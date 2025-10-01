ETV Bharat / sports

AUS W vs NZ W: एशले गार्डनर ने रचा इतिहास, महिला वनडे विश्व कप में लगाया सबसे तेज शतक

Published : October 1, 2025 at 7:51 PM IST

हैदराबाद : ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा मैच खेला जा रहा है. इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.3 ओवर में 326 रन बनाए हैं. अब जीत के लिए न्यूजीलैंड को 327 रन बनाने होंगे. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए एशले गार्डनर ने शानदार शतकीय पारी खेली, इस शतकीय पारी की बदौलत उनके नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया है. उन्होंने इतिहास रचते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. एशले गार्डनर ने रचा इतिहास

एशले गार्डनर ने बुधवार 1 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ इतिहास रच दिया. वह महिला वनडे विश्व कप के किसी मैच में छठे या उससे नीचे के क्रम पर शतक लगाने वाली पहले बल्लेबाज बन गई हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड 2017 में डर्बी में एलेक्स ब्लैकवेल के नाम था, जिन्होंने भारत-वेस्टइंडीज के खिलाफ 90 रन बनाए थे.