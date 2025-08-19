हैदराबाद: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के लिए भारतीय टी20 टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है. टीम में कुल 15 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. टीम की कमान सूर्यकुमार यादव को सौंपी गई है जबकि शुभमन गिल को उपकप्तान नियुक्त किया गया है. इसके अलावा टीम में जसप्रीत बुमराह और जीतेश शर्मा को टीम में शामिल किया गया है. जबकि इंग्लैंड के खिलफ इसी साल के शुरू में होने वाली टी20 सीरीज में टीम का हिस्सा रहे ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, रमनदीप सिंह, रवि बिश्नोई और मोहम्मद शमी को एशिया कप के स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है.
एशिया कप में तेज गेंदबाजी की अगुवाई जसप्रीत बुमराह करेंगे, उनका साथ अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा देंगे. जबकि स्पिन डिपार्टमेंट में वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल संभालेंगे. हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे को ऑलराउंडर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है. विकेटकीपिंग की भूमिका संजू सैमसन और जितेश शर्मा निभाएंगे. जबकि सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह बल्लेबाजी का डिपार्टमेंट संभालेंगे.
The wait is over! 🇮🇳#TeamIndia’s squad for Asia Cup 2025 is out, and it’s stacked! 💥— Star Sports (@StarSportsIndia) August 19, 2025
Let the journey to T20 WC 2026 begin! #AsiaCup🤩
Press Conference Live Now 👉 https://t.co/kwwh4UUSWe #AsiaCup2025 pic.twitter.com/zonMDTvmHO
एशिया कप 2025 की टीमें
बता दें कि एशिया कप 2025 अगले महीने 9 सितंबर से युएई में शुरू होने वाला है, जिसका फाइनल मैच 28 सितंबर को खेला जाएगा. इस बार टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं. भारत को ग्रुप ए में रखा गया है, जिसमें पाकिस्तान, यूएई और ओमान शामिल हैं. जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, हांगकांग और अफगानिस्तान को रखा गया है.
भारतीय टीम का शेड्यूल
टूर्नामेंट में भारत का पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ है. उसके बाद भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को आमने सामने होंगे, और फिर 19 सितंबर को वो अपना आखिरी ग्रुप मैच ओमान से खेलेंगे. उसके बाद सुपर फोर में हर टीम एक दूसरे से खेले गी, जिसमें भी भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होना तय है. फाइनल मैच 28 सितंबर को खेला जाएगा.
#ShubmanGill is back in T20Is! 😳— Star Sports (@StarSportsIndia) August 19, 2025
Here's what skipper #SuryakumarYadav has to say about his inclusion as a vice-captain! 🗣
Watch the Press Conference Now 👉 https://t.co/kwwh4UUSWe pic.twitter.com/OiX06F3995
एशिया कप 2025 के लिए भारतीय स्क्वाड (Team India Squad)
सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह
पिछली सीरीज में टीम इंडिया का स्क्वाड
संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, रमनदीप सिंह, अर्शदीप सिंह
🚨 A look at #TeamIndia's squad for #AsiaCup 2025 🔽 pic.twitter.com/3VppXYQ5SO— BCCI (@BCCI) August 19, 2025