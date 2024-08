ETV Bharat / sports

इन बल्लेबाजों के नाम दर्ज जीते गए मैचों में सबसे ज्यादा शतक, 3 भारतीय भी लिस्ट में मौजूद - Most Hundreds in winning cause

By ETV Bharat Sports Team Published : 16 hours ago | Updated : 13 hours ago

रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली ( भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी) ( ANI PHOTOS )

नई दिल्ली: क्रिकेट के मैदान पर आए दिन बल्लेबाज रनों की बरसात करते रहते हैं. कई बल्लेबाज मैच के दौरान लंबी-लंभी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अपनी इस काबिलियत के दम पर कई पारियों को शतकीय पारियों में बदला है. तो आज हम आपको दुनिया भर के ऐसे बल्लेबाजों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने अपनी शतकीय पारियों से अपनी टीम को जीत दिलाई हैं.

विराट कोहली : भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली विश्व के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा बार शतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई है. विराट ने भारत के लिए 347 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 56 शतक लगाते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई है. विराट कोहली (ANI PHOTOS) रिकी पोंटिंग : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग दूसरे ऐसे बल्लेबाजो हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा बार शतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई है. पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलते हुए 439 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 55 शतक लगाकर अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया है. सचिन तेंदुलकर : इंडिया के पूर्व क्रिकेट और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी इस लिस्ट में शामिल हैं. सचिन ने भारत की ओर से सबसे ज्यादा बार शतक लगाकर टीम को जीत दिलाने वाले दूसरे भारतीय और विश्व क्रिकेट के तीसरे बल्लेबाज हैं. सचिन ने 345 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 53 शतक लगाए हैं. सचिन तेंदुलकर (ANI PHOTOS) हाशिम आमला : दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हाशिम आमला सबसे ज्यादा बार शतक लगाकर टीम को जीत दिलाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज हैं. आमला ने 234 मैचों में 40 शतक लगाए हैं, जिनसे टीम को जीत हासिल करने में मदद मिली है. रोहित शर्मा : इंडियन क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तान और स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा भी इस सूची में शामिल हैं. रोहित दुनिया के पांचवे और भारत के तीसरे ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा बार शतक लगाकर टीम को जीत दिलाई है. हिटमैन ने 318 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 40 शतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई है. रोहित शर्मा (ANI PHOTOS) ये खिलाड़ी भी इतनी बार शतक लगाकर अपनी टीम को दिला चुके हैं जीत - एवी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका) : मैच - 266, शतक - 40

कुमार संगकारा (श्रीलंका) : मैच - 317, शतक - 37

डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) : मैच - 271, शतक - 36

जैक कालिस (दक्षिण अफ्रीका) : मैच - 333, शतक - 35 ये खबर भी पढ़ें : युवराज ने शिखर धवन को अनोखे अंदाज में दी बधाई, बताया अब कहां दिखेगा क्रिकेटर का जलवा

नई दिल्ली: क्रिकेट के मैदान पर आए दिन बल्लेबाज रनों की बरसात करते रहते हैं. कई बल्लेबाज मैच के दौरान लंबी-लंभी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अपनी इस काबिलियत के दम पर कई पारियों को शतकीय पारियों में बदला है. तो आज हम आपको दुनिया भर के ऐसे बल्लेबाजों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने अपनी शतकीय पारियों से अपनी टीम को जीत दिलाई हैं. विराट कोहली : भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली विश्व के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा बार शतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई है. विराट ने भारत के लिए 347 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 56 शतक लगाते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई है. विराट कोहली (ANI PHOTOS) रिकी पोंटिंग : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग दूसरे ऐसे बल्लेबाजो हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा बार शतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई है. पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलते हुए 439 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 55 शतक लगाकर अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया है. सचिन तेंदुलकर : इंडिया के पूर्व क्रिकेट और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी इस लिस्ट में शामिल हैं. सचिन ने भारत की ओर से सबसे ज्यादा बार शतक लगाकर टीम को जीत दिलाने वाले दूसरे भारतीय और विश्व क्रिकेट के तीसरे बल्लेबाज हैं. सचिन ने 345 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 53 शतक लगाए हैं. सचिन तेंदुलकर (ANI PHOTOS) हाशिम आमला : दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हाशिम आमला सबसे ज्यादा बार शतक लगाकर टीम को जीत दिलाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज हैं. आमला ने 234 मैचों में 40 शतक लगाए हैं, जिनसे टीम को जीत हासिल करने में मदद मिली है. रोहित शर्मा : इंडियन क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तान और स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा भी इस सूची में शामिल हैं. रोहित दुनिया के पांचवे और भारत के तीसरे ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा बार शतक लगाकर टीम को जीत दिलाई है. हिटमैन ने 318 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 40 शतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई है. रोहित शर्मा (ANI PHOTOS) ये खिलाड़ी भी इतनी बार शतक लगाकर अपनी टीम को दिला चुके हैं जीत - एवी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका) : मैच - 266, शतक - 40

कुमार संगकारा (श्रीलंका) : मैच - 317, शतक - 37

डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) : मैच - 271, शतक - 36

जैक कालिस (दक्षिण अफ्रीका) : मैच - 333, शतक - 35 ये खबर भी पढ़ें : युवराज ने शिखर धवन को अनोखे अंदाज में दी बधाई, बताया अब कहां दिखेगा क्रिकेटर का जलवा

Last Updated : 13 hours ago