बेबी ऐबी ने विराट कोहली का तोड़ा बड़ा रिकॉर्ड, सिर्फ 22 साल की उम्र में हासिल की बड़ी उपलब्धि - AUS VS SA 3RD T20

Brevis breaks Kohli record: डेवाल्ड ब्रेविस ने तीसरे टी20 मैच में 26 गेंदों में छह छक्कों की मदद से 53 रनों की पारी खेली.

Dewald Brevis
डेवाल्ड ब्रेविस (AP PHOTO)
Brevis breaks Kohli record: दक्षिण अफ्रीका के 22 वर्षीय युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बेबी ऐबी के नाम से मशहूर ब्रेविस ने ये कारनामा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर अंजाम दिया. हालांकि इस मैच में दक्षिण अफ्रीका को हार का सामना करना पड़ा. 172 रनों के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एक गेंद और दो विकेट शेष रहते हुए हासिल कर लिया. लेकिन ब्रेविस ने अपनी पारी से कई विराट रिकॉर्ड तोड़ दिए.

ब्रेविस का तूफानी फिफ्टी
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका को पहले ही ओवर में झटका लगा. मार्कराम (1) आउट हो गए. ब्रेविस तब टीम को बचाने आए जब उनका स्कोर 49 रन पर 3 विकेट था. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और मात्र 22 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया. उन्होंने इस दौरान 1 चौका और 6 छक्के लगाए. अर्धशतक पूरा करने के बाद, वह 53 रनों के निजी स्कोर पर नाथन एलिस की गेंद पर कैच आउट हो गए.

ब्रेविस का रिकॉर्ड
ब्रेविस ने इस मैच में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया. उन्होंने कंगारू धरती पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों में किसी बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया. ब्रेविस ने इस सीरीज में कुल 14 छक्के लगाए. इससे पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली (12 छक्के) के नाम था. डेवाल्ड ब्रेविस ने ये कारना 3 पारियों में ही अंजाम दे दिया जबकि कोहली 10 पारी में 12 छक्के लगाए थे.

इस मैच में ब्रेविस ने 22 गेंदों में अर्धशतक जड़ा. इसके साथ वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए. इससे पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के बल्लेबाज रवि बोपारा (23 गेंदों में) के नाम था.

ब्रेविस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए
तीन मैचों की टी20 सीरीज भले ही दक्षिण अफ्रीका 1-2 से हार गया, लेकिन युवा बल्लेबाज ब्रेविस ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके सबका दिल जीत लिया. उन्होंने दूसरे और तीसरे मैच में 50 प्लस का स्कोर किया. जिसमें एक शतक भी शामिल है. वह सीरीज में 204 के स्ट्राइक रेट से कुल 180 रन बनाकर सीरीज में शीर्ष स्कोरर रहे.

ग्लेन मैक्सवेल
ग्लेन मैक्सवेल (AP PHOTO)

AUS vs SA तीसरा टी20 मैच
मैच की बात करें तो ब्रेविस (53 रन) और वेंडरडुसेन (38 रन) ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी बदौलत दक्षिण अफ्रीका 7 विकेट पर 172 रन बनाने में कामयाब रहा. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने ग्लेन मैक्सवेल 36 गेंदों पर नाबाद 62 रनों की पारी की वजह से 173 रनों के लक्ष्य को 19.5 ओवर में 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया. मैक्सवेल ने अपनी पारी में 8 चौके, 2 छक्के लगाए. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली.

