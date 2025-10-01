AUS W vs NZ W: एशले गार्डनर ने रचा इतिहास, महिला वनडे विश्व कप में लगाया सबसे तेज शतक
AUS W vs NZ W: ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एशले गार्डनर ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने महिला वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाया.
Published : October 1, 2025 at 7:51 PM IST
हैदराबाद : ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा मैच खेला जा रहा है. इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.3 ओवर में 326 रन बनाए हैं. अब जीत के लिए न्यूजीलैंड को 327 रन बनाने होंगे. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए एशले गार्डनर ने शानदार शतकीय पारी खेली, इस शतकीय पारी की बदौलत उनके नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया है. उन्होंने इतिहास रचते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.
एशले गार्डनर ने रचा इतिहास
एशले गार्डनर ने बुधवार 1 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ इतिहास रच दिया. वह महिला वनडे विश्व कप के किसी मैच में छठे या उससे नीचे के क्रम पर शतक लगाने वाली पहले बल्लेबाज बन गई हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड 2017 में डर्बी में एलेक्स ब्लैकवेल के नाम था, जिन्होंने भारत-वेस्टइंडीज के खिलाफ 90 रन बनाए थे.
What a way to bring up the first century of #CWC25, Ash Gardner 👌— ICC (@ICC) October 1, 2025
More on how to watch the LIVE action ➡️ https://t.co/7wsR28PFHI#AUSvNZ pic.twitter.com/XHaHjz66wB
गार्डनर ने खेली शतकीय पारी
गार्डनर ने 46वें ओवर की पहली गेंद पर न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन को चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया. इस मैच में गार्डनर ने कुल 83 गेंदों का सामना किया और 16 चौकों और 1 छक्के की मदद से 115 रन बनाए. उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के लिए फीबी लिचफील्ड ने 45, एलिस पेरी ने 33 और किम गार्थ ने 38 रनों का योगदान दिया.
इसके साथ ही एशले गार्डनर महिला वनडे विश्व कप में गेंदों के हिसाब से सबसे तेज शतक लगाने वाले तीसरी महिला बल्लेबाजी बन गई हैं, जबकि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसा करने वाली पहली महिला बैटर हैं.
The first 💯 of #CWC25 comes off the willow of Ash Gardner, who brings up her second ODI century 👏— ICC (@ICC) October 1, 2025
Watch the game LIVE in your region, broadcast details here ➡️ https://t.co/ULC9AuHQ4P#AUSvNZ pic.twitter.com/o799rjv7VP
महिला वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक (गेंदों के हिसाब से)
- 71 - डिएंड्रा डॉटिन बनाम पाकिस्तान-विजेता, लीसेस्टर, 2017
- 76 - नैट साइवर-ब्रंट बनाम पाकिस्तान-विजेता, लीसेस्टर, 2017
- 77 - एशले गार्डनर बनाम न्यूजीलैंड-विजेता, इंदौर, 2025*
- 79 - नैट साइवर-ब्रंट बनाम ऑस्ट्रेलिया-विजेता, हैमिल्टन, 2022
ऑस्ट्रेलिया जीत के लिए मिले 327 रनों के लक्ष्य का पीछा करता न्यूजीलैंड ने 11 ओवर में 43 रन बनाकर 2 विकेट हासिल कर लिए हैं. न्यूजीलैंड ने शून्य के स्कार पर 2 विकेट गंवा दिए थे. सूजी बेट्स और जॉर्जिया प्लिमर दोनों शून्य के स्कोर पर पवेलियन लौट गईं.