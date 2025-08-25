नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी से ड्रीम11 नाम हट जाएगा. भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी की प्रायोजक/जर्सी पार्टनर ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ड्रीम11 का जाना तय है. क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 के पारित होने के बाद अब यह कानून बन गया है.
इसके साथ ही बीसीसीआई और ड्रीम11 ने अंतरिम रूप से अपना समझौता समाप्त कर लिया है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने एएनआई को बताया, 'बीसीसीआई यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में उसका ऐसे किसी भी संगठन से कोई संबंध न हो'.
बीसीसीआई को बड़ा नुकसान
ड्रीम11 और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 2023 में जुड़े थे और दोनों के बीच 2026 तक का समझौता हुआ था. ड्रीम11 को 2026 तक बीसीसीआई को 358 करोड़ रुपये देने थे लेकिन अब यह समझौता अंतरिम रूप से समाप्त हो गया है, जिससे बीसीसीआई को नुकसान उठाना पड़ा है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि एशिया कप से पहले कौन सी कंपनी बीसीसीआई के साथ हाथ मिलाएगी.
नया प्रायोजक कौन होगा
टीम इंडिया की जर्सी पर किसका नाम होगा, इसका जवाब जल्द ही मिल सकता है. क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई बड़ी कंपनियां बीसीसीआई के साथ डील करने को तैयार हैं. इनमें टाटा, रिलायंस, अडानी ग्रुप जैसे बड़े नाम शामिल हैं. टाटा पहले से ही आईपीएल का प्रायोजक है, जबकि रिलायंस जियो भी प्रसारण से जुड़ा है. इन कंपनियों के अलावा ग्रो, जीरोधा जैसी कंपनियां भी इस डील पर हस्ताक्षर कर सकती हैं. महिंद्रा और टोयोटा जैसी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां भी बीसीसीआई से अपना नाम जोड़ सकती हैं. पेप्सी भी इस दौड़ में शामिल बताई जा रही है.
ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध
अगस्त 2025 में यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो गया. इसके साथ ही असली पैसे से चलने वाले ऑनलाइन गेमिंग (जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स, रम्मी, पोकर, लॉटरी, सट्टेबाजी) पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसे पेश करना, इसे संचालित करना, इसका प्रचार करना और वित्तीय लेनदेन में सहायता करना, यह सब अवैध बना दिया गया है.