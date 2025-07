ETV Bharat / sports

BCCI पर नकेल कसने की तैयारी, राष्ट्रीय खेल संचालन विधेयक 2025 छीन लेगा पावर - BCCI TO COME UNDER NSP

बीसीसीआई ( IANS )

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) राष्ट्रीय खेल संचालन विधेयक 2025 के दायरे में आएगा. जिसे संसद के चालू मानसून सत्र में पेश किया जाना है. मानसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई से हुई और 21 अगस्त तक ये सत्र जारी रहेगा. यह जानकारी मंत्रालय के सूत्रों ने मंगलवार को आईएएनएस को दी है. बीसीसीआई अब तक स्वायत्त निकाय है, जिसे अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति है. अगर बीसीसीआई राष्ट्रीय खेल संचालन विधेयक 2025 के दायरे में आ जाता है तो वो स्वयं संचालित निकाय नहीं रहेगा. फिर उस पर सरकार और खेल मंत्रालय का आधिपत्य हो जाएगा. अगर ऐसा होता है तो बीसीसीआई की पूरी ताकत सरकार के हाथों में चली जाएगा. खेल मंत्रालय के सूत्रों ने पुष्टि की है कि बीसीसीआई सहित सभी महासंघों के लिए राष्ट्रीय खेल संचालन विधेयक (एनएसपी) के दायरे में आना अनिवार्य होगा. दरअसल बीसीसीआई ही एकमात्र ऐसी खेल संस्था है जो सरकारी नियमों के दायरे में नहीं आती थी. लेकिन अब उससे ये आजादी छीन सकती है.

बीसीसीआई (IANS) इसके साथ ही बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी के पद पर बने रहने पर सवाल उठते हैं. बीसीसीआई का संविधान पदाधिकारियों को 70 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहने की की इजाजत देता है. वो 19 जुलाई को 70 साल के हो गए हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि किया क्या वह शीर्ष पद पर बने रहेंगे या वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला इस पद की कमान संभालेंगे. विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSP) के माध्यम से 10 समस्याओं का समाधान करना भी है राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSF) में अपारदर्शी शासन: निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाता है.

शासन में खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व का अभाव: खिलाड़ियों को एथलीट समितियों के माध्यम से शामिल करना और उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों (SOM) का प्रतिनिधित्व अनिवार्य करता है.

NSF चुनावों पर बार-बार मुकदमेबाजी: अदालती मामलों को कम करने के लिए स्पष्ट चुनावी दिशानिर्देश और विवाद समाधान तंत्र स्थापित करता है.

अनुचित या अपारदर्शी खिलाड़ी चयन: चयन मानदंडों को मानकीकृत करता है और योग्यता-आधारित चयन सुनिश्चित करने के लिए ट्रायल और परिणामों के प्रकाशन को अनिवार्य करता है.

उत्पीड़न और असुरक्षित खेल वातावरण: शिकायतों के लिए सुरक्षित खेल तंत्र, POSH अनुपालन और स्वतंत्र समितियों का गठन अनिवार्य करता है.

शिकायत निवारण चैनलों का अभाव: खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और हितधारकों के लिए समर्पित, समयबद्ध शिकायत निवारण प्रणालियाँ स्थापित करता है.

लंबी कानूनी देरी से एथलीटों के करियर को नुकसान: विवादों को शीघ्रता से निपटाने के लिए त्वरित मध्यस्थता या न्यायाधिकरण प्रणाली लागू की गई.

आयु हेरफेर और डोपिंग: सख्त सत्यापन, बायोमेट्रिक प्रणाली और डोपिंग रोधी अनुपालन को कानूनी दायित्वों के रूप में लागू किया गया.

अधिकारियों के बीच हितों का टकराव: हितों के टकराव के नियमों की स्पष्ट परिभाषाएँ और प्रवर्तन लागू किया गया.

एनएसएफ और आईओए के लिए कोई समान संहिता नहीं: सभी खेल निकायों को एक एकीकृत शासन संहिता और पात्रता मानदंडों के अंतर्गत लाया गया. ये विधेयक खेल संबंधी शिकायतों और खेल विवादों के एकीकृत, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से समाधान के लिए उपाय करेगा. इसके साथ ही इस विधेयक में कई तरह के प्रावधान शामिल है, जो खिलाड़ियों को मदद करने के लिए बनाए गए हैं.