया की सबसे सफल टीम

बता दें कि भारतीय टीम ने एशिया कप के इतिहास में अब तक आठ बार (1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018 और 2023) में खिताब जीतने में कामयाब रही है. इस बार भी टीम इंडिया को एशिया कप ट्रॉफी जीतने का स्पष्ट दावेदार माना जा रहा है. 15 खिलाड़ियों की यह टीम खेल के सभी पहलुओं को कवर करती है और बल्लेबाजी तथा गेंदबाजी दोनों ही विभागों में जरूरी क्षमता प्रदान करती है.