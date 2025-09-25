ETV Bharat / sports

बलौदाबाजार साइक्लोथॉन 2025: साइकिल की सवारी के बहाने पर्यटन और परंपरा का जश्न

50 किलोमीटर की रोमांचक यात्रा में देशभर से लगभग एक हजार लोग शामिल हो रहे हैं.

Balodabazar Cyclothon 2025
बलौदाबाजार साइक्लोथॉन 2025 (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 25, 2025 at 6:18 PM IST

Updated : September 25, 2025 at 6:26 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदाबाजार: यह नाम अब सिर्फ धान के खेत, जंगल और ग्रामीण जीवन तक सीमित नहीं रहेगा. 28 सितंबर 2025 को यह जिला पूरे देश में सुर्खियों में आने वाला है, जब यहां पहली बार "टूर दे बलौदाबाजार साइक्लोथॉन" का आयोजन होगा.

विश्व पर्यटन दिवस और छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष के अवसर पर जिले में पहली बार आयोजित होने वाले बलौदाबाजार साइक्लोथॉन 2025 के लिए तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं. यह आयोजन न केवल खेल प्रतियोगिता के रूप में बल्कि जिले की संस्कृति, पर्यटन और स्वास्थ्य संदेश को एक साथ जोड़ने वाला कार्यक्रम माना जा रहा है.

बलौदाबाजार साइक्लोथॉन 2025 (ETV Bharat Chhattisgarh)

बलौदाबाजार साइक्लोथॉन 2025 कब: 28 सितंबर 2025 रविवार को होने वाले इस साइक्लोथॉन की तैयारी की समीक्षा कलेक्टर दीपक सोनी ने बुधवार को अधिकारियों की बैठक लेकर की. बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, खेल विभाग और वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. उन्होंने प्रतिभागियों की सुरक्षा, मार्ग की स्पष्टता, सुविधा और ग्रामीणों की सहभागिता को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

Balodabazar Cyclothon 2025
DFO गणवीर धम्मशील (ETV Bharat Chhattisgarh)

आयोजन का स्वरूप और रूट: साइक्लोथॉन में कुल 50 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी. रूट की योजना इस तरह बनाई गई है कि प्रतिभागियों को जिले के प्राकृतिक और सांस्कृतिक आकर्षणों का अनुभव भी मिल सके.

Balodabazar Cyclothon 2025
बलौदाबाजार एसपी भावना गुप्ता (ETV Bharat Chhattisgarh)
  • प्रस्थान बिंदु: सोनबरसा वन विहार – सुबह 6 बजे
  • मार्ग: सोनबरसा वन विहार → लटुवा → बलौदाबाजार → अर्जुनी → टोनाटार → करही बाजार → लगभग 20 गांवों से गुजरते हुए पुनः सोनबरसा वन विहार.
  • रूट में 10 विशेष पॉइंट बनाए गए हैं. जहां ग्रामीण और महिला समूह साइक्लिस्टों का उत्साहवर्धन करेंगे. स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर स्वागत और उत्साहवर्धन के लिए तैयारियां की हैं.

सुविधा और सुरक्षा के इंतजाम

  • साइक्लोथॉन में प्रतिभागियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने व्यापक योजना बनाई है.
  • 10 हाईड्रेशन पॉइंट: सभी पॉइंट पर पानी, फल और ओआरएस पैकेट उपलब्ध होंगे.
  • 15 पुलिस पेट्रोलिंग पॉइंट: पूरे मार्ग पर पुलिस की निगरानी और पेट्रोलिंग तैनात रहेगी.
  • एम्बुलेंस एवं मेडिकल टीम: आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस और प्रशिक्षित मेडिकल टीम तैनात रहेगी.
  • सोनबरसा वन विहार में स्व-सहायता समूह की महिलाएं स्थानीय व्यंजनों के फूड स्टॉल लगाएंगी, जिससे प्रतिभागियों को स्थानीय संस्कृति और स्वाद का अनुभव भी मिलेगा.

प्रतिभागियों की संख्या और श्रेणियां

साइक्लोथॉन में देशभर से करीब 924 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है. प्रतियोगिता दो श्रेणियों में आयोजित होगी:

  1. जिले के निवासियों के लिए
  2. अन्य जिले अथवा राज्य के निवासियों के लिए
  3. प्रत्येक श्रेणी में पुरुष और महिला प्रतिभागियों के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार अलग-अलग दिए जाएंगे.

कलेक्टर दीपक सोनी का संदेश: कलेक्टर दीपक सोनी ने ETV भारत को बताया " 28 सितंबर को सोनबरसा वन विहार से बलौदाबाजार साइक्लोथॉन किया जा रहा है. लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. जिले के साथ ही बाहर से भी लोग इस साइकिल रेस में शामिल हो रहे हैं. बलौदाबाजार साइक्लोथॉन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह जिले की संस्कृति, पर्यटन और स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ने का प्रयास है. झे उम्मीद है कि यह आयोजन सभी के लिए यादगार अनुभव बनेगा और बलौदाबाजार का नाम देशभर में चमकेगा."

Balodabazar Cyclothon 2025
कलेक्टर दीपक सोनी (ETV Bharat Chhattisgarh)

DFO गणवीर धम्मशील का बयान: वन विभाग के अधिकारी और नोडल अधिकारी DFO गणवीर धम्मशील ने ETV भारत को बताया- "विश्व पर्यटन दिवस, छत्तीसगढ़ रजत जयंती और हम होंगे कामयाब अभियान के अंतर्गत 50 किलोमीटर साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है. इस साइकिल रेस में जिले और बाहर के लगभग साढ़े 900 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं. सोनबरसा से ये साइकिल रेस शुरू होगी. युवाओं से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में शामिल हो जिले के पर्यटन को बढ़ावा दें. अलग अलग कैटेगिरी में प्राइज मनी रखी गई है. जिले और जिले से बाहर वाले लोगों के लिए अलग अलग कैटिगरी बनाई गई है.

Balodabazar Cyclothon 2025
बलौदाबाजार साइक्लोथॉन 2025 में आकर्षक प्राइज (ETV Bharat Chhattisgarh)

वन विभाग के अधिकारी ने आगे बताया "साइक्लोथॉन सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं है. यह हमारे जिले की प्राकृतिक सुंदरता और ग्रामीण संस्कृति को दिखाने का एक अवसर भी है. रूट का चयन हमने इस तरह किया है कि साइकिलिस्ट न सिर्फ चुनौतीपूर्ण मार्ग पर प्रतिस्पर्धा करें, बल्कि रास्ते के हर गांव और वन क्षेत्र का अनुभव भी ले सकें। वन विभाग के सहयोग से हम पूरे रूट पर पर्यावरण और सुरक्षा के मानकों को सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि यह आयोजन सुरक्षित और यादगार बने."

IND vs WI: भारतीय टेस्ट टीम का हुआ ऐलान, 4 बड़े खिलाड़ी टीम से बाहर, जानिए सभी के नाम
आज एशिया कप के फाइनल में जगह बनाने उतरेंगे बांग्लादेश-पाकिस्तान, जानिए मैच की हर छोटी-बड़ी जानकारी
IND vs WI: सरफराज खान को चयनकर्ताओं ने क्यों किया दरकिनार? जानिए टीम से बाहर करने की वजह
Last Updated : September 25, 2025 at 6:26 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

बलौदाबाजार साइक्लोथॉन 2025BALODABAZAR NEWS“टूर दे बलौदाबाजार साइक्लोथॉनTOUR DE BALUDABAZAR CYCLOTHONBALODABAZAR CYCLOTHON 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ नक्सलवाद का उदय, बस्तर के रेड कॉरिडोर बनने की पूरी कहानी

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

प्रकाश और कौवों की 30 साल से दोस्ती बरकरार, जानिए, अटूट रिश्तों की अनोखी कहानी

मैनपाट में खुला देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, प्लास्टिक वेस्ट लाने पर मिलेगा खाना

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.