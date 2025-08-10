AUS vs SA 2025 T20I: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भिड़ने के बाद एक बार फिर आमने सामने होने के लिए तैयार हैं. लेकिन इस बार यह दोनों टीमें सफेद गेंदे में एक दूसरे को मात देने की कोशिश करेंगी. WTC 2025 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को दक्षिण अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया हिसाब बराबर करना चाहेगी, क्योंकि दोनों टीमें 10 अगस्त से तीन मैचों की टी20I सीरीज में आमने सामने होंगी.

ये तीनों मैच ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र डार्विन और केर्न्स में खेले जाएंगे जहां 17 साल से कोई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं खेला गया है. इसके अलावा यह श्रृंखला भारत और श्रीलंका में होने वाले 2026 टी20 विश्व कप की तैयारी का हिस्सा भी है. दोनों टीमों कि पिछली सीरीज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के हौसले बुलंद होंगे क्योंकि उन्होंने वेस्टइंडीज को 5-0 से हराकर इस सीरीज में कदम रखा है, जबकि दक्षिण अफ्रीकी टीम जिम्बाब्वे में न्यूजीलैंड के साथ खेली गीई त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में कीवी टीम से हारकर इस सीरीज में कदम रख रही है.

दोनों टीमों ने युवा खिलाड़ियों को मौका दिया

दोनों टीमों में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मिशेल मार्श ने ट्रेविस हेड के साथ अपनी सलामी जोड़ी बनाई है, जबकि पावर-हिटर टिम डेविड और कैमरून ग्रीन बल्लेबाजी क्रम में गहराई जोड़ते हैं. घरेलू टीम का मुख्य ध्यान अपनी जीत की लय बनाए रखने और बेंच स्ट्रेंथ को परखने पर होगा. वहीं दूसरी और एडेन मार्करम की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका अनुभवी खिलाड़ियों के साथ उभरते सितारों का मिश्रण कर रहा है. युवा प्रतिभाओं लुआन-ड्रे प्रीटोरियस और डेवाल्ड ब्रेविस के पास खुद को साबित करने का मौका होगा, जबकि कगिसो रबाडा तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे.

टी20 में AUS vs SA हेड टू हेड रिकॉर्ड

क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका अब तक 25 बार आमने-सामने आए हैं. जिसमें ऑस्ट्रेलिया के पलड़ा भारी रहा है और उन्होंने 17 मैच जीते हैं जबकि दक्षिण अफ्रीका केवल 8 मैचों में ही विजई रहा है. वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया में दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो यहां पर भी कांगारू प्रोटियाज पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं. यहां पर खेले गए कुल 7 मैचों में मेजबान टीम 5 बार मेहमान टीम पर हावी रही है.

भारत में AUS vs SA 2025 टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

भारत में ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 2025 क्रिकेट सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar वेबसाइट और ऐप पर देख सकते हैं. जबकि टेलीविजन पर इस सीरीज का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर होगा.

AUS vs SA 2025 टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल (भारतीय समय अनुसार)

10 अगस्त, रविवार: ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला मैच - दोपहर 2:45 बजे

12 अगस्त, मंगलवार: ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा मैच - दोपहर 2:45 बजे

16 अगस्त, शनिवार: ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा मैच - दोपहर 2:45 बजे

AUS vs SA 2025 टी20 सीरीज की टीमें

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैट कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मिशेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, एडम जम्पा.

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, सेनुरन मुथुसामी, लुंगी एनगिडी नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेलटन, ट्रिस्टन स्टब्स, प्रेनेलन सुब्रायेन, रासी वैन डेर डुसेन.