बाबर ने रिजवान को पीछे छोड़कर रचा इतिहास, एशिया कप में खास उपलब्धि हासिल करने वाले बने दूसरे बल्लेबाज
हांगकांग के बाबर हयात ने पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़कर एशिया कप टी20 में इतिहास रच दिया है.
Published : September 12, 2025 at 1:53 PM IST
नई दिल्ली: एशिया कप 2025 के तीसरे मैच में बीते गुरुवार बांग्लादेश और हांगकांग का सामना हुआ. इस मैच में हांगकांग ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट गंवाकर 143 रन बनाए. बांग्लादेश ने इस लक्ष्य को 17.4 ओवर में 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया और मैच को 7 विकेट से जीत लिया. इस मैच को भले ही हांगकांग हार गई हो लेकिन टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाज बाबर हयात ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.
बाबर ने रिजवान को छोड़ा पीछे
इस मैच में बाबर हयात ने 12 गेंदों में 1 छक्के की मदद से 14 रनों की पारी खेली थी. इस पारी के साथ वो एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाजी बन गए. उन्होंने पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़कर ये उपलब्धि हासिल की है. अब उनसे आगे सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैं, जो एशिया कप टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.
बाबर हयात के नाम एशिया कप टी20 में 7 मैचों की 7 पारियों में 1 शतक और 1 अर्धशतक की मदद से 288 रन दर्ज हैं. जबकि मोहम्मद रिजवान के नाम 6 मैचों की 6 पारियों में 3 अर्धशतकों की मदद से 281 रन दर्ज हैं. एशिया कप टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली ने 10 मैचों की 9 पारियों में 1 शतक और 3 अर्धशतकों की मदद से 429 रन बनाए हैं.
बाबर के पास विराट को पीछे छोड़ने का मौका
अब बाहर हयात के पास एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ने का भी मौका होगा. विराट के नाम 429 रन दर्ज हैं, जबकि बाबर के नाम सिर्फ 288 रन मौजूद हैं. अगर बाबर हयात को विराट कोहली को पीछे छोड़ना है तो उन्हें 15 सितंबर को श्रीलंका और हांगकांग के बीच होने वाले मैच में 141 रन बनाने होंगे. ऐसा करना बाबर के लिए काफी मुश्किल है, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर कुछ भी असंभव नहीं है.
क्योंकि हांगकांग की टीम का एशिया कप अभियान लगभग खत्म हो गया है. उसे पहले मैच में अफगानिस्तान ने हराया और अब बांग्लादेश की टीम ने भी उसे मात दे दी है. ऐसे में तीन लीग मैचों में से हांगकांग 2 हार चुका है और प्वाइंट्स टेबल में अभी भी उसका खाता नहीं खुला है.