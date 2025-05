ETV Bharat / sports

टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान की हुई घोषणा, जानें कौन बना रोहित शर्मा का उत्तराधिकारी? - TEAM INDIA NEW TEST CAPTAIN

शुभमन गिल, ऋषभ पंत, सरफराज खान और रवींद्र जडेजा ( ANI Photo )

Published : May 24, 2025 at 1:38 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 2:24 PM IST

मुंबई : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल (BCCI) ने इंतजार को खत्म करते हुए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए टेस्ट कप्तान के नाम का ऐलान कर दिया है. बीसीसीआई ने स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल को पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है. आज से भारतीय टेस्ट क्रिकेट में गिल युग की शुरुआत हो गई है. युवा कप्तान के सामने अपने पहले ही दौरे पर इंग्लैंड की चुनौती होगी. नए कप्तान के सामने इंग्लैंड की कठिन परिस्थितियों में शानदार रिजल्ट हासिल करने का दबाव भी होगा. गिल कप्तान और पंत उपकप्तान

बाएं हाथ के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को गिल का डिप्टी नियुक्त किया गया है. जसप्रीत बुमराह के इस भूमिका के लिए मना करने के बाद कप्तान की रेस में गिल और पंत का नाम सबसे आगे चल रहा था. इन दोनों ही युवा खिलाड़ियों ने पिछले कुछ सालों में शानदार क्रिकेट खेला है और टीम इंडिया में अपना स्थान पक्का किया है. बता दें कि, गिल वनडे और टी20I क्रिकेट में भी टीम इंडिया के उप-कप्तान हैं. वे फरवरी 2025 में यूएई में भारत के विजयी चैंपियंस ट्रॉफी अभियान में रोहित शर्मा के डिप्टी थे. 25 वर्षीय गिल हाल के वर्षों में यह पद संभालने वाले सबसे युवा खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं.

आईपीएल में की शानदार कप्तानी

दाएं हाथ के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने पिछले 2 आईपीएल सीजन में अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया है. मौजूदा आईपीएल 2025 में भी गिल की कमान वाली गुजरात टाइटन्स की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. अब नेशनल टीम की कमान वह इसी तरह संभाल पाते हैं या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा. शुभमन गिल टेस्ट करियर

साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले शुभमन गिल ने 32 टेस्ट मैचों में 35.05 की औसत से 1893 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 5 शतक और 7 अर्धशतक जड़े हैं. 25 वर्षीय गिल के घरेलू और बांग्लादेश में प्रदर्शन असाधारण नहीं तो अच्छे जरूर हैं. उन्होंने एशिया में 19 टेस्ट मैचों (भारत में 1177 और बांग्लादेश में 157) की 35 पारियों में 1334 रन बनाए हैं और 5 शतकों और इतने ही अर्धशतकों के साथ 41.68 की औसत से रन बनाए हैं. हालांकि, बल्लेबाज के रूप में गिल को एशिया के बाहर अपनी बल्लेबाजी कौशल को सिद्ध करना अभी बाकी है. ये भी पढे़ं :- इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान, जानें किन खिलाड़ियों को मिली जगह?

Last Updated : May 24, 2025 at 2:24 PM IST