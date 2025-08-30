ETV Bharat / sports

एशिया कप हॉकी का रोमांच, दूसरे दिन बांग्लादेश और मलेशिया की धमाकेदार जीत - ASIA CUP HOCKEY 2025 IN RAJGIR

हीरो एशिया कप 2025 में मलेशिया ने कोरिया को 4-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया तो बांग्लादेश ने चीनी ताइपे को 8-3 से हराया.

Asia cup hockey 2025 in Rajgir
जश्न मनाते बांग्लादेश के खिलाड़ी (सौ. बिहार सरकार खेल विभाग)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 30, 2025 at 7:07 PM IST

राजगीर : बिहार के राजगीर में चल रहे हॉकी एशिया कप 2025 का रोमांच दूसरे दिन और बढ़ गया. इस टूर्नामेंट के दूसरे दिन के मुकाबले में दर्शकों को लगातार गोलों की बरसात देखने को मिली. पहले दिन भारत, मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया ने जीत दर्ज की थी, वहीं दूसरे दिन के मुकाबले बांग्लादेश और मलेशिया के नाम रहे. दोनों टीमों ने शानदार खेल दिखाते हुए अपने विरोधी टीम को करारा जवाब दिया.

बांग्लादेश ने चीनी ताइपे को हराया : दिन के पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने चीनी ताइपे को 8-3 से हराकर बड़ी जीत दर्ज की. इस मैच की सबसे खास बात यह रही कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने जबरदस्त आक्रामक हॉकी खेली और विपक्षी टीम को पलटवार का कोई मौका नहीं दिया. बांग्लादेश की ओर से अशरफुल इस्लाम, रकीबुल हसन और मोहम्मद अब्दुल्ला ने दो-दो गोल किए जबकि सोहानूर सोबुज ने एक गोल दागा. दूसरी ओर चीनी ताइपे की ओर से सॉन्ग-यू-सी ने दो गोल और सॉन्ग-जेन सीह ने एक गोल कर टीम की लाज बचाई.

Asia cup hockey 2025 in Rajgir
मलेशिया की धमाकेदार जीत (सौ. बिहार सरकार खेल विभाग)

मैच का रोमांचक सफर : मुकाबले की शुरुआत से ही बांग्लादेश ने आक्रामक तेवर दिखाए. मैच के 3:59 मिनट पर मोहम्मद अब्दुल्ला ने पहला गोल दागकर टीम को बढ़त दिलाई. हालांकि, 9:21 मिनट पर चीनी ताइपे के सॉन्ग यू-सी ने शानदार गोल कर बराबरी दिलाई.

इसके बाद खेल का रोमांच और बढ़ा जब 17:06 मिनट पर सॉन्ग यू-सी ने एक और गोल कर चीनी ताइपे को मजबूत स्थिति में ला दिया. लेकिन बांग्लादेश की टीम ने हार नहीं मानी. 25:47 मिनट पर अब्दुल्ला ने दूसरा गोल कर स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया. इसके बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने लगातार दबाव बनाए रखा और मैच के 57:16 मिनट से लेकर अंतिम क्षणों तक लगातार गोल दागे. चीनी ताइपे की ओर से 59:01 मिनट पर सॉन्ग-जेन सीह ने एक गोल जरूर किया, लेकिन तब तक मुकाबला बांग्लादेश के कब्जे में जा चुका था.

मलेशिया ने कोरिया को दी मात : दिन के दूसरे मुकाबले में एशियाई हॉकी की मजबूत टीम मलेशिया ने अपने विजयी अभियान को बरकरार रखते हुए दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया. मलेशिया के लिए अकीमुल्लाह अनवर ने दो गोल, असराम और हमसानी ने एक-एक गोल किया. जबकि, कोरिया की ओर से जियोन्हों जीन ने एकमात्र गोल किया.

Asia cup hockey 2025 in Rajgir
एशिया कप हॉकी का रोमांच (सौ. बिहार सरकार खेल विभाग)

दिन के दूसरे मैच का सफर : इस मुकाबले की शुरुआत में ही दक्षिण कोरिया ने बढ़त बना ली थी. मैच शुरू होने के 1:04 मिनट पर जियोन्हों जीन ने शानदार गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई. लेकिन इसके बाद कोरिया के खिलाड़ी गोल करने के कई मौके बनाने के बावजूद सफलता हासिल नहीं कर सके.

दूसरी ओर मलेशिया ने धीरे-धीरे मैच पर पकड़ मजबूत की. 28:17 मिनट पर अकीमुल्लाह अनवर ने बराबरी का गोल किया. इसके बाद मलेशियाई खिलाड़ियों ने शानदार पासिंग और सटीक फिनिशिंग का प्रदर्शन किया. अंत में 57:27 मिनट पर अकीमुल्लाह अनवर ने एक और गोल कर टीम को 4-1 की बड़ी जीत दिलाई. इस जीत के साथ मलेशिया का विजयी अभियान जारी रहा और उसने टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी और मजबूत कर ली है.

टूर्नामेंट का उत्साह चरम पर : हॉकी एशिया कप के पहले दो दिनों में कुल छह मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें दर्शकों को 45 गोल देखने को मिल चुके हैं. राजगीर के दर्शक स्टेडियम में भरपूर उत्साह और जोश के साथ खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं. टूर्नामेंट के शुरुआती दिनों से ही यह साफ हो गया है कि इस बार मुकाबले बेहद कड़े होने वाले हैं. पहले दिन चीन को 4-3 से हराने वाली भारतीय टीम का अगला मुकाबला भी दर्शकों के लिए रोमांचक होने वाला है. सभी की नजरें अब भारत के अगले मैच पर टिकी हैं.

