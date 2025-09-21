ETV Bharat / sports

एशिया कप 2025: बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया, आखिरी ओवर में मैच जीतकर सबको चौंकाया

तनजीद हसन के शून्य पर आउट होने के बावजूद, पहले गेंदबाजी करने का फैसला करने वाली बांग्लादेश ने पावर-प्ले की समाप्ति पर बढ़त बना ली और 59/1 के स्कोर पर पहुच गई, जो पहले छह ओवरों के 53/1 के स्कोर से थोड़ा बेहतर था.

सैफ और हृदोय की शानदार बाल्लेबाजी बांग्लादेश की ओर से सैफ हसन ने 45 गेंदों में 61 और हृदोय ने 37 गेंदों में 58 रनों की शानदार पारी खेली. हालांकि गेंदबाजों ने ही जीत का रास्ता खोला, मुस्तफिजुर रहमान ने कुछ आखिरी ओवरों में 20 रन देकर 3 विकेट लिए, जिनमें से दो आखिरी ओवरों में लिए गए, जबकि महेदी हसन ने इस मैच के लिए टीम में वापसी करते हुए 25 रन देकर 2 विकेट लिए.

इस हार से टी20 एशिया कप में श्रीलंका की लगातार 8 मैचों की जीत का सिलसिला टूट गया. इसके अलावा ये यूएई में श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश की चार मैचों में पहली जीत है. और पिछले चार टी20 मैचों में यह उनकी तीसरी जीत है. बड़ी बात ये हा कि 160 से ज्यादा के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की पिछले 16 मैचों में यह सिर्फ दूसरी जीत है.

दुबई: बांग्लादेश ने शनिवार को एशिया कप 2025 के सुपर 4 चरण के पहले मैच में श्रीलंका को चार विकेट से हराकर उनके विजयी अभियान को रोक दिया. 169 रनों के लक्ष्य को बांग्लादेश ने एक गेंद शेष रहते हुए 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया. इसेक साथ ही बांग्लादेश ने कुछ दिन पहले लीग चरण में श्रीलंका से मिली छह विकेट की हार का बदला ले लिया.

सैफ हसन ने शुरुआत से ही आक्रामक शुरुआत की और पावर-प्ले में कुछ चौके लगाए. उन्हें कप्तान लिटन दास का अच्छा साथ मिला और उन्होंने दूसरे विकेट के लिए 59 रन जोड़े. जब वे मजबूती से खेल रहे थे और मैच पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, तभी दास, जिन्होंने 16 गेंदों पर 23 रन (3x4) बनाए थे, वानिंदु हसरंगा की गेंद पर आउट हो गए.

सैफ ने दूसरे छोर पर अच्छा प्रदर्शन जारी रखा और 36 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया. हृदय के अच्छे सहयोग से बांग्लादेश ने 100 रन का आंकड़ा पार किया. सैफ भी 45 गेंदों पर 61 रन (2x4, 4x6) बनाकर हसरंगा का शिकार बने.

इसके बाद हृदय ने जिम्मेदारी संभाली और 31 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जिससे बांग्लादेश का स्कोर 150 रन तक पहुंच गया, जिससे रन रेट नियंत्रित रहा. हृदय चमीरा की जांघ-ऊंची फुलटॉस गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए. अंतिम ओवर में पांच रन की जरूरत के साथ बांग्लादेश थोड़ा लड़खड़ा गया. जाकिर अली ने पहली गेंद पर चौका लगाया, जिसके बाद बांग्लादेश ने अगली तीन गेंदों में दो विकेट गंवा दिए, और फिर नासुम हमीद ने एक रन लेकर जीत पक्की कर दी.

शनाका की तूफानी पारी

इससे पहले, दासुन शनाका के शानदार जवाबी अर्धशतक की बदौलत श्रीलंका ने मुश्किल स्थिति से उबरते हुए 20 ओवरों में 168/7 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया. यह एक रोमांचक मुकाबला था क्योंकि श्रीलंका ने तेज़ शुरुआत की, लेकिन चार विकेट जल्दी गिर जाने से टीम लड़खड़ा गई, लेकिन पूर्व कप्तान शनाका ने 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम को बांग्लादेश के सामने एक मुश्किल लक्ष्य रखने में मदद की, जबकि इस टूर्नामेंट में औसत स्कोर 150 रन रहा है.

पथुम निसांका (22) और कुसल मेंडिस (34) ने पहले विकेट के लिए 44 रन जोड़े थे, लेकिन श्रीलंका की स्थिति बिगड़ गई और उसका स्कोर 97/4 हो गया, जिसमें महेदी हसन ने दो विकेट लिए. शनाका ने शानदार जवाबी हमला करते हुए 37 गेंदों पर नाबाद 64 रन बनाए, जिसमें छह छक्के और तीन चौके शामिल थे. उन्होंने श्रीलंका को अपनी पारी का मजबूत अंत करने में मदद की. उन्होंने पांचवें विकेट के लिए असलांका (12 गेंदों पर 21 रन) के साथ 57 रनों की साझेदारी की और गेंदबाजी पर दबदबा बनाए रखा.

मुस्तफिजुर और हसन ने अंतिम ओवर में पांच रन देकर दो विकेट लेकर बांग्लादेश के लिए स्थिति संभाली, और ताकसिन अहमद ने अंतिम ओवर में चार डॉट गेंदें फेंकी जिससे श्रीलंका 168 रन पर सिमट गया जबकि ऐसा लग रहा था कि वे 190 तक पहुंच सकते थे.