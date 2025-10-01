ETV Bharat / sports

भारत के आगे झुका पाकिस्तान, मोहसिन नकवी ने मांगी बीसीसीआई से माफी, ट्रॉफी देने पर तकरार जारी

मोहसिन नकवी ( ap )

हैदराबाद : भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब जीता लेकिन उसे ट्रॉफी नहीं मिली. टीम इंडिया एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेना चाहती थी, जो पीसीबी के चेयरमैन होने के साथ-साथ पाकिस्तान के गृहमंत्री भी हैं. जब टीम इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली तो नकवी भारत की एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर होटल चले गए और उन्होंने भारत को ट्रॉफी देने के लिए शर्त रखी की एक कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिसमें टीम इंडिया मेरे से ट्रॉफी और मेडल लें. एसीसी मीटिंग में बीसीसीआई ने लगाई नकवी की क्लास

दरअसल, एशियाई क्रिकेट परिषद की बैठक में एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के इस व्यवहार पर बीसीसीआई ने कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है. बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और प्रतिनिधि राजीव शुक्ला ने मीटिंग में उनके भारत को ट्रॉफी न देने की कड़ी निंदा की है. तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, शुक्ला ने कहा कि, ट्रॉफी विजेता टीम को क्यों नहीं सौंपी गई? यह एसीसी की ट्रॉफी है, किसी की निजी संपत्ति नहीं'. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके जवाब में मोहसिन नकवी ने कहा, 'मैं वहां बेवजह कार्टून की तरह खड़ा था. भारत की ओर से लिखित में कोई सूचना नहीं थी कि वे मुझसे ट्रॉफी नहीं लेंगे. इस मुद्दे पर अलग मंच पर चर्चा होगी, इस बैठक में नहीं'. मोहसिन नकवी (ians)