हैदराबाद: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म होने के बाद अब ये चर्चा तेज हो गई है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का वनडे भविष्य क्या होगा. क्या वो दोनों 2027 वर्ल्ड कप तक खेलेंगे या फिर उससे पहले ही इस फॉर्मेट को अलविदा कह देंगे. इस बारे में भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

BCCI ने रोहित-कोहली पर क्या कहा ?

लेकिन एक बीसीसीआई सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया है कि बोर्ड को इन दोनों दिग्गजों के बारे में कोई फैसला लेने की जल्दी नहीं है. उन्होंने कहा, 'जाहिर है, अगर उनके (रोहित और कोहली) मन में कुछ है, तो वे बीसीसीआई के अधिकारियों को बताएंगे, जैसा उन्होंने इंग्लैंड टेस्ट दौरे से पहले किया था. लेकिन भारतीय टीम के नजरिए से अगला बड़ा टूर्नामेंट फरवरी 2026 में होने वाला टी20 विश्व कप और उससे पहले की तैयारियां हैं. हमारा फिलहाल ध्यान एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम भेजने पर है.'

दोनों खिलाड़ी केवल वनडे में उपलब्ध होंगे

टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं. वे फिलहाल केवल वनडे फॉर्मेट के लिए ही उपलब्ध हैं. लेकिन ये भी रिपोर्ट्स हैं कि ये दोनों खिलाड़ी 2027 के वनडे विश्व कप से पहले संन्यास ले लेंगे. कहा जा रहा है कि इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज कोहली और रोहित की आखिरी वनडे सीरीज होगी. हालांकि, ये भी कंफर्म नहीं है कि वो दोनों इस वनडे सीरीज लिक स्क्वाड में चुने जाते हैं कि भी नहीं.

विराट कोहली और रोहित शर्मा का वनडे भविष्य क्या होगा? (IANS PHOTO)

कोहली ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है

कोहली, जो अब लंदन में रहते हैं, ने हाल ही में एक इनडोर नेट्स सेशन के बाद इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की थी, जो इस बात का संकेत है कि उन्होंने क्रिकेट में वापसी के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है. रोहित, जो आईपीएल के बाद ब्रेक पर यूके में थे, हाल ही में मुंबई लौटे हैं और उम्मीद है कि कुछ दिनों में उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी.

कोहली-रोहित का आखिरी वनडे मैच

बता दें कि दोनों ने आखिरी बार दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, जहाँ कोहली ने ग्रुप लीग चरण में पाकिस्तान के खिलाफ लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करते हुए शतक बनाया था, जबकि रोहित ने फाइनल में लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार अर्धशतक जड़ा था. हालांकि, इंडियन प्रीमियर लीग के समापन के बाद से दोनों ने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है.

रोहित-कोहली पर BCCI का बड़ा अपडेट (IANS PHOTO)

सबसे बड़ा सवाल

अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोहली और रोहित, जिनके नाम कुल 83 वनडे शतक और 25,000 से ज्यादा रन हैं. क्या अक्टूबर 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप तक टिक पाएंगे. उस समय कोहली की उम्र 39 और रोहित 40 साल के हो जाएंगे.

गांगुली ने विराट-रोहित के भविष्य पर क्या कहा?

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य पर कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिनका वनडे क्रिकेट में बेहतरीन रिकॉर्ड है, जब तक फॉर्म में हैं, वनडे फॉर्मेट में बने रह सकते हैं. मुझे ऐसी खबरों की जानकारी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज कोहली और रोहित की आखिरी सीरीज हो सकती है. इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता.

कोहली-रोहित का आखिरी वनडे मैच (IANS PHOTO)

लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं जो भी अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे टीम में खेलने का मौका मिलेगा. अगर दोनों अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो वे टीम में बने रहेंगे. कोहली और रोहित का वनडे रिकॉर्ड अच्छा है. वे दोनों सीमित ओवरों के क्रिकेट में बेहतरीन क्रिकेटर हैं. भारत 9 सितंबर से दुबई में शुरू होने वाले एशिया कप में भी प्रबल दावेदार है.

इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी फिलहाल आराम कर रहे हैं. आईपीएल खत्म होने के बाद टीम इंडिया ने पांच टेस्ट मैच खेले हैं. अब, वे अगले महीने एशिया कप में वापसी करेंगे.