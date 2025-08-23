हैदराबाद: यूएई में होने वाले एशिया कप 2025 के लिए बांग्लादेश और हांगकांग ने अपने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. बांग्लादेश ने अपने स्क्वाड में 16 खिलाड़ियों को जगह दी है जबकि हांगकांग ने 20 खिलाड़ियों के स्क्वाड का ऐलान किया है. यासिम मुर्तजा हांगकांग टी20 टीम की अगुवाई करेंगे जबकि बांग्लादेश टी20 टीम के कमान लिटन दास के हाथ में होगी.

दो खिलाड़ियों की वापसी

बांग्लादेश के विकेटकीपर-बल्लेबाज नूरुल हसन और ऑलराउंडर सैफ हसन की टीम में वापसी हुई है. 31 वर्षीय नूरुल ने आखिरी बार नवंबर 2022 में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप मैच खेला था. जबकि ऑलराउंडर सैफ ने आखिरी बार 2023 एशियाई खेलों के दौरान टी20 मैच खेला था.

बड़े खिलाड़ी टीम से हुए बाहर

मेहदी हसन मिराज और पूर्व टी20 कप्तान नजमुल हुसैन को बांग्लादेशी टीम से बाहर कर दिया गया है. लेकिन मिराज को सौम्य सरकार, तनवीर इस्लाम और हसन महमूद के साथ स्टैंड-बाय खिलाड़ियों की सूची में रखा गया है.

बांग्लादेश का स्क्वाड: लिट्टन दास (कप्तान), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदयोय, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, शक महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम और शैफ उद्दीन

बांग्लादेश का कार्यक्रम

एशिया कप 2025 में बांग्लादेश को ग्रुप बी में अफगानिस्तान, हांगकांग और श्रीलंका के साथ रखा गया है. वे अपने अभियान की शुरुआत 11 सितंबर को अबू धाबी में हांगकांग के खिलाफ करेंगे, उसके बाद 13 और 16 सितंबर को क्रमशः इसी मैदान पर श्रीलंका और अफगानिस्तान से भिड़ेंगे. एशिया कप के लिए रवाना होने से पहले, बांग्लादेश 30 अगस्त से शुरू होने वाले तीन टी20 मैचों में नीदरलैंड से भिड़ेगा.

हांगकांग की 20 सदस्यीय टीम

हांगकांग ने भी एशिया कप से पहले संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में होने वाले तैयारी शिविर के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की है. यह टीम 24 अगस्त को यूएई के लिए रवाना होगी और नवनियुक्त मुख्य कोच कौशल सिल्वा और कप्तान यासिम मुर्तजा के लिए यह पहला बड़ा दौरा होगा.

बता दें कि हांगकांग ने 2024 एसीसी प्रीमियर कप के जरिए एशिया कप के लिए क्वालीफाई किया, जहां उन्होंने तीसरे स्थान के प्लेऑफ में नेपाल को हराया. 2004, 2008, 2018 और 2022 में आयोजित संस्करणों में प्रतिस्पर्धा करने के बाद यह एशिया कप में हांगकांग की पांचवीं उपस्थिति होगी.

हांगकांग का स्क्वाड

यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात (उप-कप्तान), जीशान अली (विकेटकीपर), नियाजाकत खान मोहम्मद, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोएट्जी, अंशुमान रथ, एहसान खान, कल्हान मार्क चल्लू, आयुष आशीष शुक्ला, मोहम्मद ऐजाज खान, अतीक उल रहमान इकबाल, किंचित शाह, आदिल महमूद, अनस खान, हारून मोहम्मद अरशद, अली-हसन, शाहिद वासिफ (विकेटकीपर), गजनफर मोहम्मद, और मोहम्मद वहीद