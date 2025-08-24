नई दिल्ली: रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज के तीसरे और अंतिम वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कई रिकॉर्ड बनाए है. तीन मैचों की सीरीज में 0-2 से पिछड़ रही टीम के पास खोने के लिए कुछ नहीं था और उन्होंने मुकाबले में पूरी ताकत झोंक दी. ट्रैविस हेड और मिशेल मार्श की सलामी जोड़ी ने विपक्षी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए शुरुआत की. कैमरून ग्रीन और एलेक्स कैरी ने कुछ शानदार शॉट्स लगाकर आक्रामकता जारी रखी और टीम को बेहतरीन फिनिश दिया.
हेड ने 102 गेंदों में 143 रन बनाए जबकि मिशेल मार्श ने 106 गेंदों में 100 रन बनाए. कैमरन ग्रीन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरा सबसे तेज शतक बनाया. बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही बड़े शॉट लगाकर आक्रामक रुख अपनाया और विपक्षी टीम पर आक्रमण कर दिया. हेड और मार्श की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 250 रनों की साझेदारी की जो एकदिवसीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किसी भी टीम द्वारा की गई सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है.
Cameron Green was launching them onto the roof with ease as he reached triple digits in just 47 balls! #AUSvSA https://t.co/tZdpr70JNC— cricket.com.au (@cricketcomau) August 24, 2025
ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाए गए पहली पारी के रिकॉर्ड्स
हेड को केशव महाराज ने आउट किया और मार्श को सेनुरन मुथुसामी ने पवेलियन भेजा. इसके बाद ग्रीन और कैरी ने बल्लेबाजी जारी रखी. ग्रीन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरा सबसे तेज शतक बनाया. जबकि कैरी ने भी अर्धशतकीय पारी खेली.
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी
- 250 - टी हेड और एम मार्श (ऑस्ट्रेलिया), मैके, 2025
- 200 - वी सोलंकी और एम ट्रेस्कोथिक (इंग्लैंड), द ओवल, 2003
- 193 - एस गांगुली और एस तेंदुलकर (भारत), जोहान्सबर्ग, 2001
- 193 - एस चंद्रपॉल और सी गेल (वेस्टइंडीज), जोहान्सबर्ग, 2004
ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे में 250 से ज्यादा रनों की ओपनिंग साझेदारी
- 284 - ट्रैविस हेड और डेविड वार्नर बनाम पाकिस्तान, एडिलेड, 2017
- 269 - ट्रैविस हेड और डेविड वार्नर बनाम इंग्लैंड, मेलबर्न, 2022
- 259 - मिचेल मार्श और डेविड वार्नर बनाम पाकिस्तान, बेंगलुरु, 2022
- 258* - एरॉन फिंच और डेविड वार्नर बनाम भारत, वानखेड़े, 2020
- 250 - ट्रैविस हेड और मिच मार्श बनाम दक्षिण अफ्रीका, मैके, 2025*
ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के लिए एकदिवसीय मैचों में सर्वोच्च स्कोर
- 173 - डेविड वार्नर, केप टाउन, 2016
- 164 - रिकी पोंटिंग, जोहान्सबर्ग, 2006
- 142 - ट्रैविस हेड, मैके, 2025*
- 129 - रिकी पोंटिंग, ब्लोमफोंटेन, 2002
- 124 - एम लाबुशेन, ब्लोमफोंटेन, 2023
ऑस्ट्रेलिया के लिए एकदिवसीय मैचों में सबसे तेज शतक (गेंदों के हिसाब से)
- 40 - ग्लेन मैक्सवेल बनाम नीदरलैंड, दिल्ली, 2023
- 47 - कैमरून ग्रीन बनाम दक्षिण अफ्रीका, मैके, 2025*
- 51 - ग्लेन मैक्सवेल बनाम श्रीलंका, सिडनी, 2015
- 57 - जेम्स फॉल्कनर बनाम भारत, बेंगलुरु, 2013