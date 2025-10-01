ETV Bharat / sports

भारत के आगे झुका पाकिस्तान, मोहसिन नकवी ने मांगी बीसीसीआई से माफी, ट्रॉफी देने पर तकरार जारी

टीम इंडिया को एशिया कप ट्रॉफी नहीं देने पर बीसीसीआई ने एसीसी बैठक में मोहसिन नकवी को जमकर फटकार लगाई है.

Mohsin Naqvi
मोहसिन नकवी (ap)
हैदराबाद : भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब जीता लेकिन उसे ट्रॉफी नहीं मिली. टीम इंडिया एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेना चाहती थी, जो पीसीबी के चेयरमैन होने के साथ-साथ पाकिस्तान के गृहमंत्री भी हैं. जब टीम इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली तो नकवी भारत की एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर होटल चले गए और उन्होंने भारत को ट्रॉफी देने के लिए शर्त रखी की एक कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिसमें टीम इंडिया मेरे से ट्रॉफी और मेडल लें.

एसीसी मीटिंग में बीसीसीआई ने लगाई नकवी की क्लास
दरअसल, एशियाई क्रिकेट परिषद की बैठक में एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के इस व्यवहार पर बीसीसीआई ने कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है. बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और प्रतिनिधि राजीव शुक्ला ने मीटिंग में उनके भारत को ट्रॉफी न देने की कड़ी निंदा की है. तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, शुक्ला ने कहा कि, ट्रॉफी विजेता टीम को क्यों नहीं सौंपी गई? यह एसीसी की ट्रॉफी है, किसी की निजी संपत्ति नहीं'.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके जवाब में मोहसिन नकवी ने कहा, 'मैं वहां बेवजह कार्टून की तरह खड़ा था. भारत की ओर से लिखित में कोई सूचना नहीं थी कि वे मुझसे ट्रॉफी नहीं लेंगे. इस मुद्दे पर अलग मंच पर चर्चा होगी, इस बैठक में नहीं'.

Mohsin Naqvi
मोहसिन नकवी (ians)

राजीव शुक्ला और आशीष शेलार ने जताया विरोध
एसीसीसी की बैठक में राजीव शुक्ला के साथ बीसीसीआई प्रतिनिधि आशीष शेलार भी उपस्थित थे. मीटिंग में जब नकवी ने नेपाल और मंगोलिया को एसीसी में शामिल होने की बधाई दी. इस दौरान उन्होंने भारत को एशिया का चैंपियन बनने पर बधाई नहीं दी तो उनकी निंदा शेलार ने की. इस सबके बावजूद नकवी ने भारत को एशिया कप जीत की बधाई देने से साफ इनकार कर दिया.

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गाय है कि नकवी ने भारत को एशिया कप जीतने पर बधाई नहीं देने के लिए माफी मांगी और बाद में बधाई दी. उन्होंने बीसीसीआई से माफी मांगी और कहा कि जो हुआ है वो गलत हुआ है. ऐसा नहीं होना चाहिए था. जबकि कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो नकवी ने बधाई नहीं दी है. इसके बाद आशीष शेलार गुस्से में मीटिंग छोड़कर वहां से चले गए.

रिपोर्ट्स की मानें तो, बीसीसीआई ने कहा कि, ट्रॉफी हमें दी जाए, हम इसे एसीसी कार्यालय से ले लेंगे. इस पर नकवी ने कहा, चर्चा करेंगे. बीसीसीआई ने कहा, कोई चर्चा नहीं, यह हमारी है. इस सबके बावजूद मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई को ट्रॉफी देने से इनकार कर दिया है.

इस मीडिया में एशिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी मौजूद रहे. ऐसे में कहा जा सकता है कि नकवी अभी भी भारत को ट्रॉफी नहीं देने पर अड़े हुए हैं. हालंकि उन्होंने कहा कि सूर्या एसीसीस के ऑफिश आएं और ट्रॉफी और मेडल ले जाएं.

