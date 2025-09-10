ETV Bharat / sports

'दुनिया जीतने से पहले आइए एशिया करें फतह'... BCCI ने वीडियो जारी कर दिया बड़ा संदेश

IND vs UAE Asia Cup 2025: टीम इंडिया एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शुरुआत यूएई के खिलाफ करने वाली है.

कप्तान सूर्यकुमार यादव
कप्तान सूर्यकुमार यादव (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2025 at 5:14 PM IST

हैदराबाद: एशिया कप 2025 के दूसरे मैच आज 10 सितंबर को भारत और यूएई आमने सामने होंगे. ये मैच दुबई में खेला जाएगा जो भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा. ये ग्रुप 'ए' का पहला मैच है जिसमें भारत, यूएई के अलावा पाकिस्तान और ओमान भी शामिल हैं. ग्रुप बी का पहला मैच 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला गया था, जिसमें अफगानिस्तान ने 94 रनों से बड़ी जीत दर्ज की थी.

भारत के अपना अभियान शुरू करने से पहले बीसीसीआई ने एक वीडियो शेयर की है जिसमें कप्तान सूर्यकुमार यादव कह रहे हैं कि दुनिया पर जीत हासिल करने से पहले आइए एशिया फतह करते हैं. सबसे से ज्यादा 8 बार एशिया कप का खिताब जीतने पर टीम इंडिया के उप-कप्तान शुभमन गिल ने कहा, 'सटीक तौर पर कहें तो आठ बार.' वीडियो में आगे बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा को ये कहते हुए भी सुना जा सकता है कि टूर्नामेंट में किसी भी प्रतिद्वंद्वी को हल्के में नहीं लिया जा सकता.

एशिया की सबसे सफल टीम
बता दें कि भारतीय टीम ने एशिया कप के इतिहास में अब तक आठ बार (1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018 और 2023) में खिताब जीतने में कामयाब रही है. इस बार भी टीम इंडिया को एशिया कप ट्रॉफी जीतने का स्पष्ट दावेदार माना जा रहा है. 15 खिलाड़ियों की यह टीम खेल के सभी पहलुओं को कवर करती है और बल्लेबाजी तथा गेंदबाजी दोनों ही विभागों में जरूरी क्षमता प्रदान करती है.

भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगा, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ हाई-वोल्टेज मैच 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा. उसके बाद भारत अपना अंतिम ग्रुप मैच 19 सितंबर को अबू धाबी में ओमान के खिलाफ खेलेगा.

बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंट में प्रदर्शन
ये भी उल्लेखनीय है कि भारतीय टीम ने 2023 के बाद से बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है. जिसमें उन्होंने कुल तीन ट्राफियां अपना नाम की जबकि एक में टूर्नामेंट में उपविजेता रही.

2023 से भारत का बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंट में प्रदर्शन

  • विजेता - एशिया कप 2023
  • उपविजेता - विश्व कप 2023
  • विजेता - टी20 विश्व कप 2024
  • विजेता - चैंपियंस ट्रॉफी 2025

एशिया कप के लिए भारतीय टीम
सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

रिजर्व खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल.

