Dhoni के लिए BCCI का खास ऑफर, टीम इंडिया में संभालेंगे ये बड़ी जिम्मेदारी? - BCCI OFFERS MS DHONI

तीन ICC ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को BCCI बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रहा है.

महेंद्र सिंह धोनी
महेंद्र सिंह धोनी (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2025 at 2:42 PM IST

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI अगले T20 विश्व कप से पहले महेंद्र सिंह धोनी को अहम भूमिका देने की योजना बना रहा है. ऐसी खबर है कि बोर्ड टीम इंडिया को दो विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी दिलाने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को 2026 टी20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया का मेंटर नियुक्त कर सकता है. अगर यह सच हुआ, तो धोनी टीम इंडिया के डगआउट में फिर से नजर आ सकते हैं. इस रिपोर्ट ने धोनी के प्रशंसकों में नया उत्साह पैदा कर दिया है.

पहले भी थे मेंटर
ऐसा पहली बार नहीं है. इससे पहले बीसीसीआई ने 2021 टी20 विश्व कप के दौरान धोनी को टीम इंडिया का मेंटर नियुक्त किया था. हालांकि, धोनी को केवल उस टूर्नामेंट में सेवाएं देने के लिए अनुबंधित किया गया था. उसके बाद, धोनी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई. इस बार खबर है कि बीसीसीआई टीम के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें थोड़े समय के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय के लिए मेंटर नियुक्त करने को तैयार है. लेकिन क्या धोनी इसके लिए राजी होंगे या नहीं? यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है.

महेंद्र सिंह धोनी
महेंद्र सिंह धोनी (AP PHOTO)

हेड कोच गंभीर का क्या कहना है?
क्रिकेट पंडित और विश्लेषकों का मानना ​​है कि टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर धोनी को मेंटर नियुक्त करने को लेकर सकारात्मक रहेंगे. गंभीर उस वनडे और टी20 विश्व कप टीम के भी सदस्य थे, जिसे टीम इंडिया ने धोनी की कप्तानी में जीता था. हालांकि, गंभीर ने अतीत में इन जीतों का पूरा श्रेय धोनी को दिए जाने पर भी असंतोष व्यक्त किया है.

गंभीर ने कहा कि सफलता तभी संभव है जब पूरी टीम एकजुट होकर काम करे. ऐसे में, क्या गंभीर धोनी जैसे क्रिकेटर को अपने से ऊपर रखने के लिए तैयार हैं? यह भी बड़ा सवाल है. हालांकि, हाल ही में एक कार्यक्रम में धोनी और गंभीर के साथ दिखाई देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में दोनों खुशदिली के साथ बात करते हुए दिखाई भी दे रहे थे.

तीन ICC ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी
तीन ICC ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (IANS PHOTO)

IPL 2026 में खेलना स्पष्ट नहीं
2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले धोनी फिलहाल IPL में खेल रहे हैं. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वह 2026 के संस्करण में खेलेंगे या नहीं.

धोनी का करियर
धोनी ने अपने क्रिकेट करियर में भारत के लिए 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 टी20 मैच खेले हैं. उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में 38.09 की औसत से 4876 रन बनाए हैं. इसमें 6 शतक और 53 अर्धशतक शामिल हैं. जिसमें उनका 224 सर्वोच्च स्कोर है. वनडे क्रिकेट में उन्होंने 10 शतक और 73 अर्धशतकों के साथ कुल 10773 रन बनाए हैं. टी20 फॉर्मेट में धोनी ने 1617 रन बनाए हैं. आईपीएल में धोनी ने अब तक 278 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 24 अर्धशतक के साथ कुल 5439 रन बनाए हैं.

2026 पुरुष टी20 विश्व कप
2026 विश्व कप फरवरी-मार्च में आयोजित किया जाएगा. भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे.

