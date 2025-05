ETV Bharat / sports

इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान, जानें किन खिलाड़ियों को मिली जगह? - INDIA SQUAD FOR ENGLAND TOUR

भारतीय क्रिकेट टीम ( AFP Photo )

Published : May 24, 2025 at 1:47 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 2:27 PM IST

मुंबई: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शनिवार, 24 मई को इंग्लैंड के टेस्ट दौरे के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है. टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में सौंपी गई. वहीं, बाएं हाथ के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को टीम इंडिया का उपकप्तान बनाया गया है. इंग्लैंड के आगामी टेस्ट दौरे के लिए घोषित इस टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का शानदार मिश्रण देखने को मिला है. अभिमन्यु और सुदर्शन को मेडन कॉल

घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे दाएं हाथ के स्टार बल्लेबाज करुण नायर की 7 साल बाद टीम में वापसी हुई है. नायर को विराट कोहली के नंबर-4 स्थान के रिप्लेसमेंट के रूप में देखा जा रहा है. वहीं, अभिमन्यु ईश्वरन और साई सुदर्शन को टीम इंडिया से मेडन कॉल आई है. भारत की बल्लेबाजी यूनिट काफी मजबूत

इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की बल्लेबाजी यूनिट काफी मजबूत नजर आ रही है. शुभमन गिल और ऋषभ पंत के अलावा यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, करुण नायर, अभिमन्यु ईश्वरन और ध्रुव जुरेल जैसे स्टार बल्लेबाज इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भारत के लिए खेलेते हुए नजर आएंगे.

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने खुलासा किया कि जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ सभी पांच टेस्ट मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. अगरकर ने कहा, 'फिजियोथेरेपिस्टों ने हमें जो बताया है, उसके अनुसार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ सभी 5 टेस्ट मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे'. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उपकप्तान और विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव. बता दें कि, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच 20 जून से लीड्स में खेला जाएगा. इससे पहले भारत की ए टीम अभिमन्यु ईश्वरन की अगुवाई में 13 से 16 जून तक इंग्लैंड के खिलाफ एक अभ्यास मैच खेलेंगे. भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल :- पहला टेस्ट: 20-24 जून, लीड्स

20-24 जून, लीड्स दूसरा टेस्ट: 2-6 जुलाई, बर्मिंघम

2-6 जुलाई, बर्मिंघम तीसरा टेस्ट: 10-14 जुलाई, लंदन (लॉर्ड्स)

10-14 जुलाई, लंदन (लॉर्ड्स) चौथा टेस्ट: 23-27 जुलाई, मैनचेस्टर

