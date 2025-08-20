नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टी20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का पहला मैच मंगलवार को केर्न्स के कैजली स्टेडियम में खेला गया था. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को अपने ही घर में मेहमान टीम के साथ 98 रनों की करारी हार झेलनी पड़ी थी. इस हार के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ी को बड़ी सजा भी मिली है.

बता दें कि, ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जम्पा को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे के दौरान आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन करने का दोषी पाया गया. इसके लिए उन्हें फटकार लगाई गई. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि जम्पा को आचार संहिता के अनुच्छेद 2.3 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान अश्लील भाषा के प्रयोग के लिए लगाया जाता है.

आईसीसी ने बयान दिया कि, 'जम्पा के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया है, क्योंकि 24 महीने की अवधि में यह उनका पहला अपराध था. लेवल 1 के उल्लंघन के लिए न्यूनतम सजा आधिकारिक फटकार, अधिकतम सजा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत और एक या दो डिमेरिट अंक हो सकते हैं'.

यह घटना दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी पारी के 37वें ओवर के दौरान हुई जब 33 जम्पा ने अपनी गेंद पर मिसफील्ड और ओवरथ्रो के बाद अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया, जिसे स्टंप के माइक्रोफोन पर रिकॉर्ड किया गया और प्रसारित किया गया. इसके बाद उन्हें सजा मिली.

आईसीसी ने कहा, 'आधिकारिक सुनवाई की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि जम्पा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी के एंडी पाइक्रॉफ्ट द्वारा प्रस्तावित आधिकारिक सजा स्वीकार कर ली'.

इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 296 रन बनाए. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 40.5 ओवर में कुल 198 रनों पर ऑल आउट हो गई और 98 रनों के बड़े अंतर से मैच हार गई. इस जीत के लिए केशव महाराज को प्लेयर ऑफ द मैच मिला. उन्होंने 5 विकेट हासिल किए. दक्षिण अफ्रीका ने इस जीत के साथ सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.

इस सीरीज का दूसरा मैच 22 अगस्त को मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में खेला जाएगा और उसके बाद 24 अगस्त को इसी मैदान पर सीरीज का अंतिम मैच खेला जाएगा.