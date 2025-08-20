ETV Bharat / sports

इन बल्लेबाजों ने एशिया कप में लगाए सबसे ज्यादा छक्के, सूर्या के पास होगा नंबर 1 बनने का मौका - MOST SIXES IN ASIA CUP

आज हम आपको एशिया कप टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में बताने वाले हैं.

सूर्यकुमार यादव (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2025 at 4:25 PM IST

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 का शुरुआत यूएई में 9 सितंबर से होने जा रही है. इस बार ये टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाने वाला है. ऐसे में एशिया कप टी20 फॉर्मेट में किस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं. आज हम आपको उसके बारे में बताने वाले हैं. इसके साथ ही हम आपको इंडिया के लिए एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में भी बताएंगे.

एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के बल्लेबाज नजीबुल्लाह जादरान के नाम है. इसके साथ ही भारत के लिए एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा है जो टी20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के एक्टिव प्लेयर में एशिया कप टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड सूर्यकुमार यादव के नाम है.

विराट कोहली और रोहित शर्मा (IANS)

एशिया कप (टी20) में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

  1. रोहित शर्मा : छक्के - 12
  2. विराट कोहली : छक्के - 11
  3. सूर्यकुमार यादव : छक्के - 8
  4. केएल राहुल : छक्के - 6
  5. एमएस धोनी : छक्के - 4
  6. युवराज सिंह : छक्के - 4
  7. हार्दिक पांड्या : छक्के - 3

एशिया कप टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

  1. नजीबुल्लाह जादरान (अफगानिस्तान) : छक्के - 13
  2. रहमानुल्लाह गुरबाज (अफगानिस्तान) : छक्के - 12
  3. रोहित शर्मा (भारत) : छक्के - 12
  4. विराट कोहली (भारत) : छक्के - 11
  5. बाबर हयात (हांगकांग) : छक्के - 10
  6. कुसल मेंडिस (श्रीलंका) : छक्के - 9

सूर्या और हार्दिक के पास होगा खास मौका

इस एशिया कप 2025 में भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या के पास अपने आंकड़े बेहतर कर एशिया कप टी20 के अंदर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बनने का मौका होगा. सूर्यकुमार यादव को कोहली से आगे निकलने के लिए 4 और रोहित से आगे निकलने के लिए 5 छक्के लगाने होंगे. तो वहीं हार्दिक पांड्या को रोहित से आगे निकले के लिए 10 और कोहली से आगे निकलने के लिए 9 छक्कों की जरूरत होगी.

इस बार भारतीय क्रिकेट टीम में अभिषेक शर्मा मौजूद है. अभिषेक अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. वो छक्के-चौकों के साथ मैदान पर गेंदबाजों से बात करते हैं. वो इस टूर्नामेंट में अगर चल जाते हैं तो उनके पास सभी को पछाड़ने की काबिलियत है.

