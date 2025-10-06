ETV Bharat / sports

UPL-2 समापन, बादशाह और पांडवाज बैंडने लगाए चार चांद, नोरा फतेही ने भी दमदार डांस से मचाया धमाल

देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार शाम को यूपीएल का समापन समारोह हुआ.

UPL-2 समापन (@UPL)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 6, 2025 at 7:21 AM IST

Updated : October 6, 2025 at 7:26 AM IST

देहरादून: यूपीएल-2 (उत्तराखंड प्रीमियर लीग) का भव्य कल्चरल नाइट के साथ समापन हुआ. फाइनल मैच के बाद नोरा और बादशाह ने लोगों का मनोरंजन किया तो वहीं दिन में फाइनल मैच की फर्स्ट इनिंग के बाद में पांडवाज ने लोगों को झुमाया.

देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में उत्तराखंड प्रीमियर लीग के सीजन-2 का समापन एक जोरदार बॉलीवुड नाइट के साथ हुआ. यूपीएल मैन के फिनाले में रैपर बादशाह और डांसर नोरा फतेही का जादू चला. दर्शक भी बादशाह और नोरा फतेही के साथ जमकर झूमे.

Badshah Nora
UPL-2 के समापन समारोह में पांडवाज बैंड ने भी अपनी प्रस्तुति. (@UPL)

रविवार 5 अक्टूबर को राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पुरुष यूपीएल के फाइनल में मुकाबला क्रिकेट के साथ गीत और संगीत के नाम रहा. रैपर बादशाह और सिंगर नोरा फतेही को सुनने के लिए स्टेडियम में दर्शकों को भीड़ लगी रही. काफी देर तक दर्शकों उनको सुनने का इंतजार करते रहे. शाम करीब 9 बजे से बादशाह और नोरा फतेही की धमाकेदार प्रस्तुति शुरू हुई. बादशाह ने रैप गाकर दर्शकों का दिल जीता. देर रात तक चले बादशाह गीतों के प्रस्तुति पर दर्शक खासकर युवा जमकर झूम उठे.

DEHRADUN
नोरा फतेही ने भी दमदार डांस से मचाया तहलका (@UPL)

फाइनल मैच के फर्स्ट इनिंग के बाद पांडवाज बैंड के गानों पर झूमे दर्शक: यूपीएल सीजन-2 के फाइनल में उत्तराखंड के लोक धूनों की भी छटा बिखेरी. पांडवाज बैंड की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया. पांडवाज बैंड ने अपनी शुरुआती प्रस्तुति में सब का मनमोह लिया था. इसके बाद एक से बढ़कर एक लोकगीतों की प्रस्तुति दी.

महंगे टिकट की वजह से तरसती रही भीड़: रविवार 5 अक्टूबर को देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए उत्तराखंड प्रीमियर लीग के फाइनल मैच और बॉलीवुड पंजाबी सिंगर बादशाह और बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ती नजर आई. शाम 7:00 बजे तक देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर देहरादून और आसपास के काफी लोग स्टेडियम के गेट पर पहुंचे, लेकिन टिकट महंगे होने की वजह से कई छात्रों और क्रिकेट प्रेमियों के साथ-साथ बादशाह और नोरा फतेही के फैंस को भी निराशा हाथ लगी.

बता दें कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग के फाइनल मैच और क्लोजिंग सेरेमनी के लिए UPL आयोजकों द्वारा 500 रुपए से लेकर 4000 तक के एंट्री टिकट रखे गए थे, लेकिन उम्मीद के मुताबिक टिकट नहीं बिकी. फाइनल मैच के दौरान राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का तकरीबन आधा ग्राउंड पूरी तरह से खाली रहा.

लोगों का कहना हैं कि पहले भी इस स्टेडियम में कई ऐसे आयोजन हुए हैं, लेकिन हमेशा एंट्री फ्री रही है. लोगों का यह भी कहना है कि अच्छी तरह से प्रचार प्रसार ना होने की वजह से लोगों को पता नहीं चल की टिकट कैसे लेनी है और टिकट लेने की प्रक्रिया भी बेहद जटिल हैं.

