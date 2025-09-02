ETV Bharat / sports

BCCI ने मुख्य स्पॉन्सर के लिए निकाला टेंडर, इन कंपनियों को बोली लगाने पर लगाई रोक - TEAM INDIA TITLE SPONSOR

Team India title sponsor: ड्रीम11 के जाने के बाद से ही BCCI मुख्य स्पॉन्सर की तलाश में है.

BCCI ने मुख्य स्पॉन्सर के लिए निकाला टेंडर
BCCI ने मुख्य स्पॉन्सर के लिए निकाला टेंडर (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 2, 2025 at 7:27 PM IST

Updated : September 2, 2025 at 7:41 PM IST

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने राष्ट्रीय टीम के मुख्य स्पॉन्सर का अधिकार हासिल करने के लिए नया टेंडर निकाला है. जिसके लिए बोर्ड ने आमंत्रण पत्र भी जारी कर दिया है. जिसमें बोलियां लगाने वालों के लिए विस्तृत नियम और शर्तें साझा किए गए हैं. ये पत्र 2 सितंबर से इच्छुक बोली लगाने वालों के लिए उपलब्ध होगा, और बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर निर्धारित की गई है.

ड्रीम 11 के साथ BCCI का अनुबंध खत्म
बता दें कि हाल ही में संसद से पारित ऑनलाइन गेमिंग विधेयक के बाद, भारतीय क्रिकेट ने रियल-मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म और क्रिप्टो कंपनियों के आवेदनों पर प्रतिबंध लगा दिया था. जिसकी वजह से फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम 11 के साथ BCCI का अनुबंध भी अचानक समाप्त हो गया. जबकि ड्रीम 11 का जुलाई 2023 से 2026 तक मुख्य प्रायोजक के रूप में तीन साल का अनुबंध था. जो कि 358 करोड़ रुपये में तय हुआ था, लेकिन एक साल शेष रहते हुए ही यह सौदा समाप्त हो गया.

बिना स्पॉन्सर के टीम इंडिया खेलेगी एशिया कप
अब बीसीसीआई नए प्रयोजक की तलाश में है. जिसके लिए उन्हों आवेदन मांगा है और उसकी अंतिम तारीख 16 सितंबर रखी है. इस हिसाब से भारतीय पुरुष टीम 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप में बिना किसी मुख्य प्रायोजक के खेलेगी है. क्योंकि उनका पहला मैच 10 सितंबर को है और दूसरा मैच 14 सितंबर को है. लेकिन महिला टीम 30 सितंबर से अपने घरेलू मैदान पर महिला वनडे विश्व कप के अभियान की शुरुआत करेगी. उस समय तक बीसीसीआई के प्रमुख प्रायोजक मिलने की पूरी उम्मीद है.

ये कंपनियां स्पॉन्सर के लिए बोली नहीं लगा सकतीं
बीसीसीआई ने अपने टेंडर में ये स्पष्ट कर दिया है कि बोर्ड अल्कोहल, तंबाकू, सट्टेबाजी, रियल मनी गेमिंग, क्रिप्टोकरंसी और पोर्नोग्राफी या जो कंपनी सार्वजनिक नैतिकता को ठेस पहुंचाने का काम करे उस तरह के ब्रांड को बोली में शामिल नहीं करेगा.

