Pakistan Central Contracts: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने 2025-26 के लिए नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा कर दी है. जिसमें 30 खिलाड़ियों को जगह दी गई है. खास बात ये है नए केंद्रीय अनुबंध में किसी भी खिलाड़ी को A कैटेगरी में नहीं रखा गया है. टीम के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान बाबर आजम और वनडे टीम के वर्तमान कप्तान मोहम्मद रिजवान को ए कैटेगरी से निकालकर बी कैटेगरी में डाल दिया गया है.

पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि केंद्रीय अनुबंध की श्रेणी A को समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि नए केंद्रीय अनुबंध में कोई भी खिलाड़ी A कैटेगरी के मानदंडों को पूरा नहीं कर पाया है. जिसकी वजह से इस लिस्ट में किसी भी खिलाड़ी को नहीं रखा गया. प्रदर्शन के आधार पर 10-10 खिलाड़ियों को B, C और D कैटेगरी में रखा गया है. ये अनुबंध 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेंगे.

बाबर आजम (IANS PHOTO)

बता दें कि पिछले साल 27 खिलाड़ियों को अनुबंध दिए गए थे, जबकि इस साल 12 नए खिलाड़ियों को भी सूची में शामिल किया गया है, और 8 खिलाड़ियों को सूची से बाहर भी कर दिया गया है.

पाकिस्तान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025-2026

बी कैटेगरी: बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, फखर जमान, शादाब खान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, सईम अयूब, सलमान अली आगा.

सी कैटेगरी: अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, सऊद शकील, फहीम अशरफ, साजिद खान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, नोमान अली.

डी कैटेगरी: शान मसूद, हुसैन तलत, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, खुश्दिल शाह, अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा, खुर्रम शहजाद, सुफयान मुकीम.

क्रिकेटरों की सैलरी

रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय अनुबंधों की सी श्रेणियों के खिलाड़ियों को 25 लाख पाकिस्तानी रुपये प्रति माह मिलेंगे, जबकि डी कैटेगरी के क्रिकेटरों को 15 लाख पाकिस्तानी रुपये प्रति माह मिलेंगे.वहीं श्रेणी बी के खिलाड़ियों की सैलरी में कोई वृद्धि नहीं की गई है.

मोहम्मद रिजवान (IANS PHOTO)

पांच खिलाड़ियों की तरक्की हुई

पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर पांच खिलाड़ियों की तरक्की हुई है. अबरार अहमद, हारिस रऊफ, साईम अयूब, सलमान अली आगा और शादाब खान को बी श्रेणी का अनुबंध दिया गया है.

सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने वाले खिलाड़ी

नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आठ खिलाड़ी बाहर हो गए हैं. जिनमें आमिर जमाल, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मुहम्मद इरफान खान और उस्मान खान के नाम शामिल हैं. पिछले अनुबंध में ये सभी डी कैटेगरी में थे.