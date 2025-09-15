ETV Bharat / sports

रोहित-विराट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे या नहीं, BCCI ने कर दिया साफ

रोहित-विराट ( ANI PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 15, 2025 at 3:41 PM IST 4 Min Read

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के दो दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली अब सिर्फ वनडे क्रिकेट में ही उपलब्ध होंगे. क्योंकि दोनों ने टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. जिसके बाद ये खबर चल रही थी कि अब इन दोनों खिलाड़ियों को वनडे टीम में जगह बनाना और 2027 वर्ल्ड कप तक खेलना और भी मुश्किल हो जाएगा. भारतीय टीम के वर्तमान हेड कोच गंभीर का कहना था कि अगर ये महान खिलाड़ी अपने फॉर्म को बरकरार रखते हैं तो उनको वनडे की टीम से कोई भी ड्रॉप नहीं कर सकता. इस बीच ये भी खबर आई की इन दोनों खिलाड़ियों को अक्टूबर और नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले भारत में होने वाली ऑस्ट्रेलिया ए टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत की ए टीम में चुना जा सकता है. जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर ये चर्चा तेज हो गई की इन दोनों खिलाड़ियों टीम से बाहर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है. यूजर्स का कहना था कि इतने बड़े खिलाड़ी को ए टीम में खिलाने का क्या मतलब है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो फिर उनको टीम इंडिया में भी नहीं चुना जाएगा. रोहित-विराट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे

लेकिन अब BCCI ने भारत की ए टीम का ऐलान करके ये साफ कर दिया है कि रोहित और विराट 19 अक्टूबर से पर्थ में शुरू होने वाली भारत की ऑस्ट्रेलिया दौरे की तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में सीधे तौर पर मैदान में उतरेंगे. क्योंकि उनको भारत की ए टीम में नहीं रखा गया है. इससे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली के इंडिया ए के 50 ओवर के मैचों का हिस्सा होने की अटकलें थीं.