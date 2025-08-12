ETV Bharat / sports

CSK बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 41 गेंदों में जड़ा शतक, कई रिकॉर्ड किए अपने नाम - DEWALD BREVIS CENTURY

AUS vs SA 2nd T20: डेवाल्ड ब्रेविस ने दूसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 125 रनों की पारी खेलकर इतिहास रच दिया.

डेवाल्ड ब्रेविस
डेवाल्ड ब्रेविस (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2025 at 5:12 PM IST

Dewald Brevis century: दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की सीरीज का दूसरा मैच डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है. जिसमें दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने 56 गेंदों पर 12 चौके और 8 छक्के की मदद से नाबाद 125 रनों की पारी खेलकर टीम का स्कोर 218 रनों तक पहुंचा दिया. सीरीज के पहले मैच में अफ्रीका को हार का सामना करना पड़ा था.

22 वर्षीय ब्रेविस ने 41 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. जिसके साथ वो टी20I क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे ऊपर डेविड मिलर हैं जिन्होंने 2017 में बांग्लादेश के खिलाफ 35 गेंद में शतक जड़ा था. ब्रेविस ने ये उपलब्धि अपने नौवें टी20I मैच में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए हासिल की.

दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे तेज टी20I शतक

  • डेविड मिलर - 35 गेंद बनाम बांग्लादेश, 2017
  • डेवाल्ड ब्रेविस - 41 गेंद बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2025
  • क्विंटन डी कॉक - 43 गेंद बनाम वेस्टइंडीज, 2023
  • रिचर्ड लेवी - 45 गेंद बनाम न्यूज़ीलैंड, 2012
  • फाफ डू प्लेसिस - 46 गेंद बनाम वेस्टइंडीज, 2015

डिविलियर्स ने की ब्रेविस की तारीफ
डेवाल्ड ब्रेविस की इस धमाकेदार पारी की हर कोई तारीफ कर रहा है.दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा डेवाल्ड ब्रेविस को टीम में शामिल करने को फ्रैंचाइजी का अब तक का सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक बताया है. डिविलियर्स ने एक्स पर लिखा, 'आईपीएल टीमों के लिए नीलामी में डेवाल्ड ब्रेविस को खरीदने का सुनहरा मौका था! हम बुरी तरह चूक गए. सीएसके या तो बहुत भाग्यशाली रही या शायद उसने अब तक का सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक कर दिखाया. यह लड़का ब्रेविस खेल सकता है.'

सीएसके ने ब्रेविस को अपनी टीम में किया शामिल
बता दें कि ब्रेविस आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में अनसोल्ड रहे थे, लेकिन टूर्नामेंट के बीच में एक प्रतिस्थापन खिलाड़ी के रूप में सीएसके ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था. उस सीजन ब्राविस ने छह मैचों में 180 के स्ट्राइक रेट से 225 रन बनाए और एक निराशाजनक सीजन में सीएसके के सबसे चमकदार सितारों में से एक बनकर उभरे.

ब्रेविस ने कई रिकॉर्ड किए अपने नाम
ब्रेविस ने इस शानदार पारी से कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं. वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज टी20I शतक जड़ने वाले दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज बन गए हैं. इस के अलावा ब्रेविस टी20I शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के दक्षिण अफ्रीकी भी बन गए. तीसरा रिकॉर्ड ये रहा कि वो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक पारी में पांच से ज्यादा छक्के लगाने वाले पहले दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज भी बने.

