ETV Bharat / sports

ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी ने दी बड़ी सजा, भारत के खिलाफ मैच में इस गलती के लिए लगाया जुर्माना

ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट ( AFP )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 19, 2025 at 5:24 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद : ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम पर मंगलवार को चंडीगढ़ में भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में धीमी ओवर गति के लिए मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया. ऑस्ट्रेलियाई टीम पर यह जुर्माना एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी की जी.एस. लक्ष्मी ने लगाया. उन्होंने पाया कि, मेहमान टीम ने निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समय से दो ओवर कम फेंके हैं. ऑस्ट्रेलिया पर लगा जुर्माना मैदानी अंपायर वृंदा राठी और जननी नारायणन, थर्ड अंपायर लॉरेन एजेनबैग और फोर्थ अंपायर गायत्री वेणुगोपालन ने ऑस्ट्रेलियाई टीम पर यह आरोप लगाया. आईसीसी ने एक बयान में कहा, 'खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार जो न्यूनतम ओवर गति के अपराधों से संबंधित है, खिलाड़ियों पर निर्धारित समय में अपनी टीम द्वारा गेंदबाजी न करने पर प्रत्येक ओवर के लिए उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है'.