नई दिल्ली: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होने वाली है. भारत की मेजबानी में टूर्नामेंट यूएई में होने वाला है. एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम भी शिरकत करने वाली है. उससे पहले बीसीसीआई ने एक और बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने टीम से एक और शख्स को बाहर कर दिया है.

चैंपियन टीम का हिस्सा रहे शख्स ने छोड़ा साथ

ये शख्स कोई और नहीं बल्कि भारत को चैंपियंस ट्रॉफी 2025, टी20 वर्ल्ड कप 2024 का विनर बनाने में भी मददगार था. इन दो बड़े टूर्नामेंट के अलावा इस शख्स ने कई ऐतिहासिक जीतों में भी टीम को अपनी सेवाएं दी हैं. अब इस शख्स के रास्ते भारतीय क्रिकेट टीम से अलग हो गए हैं.

9 साल का रिश्ता खत्म होने पर लिखा इमोशनल पोस्ट

BCCI के साथ अपना 9 साल का नाता खत्म करने के बाद इस शख्स ने सोशल मीडिया पर भी इमोशनल पोस्ट किया है. ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम के सपोर्ट सिस्टम में शामिल मसाजर (मालिश करने वाले) राजीव कुमार हैं. जिन्होंने अब टीम का नौ साल बाद साथ छोड़ दिया है.

टीम इंडिया से इस्तीफा देते हुए उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक भावुक पोस्ट लिखा है. राजीव ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'एक दशक (2016-2025) तक भारतीय क्रिकेट टीम की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात रही है. इस अवसर के लिए भगवान आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. मैं सचमुच आभारी हूं और आगे के लिए उत्सुक हूं'.

राजीव रखते थे भारतीय खिलाड़ियों को फिट

राजीव उन शख्स में से एक थे, जिन्हें कोई शायद ही जानता हो लेकिन वो पर्दे के पीछे से खिलाड़ियों को मैच के लिए फिट रखने और उनकी मांसपेशियों आराम देने का काम करते थे. उनके काम की बदौलत खिलाड़ी मैदान पर जाकर आराम के साथ खेलते थे.

राजीव का रोल मैच से पहले और मैच के बाद शुरू होता था, जब खिलाड़ी थक जाते थे और उन्हें आराम की जरूरत होती थी उस समय वो अपना काम करते थे. वो खिलाड़ियों को मसाज देने के अलावा उनके हिसाब से एनर्जी ड्रिंक, प्रोटीन शेक और हाइड्रेशन मिक्स भी प्रदान करते थे, जिससे वो खिलाड़ियों को तरोताजा रख सकें और ओवर रेट नियंत्रण में रख सकें.

राजीव का काम काफी अहम भारतीय तेज गेंदबाजों के लिए होता था. टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों को काफी दम-खम के साथ गेंदबाजी करनी पड़ती है. ऐसे में उनकी मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने और उन्हें तरोताजा रखने के लिए उनकी अहम भूमिका होती थी.