ETV Bharat / sports

IND vs PAK मैच पर दो पूर्व कप्तानों की राय अलग, जाने अजहरुद्दीन और गांगुली ने क्या कहा ? - IND VS PAK IN ASIA CUP 2025

अजहरुद्दीन और गांगुली ( ANI & IANS PHOTO )

By ETV Bharat Sports Team Published : July 29, 2025 at 5:35 PM IST 4 Min Read