नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है.अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले लिया है. 35 वर्षीय स्टार्क संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 2021 टी20 विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा थे.

उन्होंने अपना आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच जून 2024 में भारत के खिलाफ विश्व कप में खेला था. स्टार्क ने टी20 के सबसे छोटे प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए 65 मैचों में 79 विकेट लिए हैं. वह वर्तमान में एडम जम्पा के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में दूसरे स्थान पर हैं.

जानिए संन्यास पर क्या बोले स्टार्क

स्टार्क ने संन्यास लेते हुए कहा, 'टेस्ट क्रिकेट हमेशा से मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है. मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले गए हर टी20 मैच, खासकर 2021 विश्व कप के हर पल का आनंद लिया है. सिर्फ इसलिए नहीं कि हम जीते बल्कि इसलिए भी कि हम एक अविश्वसनीय टीम में थे और इस दौरान जो मजा आया'.

स्टार्क ने आगे कहा, '2027 में भारत के खिलाफ टेस्ट दौरे, एशेज और वनडे विश्व कप को देखते हुए, मुझे लगता है कि इन अभियानों के लिए तरोताजा फिट और अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर बने रहने का यह मेरा सबसे अच्छा तरीका है. इससे गेंदबाजी टीम को उस टूर्नामेंट से पहले के मैचों में टी20 विश्व कप की तैयारी के लिए भी समय मिल जाता है'.

टी20 में मिचेल स्टार्क का प्रदर्शन

स्टार्क का टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन रहा है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 65 टी20 मैचों में 79 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उनका बेस्ट प्रदर्शन 20 रन देकर 4 विकेट रहा है.

2027 तक ऑस्ट्रेलिया का कार्यक्रम

ऑस्ट्रेलिया का 2026 के मध्य से टेस्ट मैचों का कार्यक्रम काफी व्यस्त है, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ एक घरेलू श्रृंखला, दक्षिण अफ्रीका का दौरा, न्यूजीलैंड के खिलाफ चार मैचों की श्रृंखला और जनवरी 2027 में भारत में पांच टेस्ट मैच शामिल हैं. इसके बाद वे इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र 150वीं वर्षगांठ का मैच और फिर विदेश में 2027 में एशेज.

स्टार्क ने टी20 प्रारूप से हटने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया द्वारा अक्टूबर की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा के बाद की है.

न्यूजीलैंड सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम

मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैट कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मिशेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा.