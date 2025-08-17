Pakistan Squad for Asia Cup: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने यूएई में होने वाली त्रिकोणीय टी20 सीरीज और एशिया कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. टीम में कुल 17 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है लेकिन पूर्व कप्तान बाबर आजम, विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और तेज गेंदबाज नसीम शाह को स्क्वाड में जगह नहीं मिली है. सलमान अली आगा टीम के कप्तान बने रहेंगे.

पाकिस्तान, अफगानिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच त्रिकोणीय सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजाह में आयोजित की जाएगी. जबकि एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में आयोजित किया जाएगा.

अफगानिस्तान को हल्के में नहीं लिया जा सकता

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच माइक हेसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शारजाह की परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं, अफगानिस्तान को शारजाह में हल्के में नहीं लिया जा सकता, उनके खिलाफ खेलना एक चुनौती है और रहेगी. उन्होंने आगे कहा कि हम इसके लिए अच्छी तैयारी करेंगे, त्रिकोणीय श्रृंखला हमें एशिया कप की तैयारी का मौका देगी.

एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम का हुआ ऐलान (IANS PHOTO)

माइक हेसन ने आगे कहा कि किसी खिलाड़ी के फॉर्म को 3 मैचों के आधार पर आंकना एक कठिन फैसला होता है. बाबर आजम ने अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्हें कुछ क्षेत्रों में सुधार करने के लिए कहा गया है.

बाबर-रिजवान पर कोच ने क्या कहा?

हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर आकिब जावेद का कहना है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इससे पहले 3 सीरीज में नहीं थे, साइम, फखर और साहिबजादा फरहान ही टॉप ऑर्डर में थे, दो-तीन मैचों के आधार पर किसी खिलाड़ी पर विचार न करना सही नहीं है, हम यह नहीं कह सकते कि अब हम बाबर और रिजवान पर कभी विचार नहीं करेंगे. अच्छा प्रदर्शन करने वाले ही टीम में आएंगे.

बाबर-रिजवान और शाहीन (IANS PHOTO)

आकिब जावेद ने कहा कि अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बाकियों की तरह खेलते हैं, तो वे टी20 जरूर खेलेंगे, उनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस समय हमारे पास अच्छे विकल्प हैं.

एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टी20 स्क्वाड

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मोकीम.