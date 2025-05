ETV Bharat / sports

भारत-पाक तनाव के कारण BCCI के एशिया कप से हटने की खबरें निकलीं गलत, बीसीसीआई सचिव ने स्थिति की साफ - BCCI REJECTS ASIA CUP REPORT

देवजीत सैकिया ( IANS )

Published : May 19, 2025 at 5:56 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 6:10 PM IST

नई दिल्ली: पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनने के बाद और भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच बीसीसीआई एशिया कप से हटने जा रहा है. सोमवार सुबह मीडिया में ऐसी ही एक रिपोर्ट फैली लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने सामने आकर कहा है कि, यह रिपोर्ट पूरी तरह निराधार है. भारत एसीसी द्वारा आयोजित सभी आगामी टूर्नामेंटों से हटने वाला है. जैसे ही ऐसी खबरें फैलीं बीसीसीआई ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी. बीसीसीआई की ओर से कहा गया है कि, संबंधित मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई. बोर्ड का प्राथमिक लक्ष्य अब आईपीएल को अच्छे परिणाम के साथ समाप्त करना है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने जानकारी देते हुए समाचार एजेंसी एएनआई से अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, 'सुबह से ही एक रिपोर्ट आ रही है कि बीसीसीआई ने आगामी एशिया कप और महिला इमर्जिंग टीम एशिया कप से अपने नाम वापस लेने का फैसला किया है. यह दोनों ही आईसीसी के इवेंट हैं लेकिन इन सभी रिपोर्टों में कोई सच्चाई नहीं है. बीसीसीआई ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है किसी मुद्दे पर चर्चा करना तो दूर की बात है'.

बीसीसीआई सचिव ने आगे कहा, 'फिलहाल हमारा मुख्य ध्यान आईपीएल और आगामी इंग्लैंड सीरीज पर है'. कुल मिलाकर सैकिया ने स्पष्ट किया कि संबंधित रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है. बोर्ड सचिव ने यह भी कहा कि यदि इस संबंध में बाद में कोई निर्णय लिया जाता है तो बोर्ड द्वारा इसकी सूचना दी जाएगी'. इंडियन एक्सप्रेस ने सोमवार सुबह खबर दी कि बीसीसीआई एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा संचालित सभी टूर्नामेंटों से हटने की कगार पर है. बोर्ड ने अगले महीने श्रीलंका में होने वाले महिला इमर्जिंग टीम एशिया कप में भाग न लेने के अपने निर्णय के बारे में एसीसी को मौखिक रूप से सूचित कर दिया है. सितंबर में होने वाले पुरुष एशिया कप में भी उनके यही कदम उठाने की संभावना है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह बीसीसीआई द्वारा पाकिस्तान क्रिकेट को मुख्यधारा से अलग करने का प्रारंभिक कदम है. अंततः बोर्ड ने रिपोर्ट की प्रामाणिकता को अस्वीकार कर दिया. ये खबर भी पढ़ें : कोविड-19 रिटर्न! सनराइजर्स हैदराबाद का तूफानी बल्लेबाज हुआ संक्रमित, आईपीएल में मंडराया नया संकट?

Last Updated : May 19, 2025 at 6:10 PM IST