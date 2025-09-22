ETV Bharat / sports

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में कथित अनियमितता पर सुनवाई, BCCI ने कोर्ट से मांगा समय

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में करोड़ों रुपए की कथित अनियमितता मामले पर बीसीसीआई ने नैनीताल हाईकोर्ट से मांगा समय, जानिए पूरा मामला?

Uttarakhand High Court
उत्तराखण्ड हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
Published : September 22, 2025

नैनीताल: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में बीसीसीआई की ओर से जारी ग्रांट पर कथित अनियमितता मामले पर दायर कई याचिकाओं पर नैनीताल हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हुई. मामले में वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने बीसीसीआई से 8 अक्टूबर तक जवाब पेश करने को कहा है. आज सुनवाई के दौरान बीसीसीआई ने कोर्ट से समय मांगा है.

बता दें कि इससे पहले सुनवाई के दौरान नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को बीसीसीआई को भी पक्षकार बनाने को कहा था. जिस पर याचिकाकर्ता की ओर से बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को इस प्रकरण में पक्षकार बनाया गया. जिसमें आज यानी 22 सितंबर को बीसीसीआई ने अपना जवाब पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने बीसीसीआई से 8 अक्टूबर तक अपना जवाब पेश करने को कहा है. अब न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 अक्टूबर की तिथि नियत की है.

क्या है मामला? क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में करोड़ों रुपए के कथित घोटाले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं. मामले के अनुसार, देहरादून निवासी धीरज भंडारी समेत अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में क्रिकेट कराने के लिए बीसीसीआई की ओर से जारी फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है. अभी तक एसोसिएशन ने करीब 12 करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया है.

खिलाड़ियों के पेट केलों से भरने का लगा आरोप: याचिकाकर्ता का आरोप है कि जो सुविधा खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए थी, वो उन्हें नहीं मिली. एसोसिएशन ने खिलाड़ियों के पेट केलों से भर दिए. केलों का जो बिल दिखाया गया, वो 35 लाख रुपए का था. इतना ही नहीं एसोसिएशन ने उनके खाने के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है. जबकि, उस हिसाब से खेल हुए ही नहीं. इसलिए पूरे मामले की जांच कराई जाए. अभी तक 12 करोड़ रुपए का दुरुपयोग एसोसिएशन की ओर से किया गया है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट भी आ चुकी है.

