ETV Bharat / sports

AUS W vs NZ W: एशले गार्डनर ने रचा इतिहास, महिला वनडे विश्व कप में लगाया सबसे तेज शतक

AUS W vs NZ W: ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एशले गार्डनर ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने महिला वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाया.

Ashleigh Gardner
एशले गार्डनर (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2025 at 7:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा मैच खेला जा रहा है. इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.3 ओवर में 326 रन बनाए हैं. अब जीत के लिए न्यूजीलैंड को 327 रन बनाने होंगे. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए एशले गार्डनर ने शानदार शतकीय पारी खेली, इस शतकीय पारी की बदौलत उनके नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया है. उन्होंने इतिहास रचते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

एशले गार्डनर ने रचा इतिहास
एशले गार्डनर ने बुधवार 1 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ इतिहास रच दिया. वह महिला वनडे विश्व कप के किसी मैच में छठे या उससे नीचे के क्रम पर शतक लगाने वाली पहले बल्लेबाज बन गई हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड 2017 में डर्बी में एलेक्स ब्लैकवेल के नाम था, जिन्होंने भारत-वेस्टइंडीज के खिलाफ 90 रन बनाए थे.

गार्डनर ने खेली शतकीय पारी
गार्डनर ने 46वें ओवर की पहली गेंद पर न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन को चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया. इस मैच में गार्डनर ने कुल 83 गेंदों का सामना किया और 16 चौकों और 1 छक्के की मदद से 115 रन बनाए. उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के लिए फीबी लिचफील्ड ने 45, एलिस पेरी ने 33 और किम गार्थ ने 38 रनों का योगदान दिया.

इसके साथ ही एशले गार्डनर महिला वनडे विश्व कप में गेंदों के हिसाब से सबसे तेज शतक लगाने वाले तीसरी महिला बल्लेबाजी बन गई हैं, जबकि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसा करने वाली पहली महिला बैटर हैं.

महिला वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक (गेंदों के हिसाब से)

  • 71 - डिएंड्रा डॉटिन बनाम पाकिस्तान-विजेता, लीसेस्टर, 2017
  • 76 - नैट साइवर-ब्रंट बनाम पाकिस्तान-विजेता, लीसेस्टर, 2017
  • 77 - एशले गार्डनर बनाम न्यूजीलैंड-विजेता, इंदौर, 2025*
  • 79 - नैट साइवर-ब्रंट बनाम ऑस्ट्रेलिया-विजेता, हैमिल्टन, 2022

ऑस्ट्रेलिया जीत के लिए मिले 327 रनों के लक्ष्य का पीछा करता न्यूजीलैंड ने 11 ओवर में 43 रन बनाकर 2 विकेट हासिल कर लिए हैं. न्यूजीलैंड ने शून्य के स्कार पर 2 विकेट गंवा दिए थे. सूजी बेट्स और जॉर्जिया प्लिमर दोनों शून्य के स्कोर पर पवेलियन लौट गईं.

ये खबर भी पढ़ें : IND W vs SL W: भारत ने श्रीलंका को दिया 270 का लक्ष्य, अमनजोत और दीप्ति ने जड़े शानदार अर्धशतक

For All Latest Updates

TAGGED:

AUSTRALIA WOMEN VS ZEALAND WOMENICC WOMENS WORLD CUP 2025ASHLEIGH GARDNERASHLEIGH GARDNER RECORDAUS W VS NZ W

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.9, 60 लोगों की मौत

बुधवार को छाई हरियाली, बीएसई का सेंसेक्स 143 अंक ऊपर खुला, निफ्टी में भी दिखी 51 अंकों की तेजी

तिलक वर्मा की तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात, दिया ये खास गिफ्ट

आरबीआई ने नहीं किया रेपो रेट में बदलाव, 5.5 फीसदी बरकरार रहेगा रेपो रेट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.