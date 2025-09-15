ETV Bharat / sports

रोहित-विराट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे या नहीं, BCCI ने कर दिया साफ

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रोहित और विराट ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ वनडे मैच खेलेंगे.

Rohit and Virat
रोहित-विराट (ANI PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2025 at 3:41 PM IST

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के दो दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली अब सिर्फ वनडे क्रिकेट में ही उपलब्ध होंगे. क्योंकि दोनों ने टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. जिसके बाद ये खबर चल रही थी कि अब इन दोनों खिलाड़ियों को वनडे टीम में जगह बनाना और 2027 वर्ल्ड कप तक खेलना और भी मुश्किल हो जाएगा. भारतीय टीम के वर्तमान हेड कोच गंभीर का कहना था कि अगर ये महान खिलाड़ी अपने फॉर्म को बरकरार रखते हैं तो उनको वनडे की टीम से कोई भी ड्रॉप नहीं कर सकता.

इस बीच ये भी खबर आई की इन दोनों खिलाड़ियों को अक्टूबर और नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले भारत में होने वाली ऑस्ट्रेलिया ए टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत की ए टीम में चुना जा सकता है. जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर ये चर्चा तेज हो गई की इन दोनों खिलाड़ियों टीम से बाहर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है. यूजर्स का कहना था कि इतने बड़े खिलाड़ी को ए टीम में खिलाने का क्या मतलब है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो फिर उनको टीम इंडिया में भी नहीं चुना जाएगा.

रोहित-विराट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे
लेकिन अब BCCI ने भारत की ए टीम का ऐलान करके ये साफ कर दिया है कि रोहित और विराट 19 अक्टूबर से पर्थ में शुरू होने वाली भारत की ऑस्ट्रेलिया दौरे की तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में सीधे तौर पर मैदान में उतरेंगे. क्योंकि उनको भारत की ए टीम में नहीं रखा गया है. इससे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली के इंडिया ए के 50 ओवर के मैचों का हिस्सा होने की अटकलें थीं.

भारत ए के दो वनडे कप्तान
बता दें कि रजत पाटीदार और तिलक को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारत ए के वनडे मैचों के लिए कप्तान नियुक्त किया गया है. ये तीनों मैच 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगे.

रजत पाटीदार
रजत पाटीदार (IANS PHOTO)

भारत के लिए एक वनडे मैच खेल चुके पाटीदार पहले मैच में मेजबान टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि चार वनडे मैच खेल चुके तिलक वर्मा यूएई में एशिया कप 2025 की अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद आखिरी दो मैचों की जिम्मेदारी संभालेंगे. तिलक के साथ हर्षित राणा, अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह भी एशिया कप की प्रतिबद्धताओं के कारण पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे, लेकिन उन्हें ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ अगले दो मैचों के लिए चुना गया है.

तिलक वर्मा
तिलक वर्मा (IANS PHOTO)

पहले दो चार दिवसीय मैच
कानपुर में होने वाले तीन वनडे मैचों से पहले, भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए दो चार दिवसीय प्रथम श्रेणी मैचों में आमने-सामने होंगे, जो क्रमशः 16-19 सितंबर और 23-26 सितंबर तक लखनऊ के बीआरएसएबीवी इकाना स्टेडियम में खेले जाएंगे. जिसमें भारत की ए टीम की कमान श्रेयस अय्यर को सौंपी गई है.

ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहले वनडे मैच के लिए भारत ए टीम
रजत पाटीदार (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजापनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य और सिमरजीत सिंह

दूसरे और तीसरे वनडे मैच के लिए भारत ए टीम
तिलक वर्मा (कप्तान), रजत पाटीदार (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजापनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह.

