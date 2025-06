ETV Bharat / sports

AUS vs SA वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल आज से होगा शुरू, पिच रिपोर्ट और प्लेइंग-11 के अलावा जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स - AUS VS SA WTC FINAL MATCH PREVIEW

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका WTC फाइनल ( IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : June 11, 2025 at 6:46 AM IST | Updated : June 11, 2025 at 9:33 AM IST 4 Min Read

लंदन: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025 का फाइनल 11 से 16 जून तक ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाने वाला है. ये मुकाबला लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर लोकल समय के अनुसार 11 बजे शुरु होगा जबकि भारतीय समानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस की कप्तानी में और दक्षिण अफ्रीका टेम्बा बावुमा की कप्तानी में डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने वाली है. तो आइए इससे पहले हम आपको पिच रिपोर्ट से लेकर, टेस्ट क्रिकेट में दोनों टीमों के हेड टू हेड , अहम खिलाड़ियों और मौसम के बारे में बताने वाले हैं. लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट

लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की पिच को क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है. लॉर्ड्स की पिच शुरुआत में तेज गेंदबाज को मदद करती है. इस पर तेज गेंदबाजों को बाउंस और स्विंग मिलती है. जब पिच पुरानी होती जाती है तो बल्लेबाज भी सेट होने के बाद बड़ी पारी खेल सकते हैं. टेस्ट क्रिकेट में जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है और पिच सूख जाती है तो स्पिनर्स भी एक्शन में आते हैं और विकेट हासिल करते हैं. इस मैदान पर आखिरी टेस्ट मैच में 2024 में खेला गया था जिसमें इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 190 रनों से हराया था. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम (IANS) लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के टेस्ट रिकॉर्ड

इस मैदान पर अब तक 147 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं. इस दौरान पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने यहां पर 53 मैच जीते है जबकि 43 मैच इस मैदान पर पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं. इस मैदान में पहली पारी का औसत स्कोर 310, दूसरी पारी का 299, तीसरी पारी का 256 और चौथी पारी का 157 रन है. इस मैदान का उच्चतम स्कोर 729 है जबकि न्यूनतम स्कोर 38 रन है.

केशव महाराज (IANS) कैसा रहेगा लॉर्ड्स का मौसम, क्या बारिश बनेगी विलेन

लॉर्ड्स में खेले जाने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में बारिश न के बराबर है. मौसम विभाग के अनुसार टेस्ट मैच के पहले दिन बारिश संभावना नहीं है. दूसरे दिन बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना सिर्फ 10% तक है. ऐसे में दो दिन का खेल बिना किसी रूकावट के चलेगा. तीसरे दिन बारिश होने की संभावना 25 प्रतिशत है. चौथे दिन बारिश की संभावना नहीं है हालंकि पांचवें दिन 16 प्रतिशत के चांस हैं. ऐसे में ये पूरे 5 दिन फैंस के लिए बिना किसी रुकावट के एक्शन पैक्ड खेल के साथ दिखने वाले हैं. मार्नस लाबुशेन (IANS) ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 101 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इस दौरान 54 मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने जीत मिली है. तो वहीं दक्षिण अफ्रीका ने सिर्फ 26 मैचों में जीत हासिल की है. इन दोनों टीमों के बीच इस दौरान 21 मैच ड्रॉ हुए हैं. इन आंकड़ों पर जाएं तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा दक्षिण अफ्रीका पर भारी नजर आ रहा है. ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के अहम खिलाड़ी

ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा बल्ले के साथ अहम साबित हो सकते हैं. तो स्मिथ के बल्ले से पिछले 10 मैचों में 734 रन और ख्वाजा के बल्ले से पिछेल 10 मैचों में 652 रन निकले हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए गेंद से स्पिनर नाथन लियोन, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंग अहम साबित हो सकते हैं. लियोन ने पिछले 10 मैचों में 41, स्टार्क ने 10 मैचों में 34 विकेट अपने नाम किए हैं. कगिसो रबाडा (IANS) दक्षिण अफ्रीका को बल्ले के साथ टेम्बा बावुमा और डेविड बेडिंघम से उम्मीदें होंगी. अफ्रीकाई कप्तान बावुमा ने पिछले 6 मैचों में 609 और बेडिंघम ने पिछले 10 मैचों में 566 रन बनाए हैं. दक्षिण अफ्रीकी के लिए गेंद के साथ केशव महाराज और कगिसो रबाडा अहम साबित हो सकते हैं.महाराज ने टीम के लिए पिछले 7 मैचों में 40 विकेट लिए हैं जबकि कगिसो रबाडा भी ऑस्ट्रेलिया को अहम झटके दे सकते हैं. WTC 2025 Final के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग-11 दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: एडेन मार्कराम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड बेडिंघम, काइल वेरिन (विकेटकीपर), मार्को जानसन, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी.



ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन: उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड, ब्यू वेबस्टर, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), पैट कमिंस (कप्तान), मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, जोश हेजलवुड. नोट - ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने एक दिन पहले ही अपनी-अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. ये खबर भी पढ़ें : ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका WTC फाइनल अगर ड्रॉ हुआ तो क्या होगा? किस टीम को मिलेगी टेस्ट गदा?

Last Updated : June 11, 2025 at 9:33 AM IST