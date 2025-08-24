ETV Bharat / sports

ऑस्ट्रेलिया के हाथों दक्षिण अफ्रीका को मिली वनडे इतिहास की सबसे बड़ी हार, जानिए टूटे कौन से बड़े रिकॉर्ड - AUSTRALIA VS SOUTH AFRICA 3RD ODI

ऑस्ट्रेलिया ने 276 रनों से दक्षिण अफ्रीका को तीसरे वनडे मैच में हराया और रनों के अंतर से दक्षिण अफ्रीका को सबसे बड़ी हार दी.

AUSTRALIA VS SOUTH AFRICA
ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 24, 2025 at 6:11 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया ने तीन वनडे मैचों की सीरीज के तीसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 276 रनों से हरा दिया है. इसके साथ के साथ ही अफ्रीका ने सीरीज 2-1 से जीत ली है. हालांकि ये दक्षिण अफ्रीका की रनों के हिसाब से वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी हार है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की रनों के हिसाब से वनडे क्रिकेट के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत है.

ऑस्ट्रेलिया ने अफ्रीका को 276 रनों से हराया

इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 2 विकेट खोकर 431 रन बनाए. टीम के लिए ट्रेविस हेड ने 142, मिशेल मार्श ने 100 और कैमरून ग्रीन ने 118 रनों की पारी खेली. एलेक्स कैरी ने भी 50 रनों का योगदान दिया. अफ्रीका के लिए केशव महाराज और सेनुरन मुथुसामी ने 1-1 विकेट लिया.

दक्षिण अफ्रीका की की टीम 432 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 24.5 ओवर में 155 रनों पर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए सबसे ज्यादा रन डेवाल्ड ब्रेविस (49) और टोनी डी ज़ोरज़ी (33) ने बनाए. ऑस्ट्रेलिया के लिए कूपर कोनोली ने सबसे ज्यादा 5 विकेट हासिल किए, जबकि जेवियर बार्टलेट और शॉन एबॉट को 2-2 विकेट मिले. इस जीत के लिए ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे बड़ा हार का अंतर (रनों के हिसाब से)

  • 276 बनाम ऑस्ट्रेलिया, मैके, 2025*
  • 243 बनाम भारत, ईडन गार्डन्स, 2023
  • 182 बनाम पाकिस्तान, गेबरहा, 2002
  • 180 बनाम श्रीलंका, कोलंबो, रॉयल्स, 2013

ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे में सबसे बड़ा जीत का अंतर (रनों के हिसाब से)

  • 309 बनाम नीदरलैंड, दिल्ली, 2023
  • 276 बनाम दक्षिण अफ्रीका, मैके, 2025*
  • 275 बनाम अफगानिस्तान, वाका, 2015
  • 256 बनाम नामीबिया, पोटचेफस्ट्रूम, 2003

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका की पिछली पांच वनडे सीरीज

  • दक्षिण अफ्रीका ने 5-0 से जीत हासिल की (2016)
  • दक्षिण अफ्रीका ने 2-1 से जीत हासिल की (2018)
  • दक्षिण अफ्रीका ने 3-0 से जीत हासिल की (2020)
  • दक्षिण अफ्रीका ने 3-2 से जीत हासिल की (2023)
  • दक्षिण अफ्रीका ने 2-1 से जीत हासिल की (2025)*

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा द्विपक्षीय एकदिवसीय सीरीज जीतने वाले देश (सीरीज में 3+ मैच)

  • 9 - दक्षिण अफ्रीका (15 सीरीज)*
  • 8 - इंग्लैंड (21)
  • 6 - भारत (14)
  • 4 - श्रीलंका (8)
  • 4 - पाकिस्तान (11)

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी

  • 250 - टी हेड और एम मार्श (ऑस्ट्रेलिया), मैके, 2025
  • 200 - वी सोलंकी और एम ट्रेस्कोथिक (इंग्लैंड), द ओवल, 2003
  • 193 - एस गांगुली और एस तेंदुलकर (भारत), जोहान्सबर्ग, 2001
  • 193 - एस चंद्रपॉल और सी गेल (वेस्टइंडीज), जोहान्सबर्ग, 2004

ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे में 250 से ज्यादा रनों की ओपनिंग साझेदारी

  • 284 - ट्रैविस हेड और डेविड वार्नर बनाम पाकिस्तान, एडिलेड, 2017
  • 269 - ट्रैविस हेड और डेविड वार्नर बनाम इंग्लैंड, मेलबर्न, 2022
  • 259 - मिचेल मार्श और डेविड वार्नर बनाम पाकिस्तान, बेंगलुरु, 2022
  • 258* - एरॉन फिंच और डेविड वार्नर बनाम भारत, वानखेड़े, 2020
  • 250 - ट्रैविस हेड और मिच मार्श बनाम दक्षिण अफ्रीका, मैके, 2025*

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के लिए एकदिवसीय मैचों में सर्वोच्च स्कोर

  • 173 - डेविड वार्नर, केप टाउन, 2016
  • 164 - रिकी पोंटिंग, जोहान्सबर्ग, 2006
  • 142 - ट्रैविस हेड, मैके, 2025*
  • 129 - रिकी पोंटिंग, ब्लोमफोंटेन, 2002
  • 124 - एम लाबुशेन, ब्लोमफोंटेन, 2023

ऑस्ट्रेलिया के लिए एकदिवसीय मैचों में सबसे तेज शतक (गेंदों के हिसाब से)

  • 40 - ग्लेन मैक्सवेल बनाम नीदरलैंड, दिल्ली, 2023
  • 47 - कैमरून ग्रीन बनाम दक्षिण अफ्रीका, मैके, 2025*
  • 51 - ग्लेन मैक्सवेल बनाम श्रीलंका, सिडनी, 2015
  • 57 - जेम्स फॉल्कनर बनाम भारत, बेंगलुरु, 2013
