ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी ने दी बड़ी सजा, भारत के खिलाफ मैच में इस गलती के लिए लगाया जुर्माना

भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया पर जुर्माना लगा है.

Australia women cricket team
ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2025 at 5:24 PM IST

हैदराबाद : ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम पर मंगलवार को चंडीगढ़ में भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में धीमी ओवर गति के लिए मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया. ऑस्ट्रेलियाई टीम पर यह जुर्माना एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी की जी.एस. लक्ष्मी ने लगाया. उन्होंने पाया कि, मेहमान टीम ने निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समय से दो ओवर कम फेंके हैं.

ऑस्ट्रेलिया पर लगा जुर्माना

मैदानी अंपायर वृंदा राठी और जननी नारायणन, थर्ड अंपायर लॉरेन एजेनबैग और फोर्थ अंपायर गायत्री वेणुगोपालन ने ऑस्ट्रेलियाई टीम पर यह आरोप लगाया. आईसीसी ने एक बयान में कहा, 'खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार जो न्यूनतम ओवर गति के अपराधों से संबंधित है, खिलाड़ियों पर निर्धारित समय में अपनी टीम द्वारा गेंदबाजी न करने पर प्रत्येक ओवर के लिए उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है'.

इस बयान में आगे कहा गया, 'ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली ने अपराध स्वीकार कर लिया और प्रस्तावित दंड स्वीकार कर लिया. इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है'.

भारतीय टीम सीरीज में 1-1 बराबर
भारतीय टीम ने मैच में शानदार प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया को 102 रनों से हरा दिया. स्मृति मंधाना ने 91 गेंदों में 14 चौकों और चार छक्कों की मदद से 117 रनों की शानदार पारी खेली. डार्सी ब्राउन ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए तीन विकेट लिए और वह सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज भी रहीं.

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 190 रनों पर ढेर हो गई, जिसमें क्रांति गौड़ ने तीन विकेट लिए. भारतीय टीम के लिए दीप्ति शर्मा ने दो विकेट लिए और गेंदबाजी इकाई के शानदार प्रदर्शन ने भारतीय टीम को जीत दिलाई. इस जीत के साथ भारत ने सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है और सीरीज का आखिरी वनडे 20 सितंबर को खेला जाएगा.

ये खबर भी पढ़ें : भारत-पाकिस्तान रविवार को खेलेंगे मैच, पिछले 5 मुकाबलों में किसने मारी बाजी, जानें किस पर किसका पलड़ा भारी

