आईसीसी वनडे रैंकिंग में रोहित और गिल का जलवा कायम, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने लगाई लंबी छलांग - ICC ODI RANKINGS

वनडे बल्लेबाजों की सूची में ऑस्ट्रेलिया की चौकड़ी में सुधार हुआ है जबकि वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर बराबरी की स्थिति है.

Shubman Gill and Rohit Sharma
शुभमन गिल और रोहित शर्मा (ANI)
Published : August 27, 2025 at 5:17 PM IST

नई दिल्ली: आईसीसी पुरुष वनडे खिलाड़ी रैंकिंग की नई रिलीज सूची में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का एक समूह बड़ा विजेता रहा है. हालांकि ऑस्ट्रेलिया को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर 2-1 से सीरीज हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मैके में सीरीज के फाइनल में शानदार जीत के बाद आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम को नई रैंकिंग में बढ़त मिली है.

वनडे रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का धमाल

ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 50 ओवरों के इस मुकाबले में 431/2 का विशाल स्कोर बनाया, जिसमें उनके तीन बल्लेबाजों ट्रैविस हेड (142), मिच मार्श (100) और कैमरन ग्रीन (118*) ने शतक जड़े. इसके परिणामस्वरूप तीनों ने वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में अच्छी बढ़त हासिल की, जिसमें हेड एक स्थान ऊपर चढ़कर 11वें स्थान पर आ गए, मार्श चार पायदान ऊपर चढ़कर 44वें स्थान पर और ग्रीन 40 पायदान ऊपर चढ़कर 78वें स्थान पर पहुंच गए.

ऑस्ट्रेलियाई टीम के उनके साथी जोश इंगलिस ने भी वनडे बल्लेबाजों की सूची में जगह बनाई है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच में 87 रनों की पारी की बदौलत इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 23 स्थानों का सुधार किया है और 64वें स्थान पर आ गए हैं.

रोहित शर्मा और शुभमन गिल का जलवा कायम

भारतीय जोड़ी शुभमन गिल (784 रेटिंग अंक) और रोहित शर्मा (756) वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं, जबकि पाकिस्तान के दाएं हाथ के बल्लेबाज बाबर आजम (739) शीर्ष तीन में शामिल हैं.

गेंदबाजी रैंकिंग में अफ्रीकाई बॉलर्स का जलवा

एकदिवसीय गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर स्थिति और भी कड़ी हो गई है. दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज समाप्त होने के बाद श्रीलंका के स्पिनर महेश दीक्षाना 671 रेटिंग अंकों के साथ स्पिनर केशव महाराज के साथ शीर्ष पर आ गए हैं.

महाराज ने सीरीज के अंतिम मैच में 57 रन देकर 1 विकेट लिए, जिससे उनकी रेटिंग दीक्षाना के बराबर हो गई, जबकि श्रीलंकाई स्पिनर पूरे सप्ताह मैदान पर नहीं उतरे. गेंदबाजों की एकदिवसीय रैंकिंग में सबसे बड़ा सुधार लुंगी एनगिडी के कारण हुआ, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों में सीरीज में सर्वाधिक सात विकेट लिए, जिससे दक्षिण अफ्रीका के इस तेज गेंदबाज ने छह स्थान की छलांग लगाई और 28वें स्थान पर पहुंच गए.

आस्ट्रेलियाई जोड़ी सीन एबॉट (नौ स्थान ऊपर चढ़कर 48वें स्थान पर) और नाथन एलिस (21 स्थान ऊपर चढ़कर 65वें स्थान पर) ने भी दक्षिण अफ्रीका के साथ श्रृंखला के दौरान अच्छे प्रदर्शन के बाद एकदिवसीय गेंदबाजों की सूची में जगह बनाई है.

