हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 2025-26 के घरेलू सत्र में एक नया नियम लागू करने जा रही है. जो की खिलाड़ियों के मैच के दौरान कन्कशन के अलावा गंभीर चोट से जुड़ा हुआ है. यानी की अब गंभीर चोट की वजह से भी बीच मैच में खिलाड़ी का रिप्लेसमेंट हो सकता है.

क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान ऋषभ पंत और क्रिस वोक्स के गंभीर तौर से चोटिल होने के बाद लिया है. क्योंकि आईसीसी का नियम ये है कि कन्कशन के अलावा किसी भी दूसरी इंजरी में खिलाड़ियों का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा. लेकिन मैच के बीच इन दोनों खिलाड़ियों की गंभीर इंजरी ने एक बार फिर क्रिकेट में नए नियम को लागू करने पर चर्चा तेज कर दी है.

बता दें कि ऋषभ पंत को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे मैच में पैर की उंगली में फ्रैक्चर हो गया था जबकि क्रिस वोक्स फील्डिंग करते समय चोटिल हो गए थे और उनका कंधा बुरी तरह से चोटिल हो गया था.

BCCI के इंजरी रिपलेसमेंट नियम का मापदंड क्या है

चोट खेल के मैदान के अंदर लगी हो.

चोट किसी बाहरी झटके जैसे फ्रैक्चर और गहरे कट के कारण लगी हो.

खिलाड़ी को बाकी मैच खेलने के लिए अयोग्य माना जाता हो

नया नियम कैसे लागू होगा?

टीम मैनेजर घायल खिलाड़ी के लिए रिपलेसमेंट का प्रस्तुत करेगा, साथ ही घटना का विस्तृत विवरण भी देगा.

अंपायर, मैच रेफरी और फील्ड डॉक्टर यह आकलन करेंगे कि मामला रिप्लेसमेंट के योग्य है या नहीं.

इसके बाद रेफरी यह पुष्टि करेगा कि क्या खिलाड़ी वास्तव में लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट के योग्य है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि टीम को कोई अनुचित लाभ न मिले.

घायल खिलाड़ी की जगह कौन ले सकता है?

कप्तान को टॉस के समय रिप्लेसमेंट के लिए खिलाड़ियों को नामित करना होगा. फिर वह घायल खिलाड़ी की जगह उनमें से किसी एक खिलाड़ी को चुन सकता है. विकेटकीपर के लिए अलग छूट है, क्योंकि अगर नामित खिलाड़ियों में कोई रिजर्व विकेटकीपर नहीं है, तो कप्तान बाहर से किसी एक खिलाड़ी को शामिल कर सकता है.

यह नियम कब और कहाँ लागू होंगे?

बीसीसीआई द्वारा शुरू किया गया यह नया नियम भारत की आगामी लाल गेंद वाले घरेलू प्रतियोगिताओं में लागू होगा, जिसमें अंडर-19 स्तर पर सीके नायडू ट्रॉफी जैसी प्रतियोगिताएं भी शामिल हैं. यह नियम पहली बार 28 अगस्त से शुरू होने वाले दलीप ट्रॉफी में लागू होगा. जबकि सैयद मुश्ताक अली या विजय हजारे ट्रॉफी जैसे सफेद गेंद वाले टूर्नामेंट अभी भी इस नियम के दायरे से बाहर हैं.