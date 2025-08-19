नई दिल्ली: क्रिकेट मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अंत में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाता है. यानी जिन खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी में सबसे बड़ी पारी खेली हो या गेंदबाजी में सबसे अधिक विकेट लिए हों, या फील्ड़िंग में सबसे अधिक कैच लपके हों और मैच की जीत में अहम योगदान दिया हो, उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाता है.

हालांकि, एक ऐसा क्रिकेटर भी है जिसने मैच में बिना एक भी रन बनाए, बिना कोई विकेट या कैच लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता है. यह बात अविश्वसनीय लग सकती है लेकिन यह सच है. यह दुर्लभ घटना ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड के बीच एक अंतरराष्ट्रीय मैच में घटी थी. तो यह कैसे हुआ? आइए अब जानते हैं कि वह खिलाड़ी कौन था, जिसने बिना कोई रन बनाए, विकेट लिए या कैच लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता था.

ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड टी20 मैच

साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक टी20 मैच का आयोजन किया गया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवरों में 150 रन बनाए. 151 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने अंत तक संघर्ष किया. हालांकि वो 149 रनों पर ऑल आउट हो गए. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक अंदाज में सिर्फ 1 रन से मैच जीत लिया.

नाथन ब्रेकन (AFP)

मैन ऑफ द मैच पुरस्कार

ऑस्ट्रेलियाई टीम की इस जीत में गेंदबाज नाथन ब्रेकन ने अहम भूमिका निभाई. ब्रेकन ने इस मैच में न तो बल्लेबाजी की और न ही क्षेत्ररक्षण के दौरान कोई कैच लिया और न ही गेंदबाजी के जरिए कोई विकेट लिया. हालांकि, ब्रेकन को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला. क्योंकि, ब्रेकन ने इस मैच में विकेट तो नहीं लिए, लेकिन उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और न्यूजीलैंड की टीम को रन देने से लगातार रोका.

नाथन ब्रेकन की घातक गेंदबाजी

टी 20 प्रारूप में बल्लेबाजों को धमाका करने से रोकना कोई आसान काम नहीं है लेकिन ब्रेकन ने अपनी घातक गेंदबाजी से विरोधी बल्लेबाजों के रन-वे पर ब्रेक लगा दिया. उन्होंने अपने चार ओवरों में केवल 16 रन दिए, जिनमें एक मेडन भी शामिल था. ब्रेकन ने उस समय भी गेंदबाजी की जब कीवी टीम को जीत के लिए 6 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता थी. फिर उन्होंने आखिरी ओवर में केवल 12 रन दिए. परिणामस्वरूप ऑस्ट्रेलिया ने मैच 1 रन से जीत लिया.

ब्रेकन ने अपने पहले तीन ओवरों में केवल चार रन दिए और आखिरी ओवर में 12 रन दिए. इस मैच में अपने शानदार प्रदर्शन से कीवी टीम को हराने वाले नाथन ब्रेकन को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया. ब्रेकन ने इस मैच में न तो रन बनाए और न ही विकेट लिए लेकिन उन्होंने अपनी गेंदबाजी से कीवी टीम को प्रभावित किया. इसीलिए उन्हें यह सम्मान मिला. क्रिकेट के इतिहास में यह एक दुर्लभ घटना है.

ब्रेकन का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में प्रदर्शन

ऑस्ट्रेलियाई बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नाथन ब्रेकन ने ज्यादातर वनडे मैच खेले हैं और इस प्रारूप में उनका रिकॉर्ड अच्छा है. उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में 5 टेस्ट, 116 वनडे और 19 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. उन्होंने टेस्ट प्रारूप में 12 विकेट लिए हैं. वनडे में उन्होंने 24.37 की औसत से 174 विकेट लिए हैं और दो बार पारी में पांच विकेट लिए हैं. टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 19 विकेट लिए हैं.